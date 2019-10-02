Цвет обновления - синий

На улицы Владивостока вышло сразу несколько десятков новеньких автобусов. И это еще не всё…

36 новых автобусов, которые приобрела администрация Владивостока в этом году, вышли вчера на городские маршруты. Все они пополнили парк муниципального автотранспортного предприятия «ВПОПАТ-1». Машины поставлены на учет в ГИБДД, завершена их проверка технической службой.

Дополнительные автобусы позволят существенно улучшить работу общественного транспорта по многим муниципальным маршрутам, сократить время ожидания, быстрее выставлять резервные машины в случае поломки автобусов.





Всего администрация Владивостока приобрела 102 новых автобуса. Из них 46 единиц уже прибыло, остальные будут доставлены до 1 декабря.

На приобретение автобусов для Владивостока из краевого бюджета выделен почти миллиард рублей.

Все приобретенные автобусы – отечественного производства, марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ». При этом машины максимально оснащены всем необходимым оборудованием для комфорта пассажиров. Низкопольные автобусы ЛиАЗ оборудованы пандусом-аппарелью для посадки людей в инвалидной коляске. Здесь также установлены электронные табло с бегущей строкой для информирования пассажиров, видеокамеры, кондиционеры, система ГЛОНАСС и терминалы безналичной оплаты проезда.

Все автобусы будут размещены на охраняемой территории ВПОПАТ-1, где есть теплые боксы и автомойка.

Как уточнили в автопредприятии, дополнительные машины выйдут на те маршруты, где есть нехватка подвижного состава. Среди них, к примеру, маршруты на остров Русский - №№ 15, 29 и 29К и другие. По маршрутам 29 и 29К до бухты Воевода пойдут автобусы марки «ПАЗ», которые отличаются высокой прочностью и проходимостью на грунтовых дорогах. Это позволит значительно уменьшить число поломок и схода машин с маршрутов.

«В этом году мы закупаем большую партию новых автобусов, старые, неопрятные машины – это то, что должно уйти в прошлое, - не раз подчеркивал в своих выступлениях глава города Олег ГУМЕНЮК. - Наша позиция однозначна: общественный транспорт во Владивостоке должен стать комфортным».

На фото: Всего администрация Владивостока приобрела 102 новых автобуса. Из них 46 единиц уже прибыло, остальные будут доставлены до 1 декабря.

Фото VLC.Ru