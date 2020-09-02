В Приморье отремонтируют… космодром

Плавучий космодром «Морской старт», который ныне базируется в п. Славянка, будет восстановлен. Об этом сообщил вице-премьер Юрий БОРИСОВ в рамках форума «Армия-2020».

По словам вице-премьера, уже имеются предварительные выводы экспертной комиссии, которая занимается вопросом восстановления «Морского старта». Окончательные итоги работы экспертов будут получены в ближайшее время.

«Безусловно, «Морской старт» будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет. Я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению. Предварительно, сумма на восстановление «Морского старта» составляет около 35 млрд рублей, а его коммерческий успех возможен при как минимум пяти запусках в год. Это все возможно», - заявил Борисов.

Вице-премьер подчеркнул, что плавучий космодром является уникальным сооружением, и было бы глупо не воспользоваться им, пустив на металлолом.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.