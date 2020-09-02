Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье отремонтируют… космодром
Плавучий космодром «Морской старт», который ныне базируется в п. Славянка, будет восстановлен. Об этом сообщил вице-премьер Юрий БОРИСОВ в рамках форума «Армия-2020».
По словам вице-премьера, уже имеются предварительные выводы экспертной комиссии, которая занимается вопросом восстановления «Морского старта». Окончательные итоги работы экспертов будут получены в ближайшее время.
«Безусловно, «Морской старт» будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет. Я докладывал промежуточные результаты работы рабочей группы, которая создана по моему поручению. Предварительно, сумма на восстановление «Морского старта» составляет около 35 млрд рублей, а его коммерческий успех возможен при как минимум пяти запусках в год. Это все возможно», - заявил Борисов.
Вице-премьер подчеркнул, что плавучий космодром является уникальным сооружением, и было бы глупо не воспользоваться им, пустив на металлолом.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье отремонтируют… космодром
- "Формат" объединил власть и бизнес
- Фронт-офис для застройщиков возобновляет работу во Владивостоке
- "Обманутых дольщиков" в Приморском крае изведут как класс
- Ремонтировать набережные в Приморье предлагают по японским технологиям
- Около 10 мостов отремонтируют и построят в этом году в Приморье
- Во Владивостоке сносят санаторий
- Во Владивостоке выросли цены на жилье в престижном жилом комплексе
- На острове Русском построят новый детсад
- До 20 семей переселят из аварийного жилья до конца года в Артеме
Новости раздела
- В Приморье отремонтируют… космодром
- Территория нарушений
- "Формат" объединил власть и бизнес
- У богатых свои маршруты
- Восстановление для развития
- "Сколько наркотиков существует в мире - столько и зависимостей"
- Модернизация и автоматизация – курс на перспективу
- Во Владивостоке открылся "умный" сквер
- Реконструкция сетей теплоснабжения начнется 1 сентября во Владивостоке на улице Шепеткова
- Приморье лидирует по количеству открытых счетов эскроу в ДФО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- КРДВ предупреждает: На Дальнем Востоке зафиксированы случаи нового мошенничества
- Самое масштабное "тигриное" граффити украсит Владивосток
- Чиновники от образования решили не выполнять требование губернатора
- В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд
- "Обманутых дольщиков" в Приморском крае изведут как класс
- У богатых свои маршруты
- Школьникам в новом учебном году будет угрожать не только коронавирус
- Еще одну улицу во Владивостоке начали ремонтировать по нацпроекту "БКАД"
- Во Владивостоке еще один перекресток станет регулируемым
- На ярмарке приморских продуктов во Владивостоке представят новую продукцию