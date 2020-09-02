Территория нарушений

Губернатор Приморья призывает развивать в крае цивилизованный туризм, но не все бизнесмены его слышат

Миллионы рублей от туристического бизнеса в Хасанском районе пролетают мимо бюджета района и края, оседая в карманах нечистых на руку предпринимателей. Тому свидетельство – итоги совместного рейда краевой налоговой службы и полиции в поселке Андреевка, расположенном на берегу бухты Троица залива Посьет.

В мероприятии по выявлению случаев незаконного предпринимательства участвовали 12 сотрудников налоговой службы, три сотрудника патрульно-постовой службы, сотрудник отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке и корреспондент «Золотого Рога».

Туристы везут миллионы

Подобные комплексные проверки налоговики проводят с декабря прошлого года. За восемь месяцев оперативно-мобильными группами (ОМГ) проверено 138 объектов общественного питания и розничной торговли во Владивостоке, Находке, Большом Камне, Дальнегорске, Уссурийске. Все проверки были результативными, то есть, с выявленными нарушениями. Это неприменение либо отсутствие контрольно-кассовых аппаратов, либо работа без каких-либо документов, то есть, незаконная предпринимательская деятельность. Как следствие, только в виде штрафов ОМГ положили в местный бюджет 1,5 млн рублей.

Участие сотрудников полиции в рейдах – вынужденная необходимость на случай непонимания, агрессии или иных эксцессов со стороны проверяемых. Такое тоже случалось.

- С полицейскими нам легче работать. Это один из рычагов установить личность проверяемого человека. Когда иностранные граждане видят удостоверение сотрудника налоговой службы, то сразу перестают понимать русский язык или заявляют об отсутствии документов. Когда же появляются полицейские, иностранцы становятся разговорчивыми, - рассказал главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Приморскому краю Олег ЗУБАРЕВ.

В минувший четверг объектом интереса оперативно-мобильной группы стал поселок Андреевка, входящий в состав Зарубинского городского поселения. И это неспроста.

Сегодня Андреевка – одно из самых популярных мест отдыха жителей не только Приморья, но и других регионов Дальнего Востока. Если бы не туризм, этот населенный пункт, где официально проживает не более 400 человек, давно бы исчез с карты Приморья. Поскольку для местных жителей сдача жилья отдыхающим – единственный заработок.

Благодаря теплому морскому течению, температура воды в бухте Троицы на 3-5 градусов выше, чем на пляжах Находки, Врангеля или Ливадии, что привлекает десятки тысяч туристов, особенно, в этом году, когда граница закрыта из-за коронавируса. За короткий купальный сезон отечественные пилигримы оставляют на берегах бухты Троицы сотни тысяч рублей, если не миллионы. Все ли деньги доходят до бюджетов Хасанского района и Приморского края? Вопрос, конечно, интересный. Ответ на него и должен дать комплексный рейд краевой налоговой службы и правоохранительных органов.

Полномочий на репрессии нет

Проверяя в Андреевке объекты общепита и торговли, члены ОМГ столкнулись с повсеместным игнорированием масочного режима в период пандемии COVID-19. Хотя режим повышенной готовности в Приморье продлен до 28 августа, и его никто не отменял. По большому счету, налоговики и полисмены в средствах защиты выглядели «белыми воронами» среди посетителей кафе и магазинов, которые попали под контроль оперативно-мобильной группы.

Как и предупреждал Олег Зубарев, без конфликта во время проверки не обошлось. Но сначала была контрольная закупка: налоговый инспектор приобрела бутылку черного чая за 80 рублей в кафе «Китайская кухня», что на улице Школьной, и не получила кассовый чек после расчета. Касса в заведении отсутствовала. Вместо чека посетителям вручали бумажку с иероглифами и какими-то цифрами, видимо ценами за блюда. Судя по рукописной рекламе, приклеенной на стойке бара, пищу готовили китайцы. Но, как выяснилось, китайцами здесь и не пахло. Экзотическая реклама – заманиха для посетителей.

Предъявленное удостоверение сотрудника налоговой службы едва не лишило продавщицу дара речи. Затем в ней проснулась агрессия. Женщина категорически отказалась называть свое имя, отчество, а также имя, отчество своего работодателя и номер его телефона. Работник кафе утверждала, что ничего не знает, что она всего лишь пешка, продавец по найму, и работает здесь только неделю на некого Виталия Дмитриевича. Установить истинного владельца «Китайской кухни» не получилось, «уголок потребителя», где были бы представлены разрешительные документы, в кафе отсутствовал. Такая же картина была во всех остальных объектах общепита, проверенных в этот день налоговиками в Андреевке.

Несговорчивая дама, как оказалось, жительница Уссурийска, вспомнила свою фамилию, имя, отчество и данные своего паспорта только при появлении полицейских. Видимо, до нее дошло, что упрямство до добра не доведет.

По большому счету, «Китайскую кухню», работавшую без кассы и без разрешительных документов, надо было закрывать. Ко всему, клиентов кафе обслуживала официантка без трудового договора и без санитарной книжки. Еще одна девица находилась за стойкой бара с собакой на руках, что было грубейшим нарушением санитарных правил и норм.

К сожалению, у инспекторов нет полномочий на репрессивные меры, поэтому они ограничились протоколом об административном правонарушении, выписанным на продавщицу кафе. Она же понесет наказание за незаконную предпринимательскую деятельность в рублевом эквиваленте, которое определит суд. Будем надеяться, что Фемида примет адекватное решение, чтобы «Китайская кухня» впредь работала с кассой, с оформленным «уголком потребителя» и без замечаний по санитарному состоянию помещения.

Незаконное предпринимательство – узаконено?

В кафе «Армянская кухня» на улице Школьной, 17-а, тоже обслуживали клиентов без контрольно-кассового аппарата. Но здесь к появлению инспекторов отнеслись спокойно и с пониманием: «Признаем, виноваты. Надо паспортные данные для протокола? Никаких проблем». Идиллию испортил неожиданно появившийся бритоголовый парень, пригласивший инспекторов на разговор по душам, когда те заполнят протокол осмотра. Молодец не представился и не пояснил, какое он имеет отношение к «Армянской кухне». Инспекторы ему вежливо отказали: мол, идите, гражданин, не мешайте работать. Он и пошел. На этом разговор «по душам» закончился, так и не начавшись.

Также без кассы работало кафе-гриль «Сезон» на улице Набережной 6/1, принадлежащее ООО «Золотое руно», зарегистрированному во Владивостоке. В дальнейшем владельца кафе ожидает штраф за отсутствие контрольно-кассового аппарата. Самое удивительное, что эта точка общепита работает в Андреевке с 2015-го года и все пять лет – без кассы, читай, в свой карман. Трудно представить, какие суммы в виде налогов проплыли за эти годы мимо бюджета края и Хасанского района.

Арендатор магазина на улице Солнечной,22 в районе Рисовой пади вообще не был зарегистрирован в налоговой инспекции как индивидуальный предприниматель. Из документов мужчина имел только водительское удостоверение. Остается догадываться, каким образом и на каких условиях гражданин смог арендовать помещение под торговую точку?

С такими же результатами проверок финишировали все члены ОМГ. За четыре часа работы составлено 15 протоколов осмотра за отсутствие контрольно-кассового аппарата и 11 протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность. Из них три протокола – заслуга сотрудника отдела по выявлению преступлений на потребительском рынке. Вывод отсюда печальный: побережье бухты Троицы в селе Андреевка – не территория культурного отдыха, а гуляй - поле, где правят анархия, беззаконие, антисанитария и обман потребителей.

При таком раскладе удивляет пофигистское отношение отдыхающих к местным объектам общепита и торговли. По приезду в Андреевку люди почему-то забывают о чистоплотности, о существовании правил торговли, о культуре обслуживания. Рассчитываясь за продукты в магазине или за блюдо в столовой или кафе, граждане не требует кассовый чек, как они бы это сделали у себя дома. Но, если вдруг на отдыхе у кого-то случится пищевое отравление, трудно будет доказать, что испорченный продукт приобретен именно у этого предпринимателя, именно в этой забегаловке.

Нередко, вернувшись домой, туристы, спохватившись, пишут жалобы в налоговую инспекцию или в полицию на владельцев баз отдыха, на магазины, кафе, шашлычные, мол, меня обсчитали, некачественно обслужили или обещали тишину, а по ночам гремела музыка. Я не отдохнул, господа, примите меры! Но каких-либо документов, подтверждающих его правоту, у заявителя нет. Ко всему, после закрытия купального сезона зачастую трудно отыскать владельцев того или иного «провинившегося» кафе, магазина или даже базы отдыха.

Пришло время работать честно

Сегодня на территории Хасанского муниципального района, в зонах отдыха, функционирует бесчисленное количество торговых точек, предприятий общепита и более сотни баз отдыха. Их точное число неизвестно, так как многие работают нелегально. И только у базы отдыха «Теплое море», расположенной в поселке Славянка, нет проблем ни с налоговой службой, ни с бюджетами разных уровней. Это радует и огорчает одновременно: не все предприниматели понимают, что пришло время работать честно. Иначе правительство Приморья сделает соответствующие выводы, точнее, уже делает.

В минувший вторник, на заседании рабочей группы Государственного совета по туризму, физической культуре и спорту в Благовещенске губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО обратил внимание на то, что для развития туристической отрасли решающее значение будут иметь усилия, которые приложат власти на местах. Прежде всего, на создание логистики туристской инфраструктуры и экологической полиции, на разработку единого подхода по соблюдению сервиса в гостиницах. Он подчеркнул, что обеспечение комфорта гостей региона должно стать приоритетным направлением работы.

- Предстоит еще много сделать, чтобы пляжные места отдыха были или муниципальными, или переданы инвесторам, которые смогли бы сделать наши островные территории чистыми и доступными для отдыха. Туризм в мире дает 10% ВВП, каждый десятый человек занят в этой сфере. Мы пока этот потенциал не используем полностью, — отметил губернатор Приморья.

КСТАТИ

Пляжи очистят от домиков

Кстати, на днях вице-губернатор Константин ШЕСТАКОВ, среди прочих курирующий вопросы развития туризма и международного сотрудничества, посетил с рабочим визитом Хасанский район. По его мнению, чтобы побережье бухты Троицы сделать цивилизованным местом отдыха, надо идти по пути проектирования и поиска средств на концепцию благоустройства, на строительство дороги и локальных очистных сооружений, которых в Андреевке нет.

По его словам, в первую очередь необходимо «очистить всю прибрежную часть (пляж) от всех домиков и обустроить их (шезлонги, зонты, души, раздевалки)». Познакомившись с состоянием торговли на территории курортного поселка Андреевка, на своей странице в Facebook зампред правительства региона охарактеризовал ее как «…ужас, на самом деле». Точнее и не скажешь. Отсюда делайте выводы, господа предприниматели: либо вы, либо инвесторы со стороны. Иных вариантов не будет.

На фото: Несмотря на нескончаемый поток туристов, оставляющих в Хасанском районе миллионы рублей, сам район будто бы застыл в 90-х. Во всех смыслах…

Фото автора

Сергей КОЖИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.