Партнерство "Терминала Астафьева" с банком ВТБ позволит в срок выполнить поручение Президента РФ

Накануне 5-го Восточного экономического форума ОАО «Терминал Астафьева» полным ходом ведет реализацию 2-го этапа проекта по переходу на закрытый тип перевалки угля, соглашение о финансировании которого было подписано на предыдущем ВЭФ, 11 сентября 2018 г.

На площадке 4-го Восточного Экономического Форума соглашение подписали генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан Кондратов и заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ Денис Бортников было подписано соглашение о финансировании проекта «Терминала Астафьева» по строительству.

Оно включает в себя финансирование услуг по технико-экономическому обоснованию, проектированию, строительству, поставке необходимого оборудования. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников отметил: «Участие банка ВТБ в таком важном для Дальнего Востока проекте послужит не только расширению и упрочению нашего сотрудничества, но и развитию отечественной сферы технологий перевалки угля, аналоги которых с успехом применяются и в зарубежных странах».





Сегодня предприятии завершается сооружение опор под строительство навеса над железнодорожным фронтом выгрузки и ведется сборка конвейерной линии закрытого типа для подачи угля на причал. Металлоконструкции для навеса в настоящий момент находятся в процессе производства на заводе испанской компании Gaptek.





Также «Терминал Астафьева» запустил в работу телескопическую судопогрузочную машину Telestak, что позволяет заменить грейферную перегрузку угля на более безопасную для акватории и окружающей среды.