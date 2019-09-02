Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока
02 Сентября 2019, 10:40 | Приморье
Во время V Восточного экономического форума в рамках проекта «Территория инноваций» Фонд Росконгресс, VEB Ventures и Дальневосточный фонд высоких технологий проведут первое специализированное мероприятие EASTBOUND.CAMP, целью которого является подготовка российских технологических компаний к выходу на международные рынки. Стартапы смогут проверить свои бизнес-идеи и получить комплексную экспертизу по продвижению проектов на глобальный рынок, а затем представят их потенциальным инвесторам из Индии и Китая.
Для проведения мероприятия выбран популярный формат тренировочного лагеря новичков «буткемп», когда участники собираются в одном месте для высокоинтенсивных занятий. Первый этап EASTBOUND.CAMP пройдет 3 сентября в технопарке «Русский» и займет полный день. В рамках него эксперты помогут командам составить список целей, ориентированных на долгосрочное развитие проекта, расскажут, какие вопросы в первую очередь интересуют венчурных инвесторов, научат работать со СМИ, дадут рекомендации по выходу на международные рынки и привлечению финансирования.
Второй этап состоится 4 сентября на Территории инноваций ВЭФ-2019 в формате соревновательной сессии. По традиции в жюри будут приглашены иностранные эксперты, а также потенциальные инвесторы в малые проекты из числа участников Форума.
«В России много интересных идей, разработок и перспективных команд, которые способны создавать компании мирового уровня. Вместе с тем есть определенный дефицит состоявшихся проектов, готовых к самостоятельному диалогу с инвесторами. Особенно эта тенденция заметна в регионах. Для того, чтобы помочь компаниям ранних стадий, мы решили в этом году на ВЭФ провести новый формат конкурса – EASTBOUND.CAMP, который позволит обеспечить наиболее тесный, живой и продуктивный диалог между командами проектов и нашими экспертами», – сказал генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.
«Проведение такого интенсива, как EASTBOUND.CAMP, в рамках площадки „Территория инноваций“ – важная инициатива, которая может вдохнуть новую жизнь в инновационный рынок Дальневосточного региона. Здесь еще много незанятых ниш, и можно реализовать самые амбициозные проекты. Традиционно на ВЭФ приезжают многочисленные делегации из Индии, Китая, Японии, Кореи и других стран. Мы видим их большую заинтересованность в российских технологических проектах», – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
«Миссия технопарка – стать мостом с двусторонним движением для российских стартапов и азиатских партнеров, для сотрудничества в сфере высоких технологий. В 2018 году, вступив в Ассоциацию азиатских технопарков, Ассоциацию зон высоких технологий, мы начали активную работу с иностранными партнерами. И такие мероприятия, как EASTBOUND.CAMP, позволяют как расширить круг партнеров технопарка, так и дать возможность нашим резидентам лишний раз „прокачать“ и показать себя инвесторам – здесь, фактически дома. Рады, что смотрим в одну сторону и двигаемся в одном направлении с нашими партнерами», – считает директор технопарка «Русский» Дмитрий Боровиков.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.
Газета "Золотой Рог" - информационный партнер V Восточного экономического форума
Автор:
Теги: вэф veb ventures росконгресс
Новости тематики
- Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока
- Возможности Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс продемонстрируют на ВЭФ-2019
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- На Дальний Восток по электронной визе прибыл стотысячный иностранец
- Вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа возглавит делегацию КНР на Восточном экономическом форуме
- Вышел в свет журнал V Восточного экономического форума
- С "Улицы Дальнего Востока" вывозят мусор полными "КамАЗами"
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Новые механизмы по стимулированию экономического роста на Дальнем Востоке рассмотрят на ВЭФ-2019
Новости раздела
- Фонд Росконгресс и VEB Ventures проведут интенсив для технологических компаний Дальнего Востока
- В Приморье долгострои усиленно готовятся к сдаче
- Во Владивостоке на грунтовые дороги Русского острова вышла спецтехника
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Лоцман свободного порта
- В Приморье открылась вакансия с зарплатой 700 тысяч рублей
- В Приморье на "дальневосточном гектаре" устроили малинник
- Возможности Информационно-аналитической системы Фонда Росконгресс продемонстрируют на ВЭФ-2019
- Группа компаний ННК стала топливным партнёром ВЭФ
- Во Владивостоке службы жизнеобеспечения круглосуточно устраняют последствия дождей
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Нет уж, дудки!
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- На карте Приморья появится ЧМО
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
- Хабаровский бизнес вынуждают уходить "в тень"
- В Госдуме подняли вопрос о продлении летних каникул
Loading...