В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую

Новоселье не за горами: уже с сентября будущие его жители по графику начнут получать свои дома и квартиры

Территория строящегося поселка ЖСК «Остров» сегодня выглядит намного оживленнее, чем за всю историю его строительства. Как отметил заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис ФИЛИППОВ, в настоящее время ежедневно здесь на стройплощадки выходит около 250 специалистов и около полутора десятка единиц техники. Основная цель – завершить все оставшееся работы в ноябре.

История поселка ЖСК «Остров» началась еще весной 2012 года, когда в преддверии ввода объектов саммита АТЭС 2012 года на высшем государственном уровне было решено содействовать решению жилищного вопроса преподавателей ДВФУ. В соответствие с этим решением, в октябре 2012 года было проведено учредительное собрание ЖСК «Остров», объединившего в решении своего жилищного вопроса сотрудников Дальневосточного отделения Российской Академии Наук и преподавателей ДВФУ. Позднее было принято решение о включении в состав кооператива граждан, имеющих трех и более детей.

С самого начала строительство поселка инициировал федеральный Фонд РЖС (Фонд развития жилищного строительства), правопреемником которого является АО «ДОМ.РФ». В настоящее время АО «ДОМ.РФ» во исполнение поручения Правительства РФ перешло на строительство поселка ЖСК «Остров» от масштабной поддержки к ручному управлению.

Напомним, что изначально под строительство поселка Фондом РЖС бесплатно было выделено 40 га федеральной территории на берегу бухты Новик на острове Русском. Проектом было предусмотрено строительство 252 домов – индивидуальных, дуплексов и нескольких трехэтажных домов.

Сначала ЖСК попробовал на подряде компанию ООО «Генподрядчик», но она не выдержала небольшой испытательный период. В июле 2016 года к строительству в соответствии с решением общего собрания пайщиков приступило ООО ИСК «Аркада» - один из крупнейших застройщиков Приморского края. На первых этапах она довольно активно вела работы, хотя изначально вела споры с заказчиком о недооцененной стоимости работ, корректировках проекта, замене материалов на аналоги и пр. В дальнейшем, не выполнив своих обязательств, компания на длительное время прекратила ведение работ на объектах строящегося поселка. Это стало причиной расторжения ЖСК «Остров» договора с ней и требованием возврата аванса за невыполненные объемы работ.

В феврале этого года общее собрание ЖСК «Остров» приняло решение о передаче прав по строительству поселка компании «РК -Строй», которая принимала участие в завершении строительства объектов СУ-155 и обладала необходимым опытом в управлении кризисной стройкой. И это стало хорошим выходом из тупиковой ситуации.

Безусловно, потребовалось определенное время, чтобы новый подрядчик смог развернуть свои силы и активизировать работы на строящемся поселке. Сейчас они ведутся высокими темпами, и первые очереди проекта теперь имеют очень высокую степень строительной готовности.

О том, как будет завершаться строительство, шла речь на прошедшем в минувший четверг в поселке рабочем собрании, в котором приняли участие пайщики ЖСК «Остров» и руководители строительства. Собрание посетил и глава администрации Владивостока Олег ГУМЕНЮК, который заверил, что город на ответственном этапе ввода поселка в эксплуатацию со своей стороны готов решать все вопросы, которые зависят от городских чиновников.

Многочисленные вопросы пайщиков несколько затянули регламент собрания, но это, пожалуй, было на общую пользу. Главный вопрос для многих был таков: когда же будут выданы ключи, чтобы будущие жители смогли готовить жилые помещения под новоселья. На этот вопрос Денис Филиппов ответил, что это будет делаться по графику, который будет принят до 10 августа. Но ввод жилья будет не одномоментен для всего поселка, поскольку готовность строящихся очередей разная. В частности он сказал: «Мы подробно обсудили графики завершения строительства и передачи домов будущим собственникам. Уверен, что, как мы и планировали, начиная с 1 сентября, участники жилищного кооператива «Остров» начнут получать свое жилье, и уже до конца года все пайщики смогут приступить к отделке своих домов и заселению».

Пайщики ЖСК «Остров» получили ответы и на другие многочисленные вопросы. Отделку помещений им рекомендовано проводить после подключения домов к отоплению. Благоустройством территории также займется «РК- Строй» и сделает его предстоящей осенью. А вот асфальтированную дорогу от Университетского проспекта до поселка будет достраивать отстраненный от всех прочих работ бывший подрядчик «ИСК «Аркада». Эту дорогу будущие жители тоже должны увидеть до конца года. Ее строительство ЖСК профинансировал за счет средств, выделенных АО «ДОМ.РФ». Выполнение этой задачи на свой контроль взяли муниципальные власти Владивостока.





Директор по строительству ООО «РК Строй» Алексей АДИКАЕВ, отвечая на вопрос актуального издания «Золотой Рог» о «цене вопроса», отметил, что цена приобретения 1 кв. метра жилья в поселке для членов ЖСК останется на уровне 49 800 рублей, при этом фактическая стоимость завершения строительства, как и рыночная стоимость жилья во Владивостоке существенно выше. Можно считать, что за счет разных видов поддержки государства каждый пайщик, вернее в целом его семья, в среднем получил помощь в размере не менее 2 миллионов рублей.

Председатель ЖСК «Остров» Иван НАГОРНЫЙ отметил, что для кооператива испытание временем оказалось очень серьезным. Если на начальном этапе практически половине желающих было отказано от вступления в него, поскольку проект был ограничен примерно 400 участниками паевого строительства, то в настоящее время в ЖСК существует «недобор». Часть пайщиков вышла из этого проекта, и теперь возникло около трех десятков «вакансий», которые надо восполнить и этим закрыть брешь в финансировании проекта со стороны ЖСК. Другой актуальный вопрос – это возврат денег от недобросовестного подрядчика – это сотни миллионов рублей, которые должны вернуться на стройку. Однако по сумме подлежащей возврату между ЖСК и компанией есть разногласия, и этот вопрос сейчас решается через суд.

Что касается вопроса о строительстве для работников ДВФУ следующего подобного поселка, о чем ранее делались обещания, то этот вопрос теперь пока не поднимается, притом, что потребность в жилье у преподавателей остается высокой. Но к этому еще, возможно, придется вернуться после завершения этого проекта.

Председатель кооператива, выразил надежду, что заключительный этап строительства «РК Строй» и АО «ДОМ.РФ» смогут провести на высоком уровне организации стройки и обещанные сроки будут успешно выдержаны.

На 13 августа намечено очередное рабочее собрание ЖСК «Остров», и Денис Филиппов обратился к членам кооператива с просьбой, чтобы на нем присутствовало бы, по крайней мере, в два раза больше пайщиков, чем на состоявшемся 1 августа. Это важно, поскольку все, что обсуждается и решается сейчас – это исключительно в их же интересах.

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