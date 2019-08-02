Business Priority: Начался прием заявок на конкурс среди дальневосточных технологических стартапов

Фонд "Росконгресс" совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком "Русский" объявили конкурс среди дальневосточных стартапов

Фонд «Росконгресс» совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий и технопарком «Русский» объявляют о начале приема заявок на конкурс среди дальневосточных технологических стартапов Business Priority. Конкурс проводится при поддержке администрации Приморского края, а его итоги будут подведены в ходе V Восточного экономического форума 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке в рамках проекта «Территория Инноваций».

О проведении конкурса сообщил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов на встрече с резидентами технопарка «Русский», которая состоялась ранее в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Выставить свои проекты на конкурс смогут любые технологические стартапы, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе и имеющие готовый продукт. Члены экспертного совета выберут 7 победителей по следующим критериям:

· Продукт компании имеет потенциал изменения ландшафта будущего;

· Наличие готового продукта (зрелая стадия проекта);

· Прогрессивная команда;

· Наличие прав на продукт или возможность защиты интеллектуальной собственности;

· Спрос на продукт со стороны рынка (наличие продаж);

· Потенциал на российском и мировом рынке;

· Высокие конкурентные преимущества;

· Прогнозируемые риски проекта;

· Потенциал увеличения стоимости компании;

· Реализуемая схема коммерциализации;

Победители конкурса получат возможность выступить перед экспертами и потенциальными инвесторами с презентацией своих проектов на площадке «Территория инноваций» фонда «Росконгресс» в рамках питч-сессии Business Priority в ходе Восточного экономического форума 4-6 сентября.

В состав экспертного жюри войдут: инвестиционные фонды, представители федеральных и региональных органов власти, корпораций, крупного и среднего бизнеса, бизнес-ангелы.

Прием заявок на конкурс стартует 5 августа 2019 года на сайте https://www.businesspriority.ru/ и продлится до 15 августа 2019 года.

«Конкурс на такой крупной площадке как Восточный экономический форум – это уникальная возможность для дальневосточных технологических предпринимателей рассказать о своих идеях и проектах инвестиционному сообществу и потенциальным заказчикам со стороны государства и бизнеса. Подобный конкурс в рамках форума будет проведен впервые, и мы надеемся, что этот опыт будет успешным как для предпринимателей, так и для инвесторов, нацеленных на работу в регионе. Наиболее интересные проекты будут отобраны в качестве потенциальных портфельных компаний фонда», - отметил генеральный директор дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

«Уверен, что проведение конкурса Business Priority на полях Восточного экономического форума 2019 будет иметь видимый положительный эффект для всех участников. Экосистема фонда Росконгресс, как одного из важнейших институтов развития, - идеальная инфраструктура для быстрого роста технологических стартапов. Мы видим своей целью поддержку нового поколения предпринимателей и готовы оказывать помощь в продвижении российских технологий. Основной задачей проекта Business Priority является создание международного знака качества технологических стартапов», - комментирует член правления Фонда Росконгресс Юрий Черчес.

«Администрации Приморья рада поддержать инициативу наших федеральных коллег. Конкурс даст значительный импульс к развитию дальневосточных технологических компаний, предоставит возможность попасть в федеральную повестку и получить инвестиции от фонда высоких технологий. Приглашаем принять активное участие и соседей по Дальневосточному округу – присылайте заявки со своими идеями и присоединяйтесь к приморским компаниям на полях Восточного экономического форума», - прокомментировал врио вице-губернатора Приморская края - директор департамента Сергей Максимчук.

Вопросы по конкурсу и детали его проведения можно уточнить у Марианны Скраган по электронной почте [email protected] или по телефону +7 (499) 579-82-78.

«Территория Инноваций»

«Территория Инноваций» – площадка для диалога, полемики и обсуждения трендов с ведущими экспертами, которые помогут инноваторам оценить реальные перспективы их разработок. Проект направлен на поддержку молодых ученых, изобретателей, разработчиков и нацелен на повышение их мотивации и формирование в России поколения технологических предпринимателей. Программа "Территории инноваций" – это симбиоз интерактивных форматов и возможностей, предоставляемых молодым инноваторам для презентации своих проектов, поиска партнеров и масштабирования бизнеса.

Проект «Business Priority»

Проект «Business Priority» - это новая форма управления инновациями. Члены экспертного совета отбирают инновационные проекты, в быстрый рост которых верят. Отбор проектов происходит в рамках конкурсов, которые проводятся регулярно на крупнейших промышленных и экономических Форумах. В отборочном туре с проектами работают эксперты, после чего жюри принимает решение о присвоении проекту статуса «Business Priority». Статус «Business Priority» означает, что проект получает всестороннюю поддержку: продвижение, стратегический консалтинг, поиск и привлечение инвестора. Реализацию этих возможностей проект находит в экосистеме Фонда Росконгресс, в которой присутствуют все сектора экономики, регионы, уровни власти и институты развития.

Технопарк «Русский»

Поручение о создании на острове Русский крупного научно-технологического центра дал президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума в 2018 году. Сегодня в рамках президентской инициативы в ДВФУ реализуется программа технопарк «Русский», а создание на острове Русский системы поддержки стартапов инициировано президентом РФ во время пленарного заседания II Восточного экономического форума 3 сентября 2016 года, в 2017 году на ВЭФ технопарк торжественно открылся как программа совместных действий ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 30 партнёрских организаций.

Дальневосточный фонд высоких технологий

Инвестиционный фонд, созданный Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), РОСНАНО и Российской венчурной компанией в августе 2018 года по поручению президента РФ. Цель фонда – финансирование и поддержка высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке. Под управлением находится 5 миллиардов рублей, целевой объем фонда – 10 миллиардов рублей. Фонд инвестирует в технологичные проекты на венчурной стадии (раунд А) и стадии роста (раунд B), а также в инфраструктурные проекты. В фокусе фонда находятся проекты в сферах: биотехнологии, интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативная энергетика и др.