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Свежемороженой рыбы на прилавках Приморья станет больше
Владивостокский рыбный терминал ведет реконструкцию контейнерного терминала в районе железнодорожной станции Угольная. Реализация проекта позволит увеличить холодильные мощности, в том числе для перевалки и хранения рыбной продукции.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, будет создан специализированный «Фреш» терминал с пятью железнодорожными путями мощностью 10 тысяч тонн единовременного хранения продукции.
«Уже в 2020 году терминал в два раза увеличит пропускную мощность и обеспечит отправку и приемку до 50 железнодорожных составов в месяц», – сказали специалисты.
В ведомстве отмечают, что в Приморье сегодня реализуется сразу несколько проектов по увеличению холодильных мощностей. Самым крупным из них является модернизация холодильно-складского комплекса во Владивостокском морском рыбном порту. В конечном итоге эта работа должна привести к увеличению объемов свежемороженой рыбной продукции на местном рынке.
Напомним, сегодня в крае действует социальная программа «Приморская рыба», инициированная Губернатором Олегом Кожемяко. Приобрести этот вид продукции можно по доступной цене.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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