В Приморье начали строительство нового сквера

Современная зона отдыха появится благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В микрорайоне Доброполье Уссурийска начали строительство нового сквера.



Строители подрядной организации уже установили два бетонных основания из четырех, на которых будут расположены игровые и спортивные площадки. Одновременно идет замена старого грунта на щебеночное основание. Проектом предусмотрено устройство асфальтированных пешеходных дорожек и парковочных мест, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как рассказал главный инженер компании ООО «ДальСтройСервис» Алексей Кривоносов, особое внимание уделят озеленению парка.



«В парке высадят вяз, каштан, клен, липу, орех, ясень, березы и боярышник. Вдоль аллей на территории сквера расположатся кустарники – можжевельник, барбарис, дерен и сирень. По периметру сквера возведут ограждение, которое отделит территорию от дороги», – пояснил главный инженер.



Также в сквере будет сделан естественный уклон, благодаря которому вода с территории будет уходить в кюветы.



В администрации Уссурийска отметили, что строительство еще одного сквера ведется в микрорайоне «5-6 километры», а в ближайшие два года в муниципалитете благодаря нацпроекту планируется благоустроить еще два сквера. Один в районе дома № 35б по улице Ленинградской, второй – в селе Воздвиженка.



«Очередность благоустройства зависит от жителей. В ближайшее время будет проведено рейтинговое голосование, которое определит, какой из парков будет обустраиваться в 2020 году», – уточнили в администрации.



Напомним, в 2019 году в Приморье благоустроят более 60 общественных и почти 150 дворовых территорий, на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» из бюджетов всех уровней направлено более 650 миллионов рублей.



Как отметила врио вице-губернатора края Елена Пархоменко, сейчас в Приморье пик реализации программы.



«В подавляющем большинстве городов и районов идут работы по благоустройству аллей, парков, скверов и дворов. Уже есть и первые сданные объекты, например, парк “Восток” в Арсеньеве, пешеходные зоны в Ханкайском и Хорольском районах», – рассказала она.

Фото – пресс-служба администрации Уссурийска