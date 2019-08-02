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Во Владивостоке "Некрополь" работает в штатном режиме

02 Августа 2019, 08:40 | Приморье
Центральный офис городской ритуальной компании вернётся к привычному графику 
 
На сутки, 1 августа, была нарушена работа центрального офиса муниципального унитарного предприятия «Некрополь», что на Партизанском проспекте, 28а, во Владивостоке. Это связано со следственными действиями, которые проводили правоохранительные органы. Для дальнейшей проверки изъята рабочая документация предприятия за 2015-2017 годы.
 
При этом все подразделения похоронного предприятия работают в штатном режиме. Как рассказал директор МУПВ «Некрополь» Андрей Васильченко, в пятницу, 2 августа, центральный офис городской ритуальной компании вернётся к привычному графику и в 8 утра откроет свои двери. 
 
 
 
 
 
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Теги: Некрополь 



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