Пути Дарькина и Норина разошлись

Бывший вице-губернатор вышел из состава совета директоров Находкинской БАМР

Совет директоров ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) после годового собрания частично обновился. По данным газеты «Золотой Рог», вместо соратника Сергея ДАРЬКИНА по большой политике Андрея НОРИНА и бывшего командующего Тихоокеанским флотом Геннадия ХВАТОВА (на фото - справа) в совет избраны Владимир БАЛАН и Наталия РОДНАЯ.

Свои места в совете директоров сохранили президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин (избран заместителем председателя совета директоров), его дочь, финансовый директор ПАО «ТИГР», гендиректор ООО «Дальневосточная инвестиционная компания» Анна ХМАРУК, еще один соратник Дарькина по политике Сергей ПЕРЕДРИЙ (бывший гендиректор ПАО «НБАМР», директор ООО «Акция-ДВ-Находка»), гендиректор АО «Дальинвестгрупп» (Москва) Савелий ПОНОМАРЕНКО и директор по правовым вопросам ПАО «НБАМР», гендиректор ООО «РКК «Холдинг» Виктор БЫКОВ.

Г-н Норин в настоящее время занимает должность директора проектного филиала ПАО «ТИГР» и гендиректора ООО «Рускор». Г-н Балан в свое время был заместителем командующего ТОФ по инженерному обеспечению и расквартированию, затем вице-губернатором в бытность Дарькина главой региона. Г-н Хватов 3 мая отметил 86 лет.

Напомним, что ПАО «НБАМР» в настоящее время возглавляет Сергей ЮРТАЕВ.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»: «Находкинская база активного морского рыболовства» - интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу хозяйственной деятельности составляют морской промысел рыбы и морепродуктов, их дальнейшая переработка и реализация как на российском рынке, так и на рынках Западной Европы и АТР. Добывающий флот компании состоит из 10 крупнотоннажных траулеров и одного транспортного рефрижератора. Крупнейшим акционером НБАМР с долей в 86,6% уставного капитала является АО «Дальинвестгрупп», 75% которого, в свою очередь, владеет супруга Сергея Дарькина Лариса БЕЛОБРОВА.