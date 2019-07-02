Жилье "по формату": DNS осваивает новые территории

Проекты комплексного освоения территорий дают приморцам возможность обзавестись собственными квадратными метрами

В последние годы столица Приморья стабильно входит в тройку российских городов с самой высокой стоимостью жилых помещений. Точечная застройка во Владивостоке не покрывает существующей потребности жителей Приморского края в качественных и доступных квартирах. Несколько застройщиков стремятся изменить этот негативный тренд путем строительства полноценных жилых кварталов. Одна из таких компаний - «DNS Девелопмент».

Приобретение жилой недвижимости в рамках проектов комплексного освоения территорий (КОТ) на сегодняшний день является единственной возможностью для многих людей обзавестись собственными квадратными метрами. О реализованных и новых проектах «DNS Девелопмент» - в обзоре газеты «Золотой Рог».

Новый взгляд на загородную жизнь

В октябре 2017 года стартовало строительство поселка «Новый Де-Фриз». На сегодняшний день уже проданы 38 индивидуальных домов, производится сборка второй очереди. Летом на продажу будут выставлены еще 35 домов разного типа. К концу года в планах компании - открыть продажи таунхаусов и дуплексов, а также запустить работу многофункционального центра.

«Мы решили предложить совершенно новый взгляд на загородную жизнь: никаких высоких заборов, все предельно открыто, а если есть необходимость уединиться, например, пожарить шашлыки с друзьями – сделать это можно на собственном заднем дворе. У каждого дома свой приусадебный участок порядка 6-8 соток», - говорит генеральный директор «DNS Development» Александр ГОЛУТВИН.

Многих пугает жизнь за городом из-за отсутствия развитой инфраструктуры. Порой до магазина за продуктами приходится ехать на машине. Для удобства жителей поселка «DNS Development» строит на въезде многофункциональный центр, на базе которого будут работать супермаркет, аптека, детский сад, пекарня-кафе и т.д.

«В шаговой доступности от МФЦ компанией «Concrete jungle» разработана зона отдыха: прогулочные аллеи, детская площадка, релакс зона, а также баскетбольная и футбольная (мини-футбол) площадки, одну из которых зимой планируем использовать как хоккейную коробку. Поселок защищен от посягательств нежелательных лиц на территорию, огражден забором, оснащенным шлагбаумом и биометрической системой доступа. Пропуск осуществляется только через КПП. В поселке работает собственная управляющая компания, обеспечивающая комфорт жителей поселка. На все дома даем гарантию 5 лет, при этом в течение гарантийного срока действует договор с опционом, то есть, мы готовы на определенных условиях выкупить дом обратно», - пояснил Голутвин.

Собственное производство

При реализации проекта «Новый Де-Фриз» компания не смогла найти подрядчика, способного обеспечить необходимый объем, сроки и качество домокомплектов со сборкой. После проработки проблемы руководство «DNS-Девелопмент» пришло к решению об организации собственного производства домокомплектов из СИП (структурная изоляционная панель, - Прим ред.), а также создании бригад для сборки. «Завод домокомплектов СИП DNS» был запущен в июле 2017 года и является резидентом Свободного порта Владивосток.

«Для реализации комплексной застройки мы решили строить «Домостроительный комбинат «Приморье». Работу над проектом начали в марте 2017 года, а уже в августе была получена проектная документация и началась активная фаза строительства. Площадкой, подходящей для строительства нового завода в чистом поле, оказался участок в ТОР «Надеждинская», обеспеченный всей необходимой инженерной инфраструктурой», - рассказал Александр Голутвин.

На площади 8,8 гектаров созданы производственные цеха и складские помещения и установлено оборудование ведущих мировых компаний: линии производства многопустотных плит перекрытия и адресной подачи бетона, бетонно-смесительный узел, форма кассет для изготовления однослойных несущих панелей, поворотные столы для производства трехслойных стеновых и фасадных панелей, автоматический скобосгибочный автомат. Кроме того, завод оснащен собственной сертифицированной лабораторией для контроля качества производства бетона. В реализации проекта компания руководствовалась новейшими европейскими технологиями и опиралась на успешный опыт подобного строительства в Финляндии.

Александр Голутвин: «Продукция нового предприятия в первую очередь будет использоваться для строительства собственной жилой и коммерческой недвижимости. Мощность завода рассчитана на ежегодный выпуск 84 тыс. кубометров изделий, объем которых рассчитан на возведение до 100 тыс. кв. метров жилья и коммерческих площадей».

Жилой комплекс по «Формату»

Первым проектом, строящимся из продукции ООО «Домостроительный комбинат «Приморье», станет жилой комплекс «Формат» в Надеждинском районе Приморского края. Проект предусматривает строительство 12 жилых кварталов с домами от 2 до 5 этажей, школу на 450 мест и два детских сада по 90 мест в каждом.

В новом комплексе будут жить 2 тыс. человек - это примерно 700 квартир. Площадь каждой квартиры будет варьироваться от 70 до 120 квадратных метров. Компания «DNS-Девелопмент» разработала уникальную для края дорожную и тротуарную сеть - «дворы без машин». То есть, все парковочные места будут расположены по периметру жилых кварталов, а въезд автомобилей во двор запрещен. При этом все дворы будут закрыты и обеспечены площадками придомового благоустройства: площадками для игр и отдыха детей, для занятий физкультурой, для отдыха.

По проекту изначально заложено 1,5 машиноместа на квартиру. Всего в комплексе будет 1 050 парковочных мест.

На территории будут созданы и социальные объекты - школа на 450 мест, а также детский сад на 240 мест. Объекты построят на площади 2,2 гектара.

«Для школы мы приобрели проектную документацию повторного использования, которая признана экономически эффективной. В школе будет находиться 18 учебных классов, лаборатории физики, химии и биологии, компьютерный и музыкальный классы, а также класс черчения и ИЗО. Кроме того, в школе будут два лингафонных класса по 13 и 12 мест, актовый зал, рассчитанный на 270 мест и другие помещения», - отметил генеральный директор «DNS-Девелопмент».

Проекты - для Приморья

Еще один масштабный проект комплексной застройки ведется в районе завода «Варяг». Здесь планируется строительство 120 тыс. кв. м жилой недвижимости с благоустроенными дворовыми территориями, парковками и объектами инфраструктуры. В жилом комплексе так же, как и в ЖК «Формат», будут построены школа на 825 мест и 4 встроенных детский сада на 60 мест каждый. С реализацией данного проекта есть небольшие сложности, так как земельный участок, на котором планируется построить жилой комплекс, находится в военном обременении. Пока данный вопрос решается, и сказать о точных сроках застройщик не имеет возможности.

Другой проект, о котором хотелось бы упомянуть – это строительство деревообрабатывающего завода в Спасске, где компания «DNS Девелопмент» выступает генеральным подрядчиком. Ближайшее к Дальнему Востоку производство этого вида плит находится в Курганской области. Однако за счет дальней логистики во Владивостоке лист OSB (ориентированно-стружечные плиты, - Прим ред.) стоит на 30% дороже, чем в западной части страны. В «ДНС-Лес» решили сами производить плиты, не привозя их с другого конца России. Создание производства OSB на территории Приморского края и Дальнего Востока также обусловлено отсутствием производителей плит OSB.

«Это будет первый на Дальнем Востоке завод по производству ориентированно-стружечных плит. Технологии производства OSB позволяют вовлечь в хозяйственную деятельность мало востребованную низкосортную древесину. Это, в свою очередь, повысит долю использования лесного ресурса, который, зачастую, не используется и бросается на местах заготовки древесины, так как не обладает высоким спросом у экспортеров круглого леса. При производстве OSB вся древесина, поступающая на завод, будет полностью использована, в том числе и отходы, образующиеся при производстве», - прокомментировал директор ООО «ДНС-Лес» Никита ТИМОХОДЦЕВ.

В ближайших планах компании – комплексное освоение еще двух земельных участков:

Надеждинский район, пос. Новый. Площадь участка 113 Га.

г. Владивосток, р-н Снеговой пади. Площадь участка 22 Га.

Работа по данным направлениям начнется в ближайшее время.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «DNS Девелопмент» основана в 2012 году и является отдельным подразделением группы компаний «DNS». За годы своей деятельности застройщик завоевал репутацию успешного инвестора, проверенной и надежной компании, осуществляющей полный цикл развития проектов от концептуальной разработки до строительства и последующего управления объектами. «DNS Девелопмент» в кратчайшие сроки заняла лидирующие позиции на рынке складской недвижимости Дальнего Востока, построив современный частный промышленный парк «Авиаполис Янковский». Первым успешным проектом компании «DNS Девелопмент» стал знаменитый в Приморье «Авиаполис Янковский», после ввода в эксплуатацию которого, руководство принимает решение переключиться на строительство жилой недвижимости. Такую стратегию подсказала ситуация на рынке.

На фото: Так выглядит проект комплексной застройки в районе завода «Варяг».

Фото из архива