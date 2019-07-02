Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют усилить напор

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля

ОВЕН. В финансовом плане сейчас всё у вас обстоит весьма благополучно. Можно планировать достаточно крупные приобретения. Фортуна благоволит вам, возможны выигрыши, внезапные премии. Вам даже вернут старые, почти забытые долги.

ТЕЛЕЦ. Начало недели может оказаться стабильнее и спокойнее, чем вторая половина недели. В понедельник возможны интересные предложения от партнеров, это один из самых удачных дней в финансовом плане. В выходные желательно переключиться на режим экономии имеющихся средств.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вероятны большие доходы, так что и на расходах вы можете не экономить. Если задумали потратиться на подарки, то эту в высшей степени своевременную идею стоит начать воплощать в жизнь немедленно.

РАК. В ближайшие дни возможно финансовое везение, пользуйтесь моментом. В среду ждите крупных денежных поступлений. Заманчивые деловые предложения в четверг стоит внимательно рассмотреть, не исключено, что они вполне реальны. В субботу будут удачны покупки и приобретения.

ЛЕВ. Может так случиться, что ваш бизнес потребует неожиданных вложений. Если у вас нет бизнеса, то деньги все равно куда-то денутся... Деловое общение в середине недели будет приятным и полезным, в том числе и для личной жизни.

ДЕВА. Стабильность материального положения может дать возможность осуществить свои давние мечты. Самым сложным в финансовом плане грозит оказаться вторник, в этот день не стоит ввязываться даже в самые безобидные на вид авантюры, осторожнее с заманчивыми предложениями. В понедельник и пятницу будут удачными покупки и приобретения.

ВЕСЫ. В среду возможны денежные поступления. Финансовые идеи и предложения, поступившие от друзей, могут оказаться для вас весьма выгодными. Если вы еще не были в отпуске, стоит задуматься о бронировании гостиницы и покупке авиабилетов.

СКОРПИОН. Удачное время для вашей карьеры. Вы получите новые выгодные деловые предложения. Доходы растут. И вы можете поделиться ими с близкими людьми. Сейчас не стоит откладывать, лучше тратить - на отдых, удовольствия и подарки.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь объективно оценивать свои финансовые возможности и не отказываться от подработок. В среду вероятны новые денежные поступления, однако это не повод для сиюминутных трат. Покупки и новые приобретения будут удачными во вторник и воскресенье.

КОЗЕРОГ. Во вторник от партнеров может поступить хорошее предложение, от которого можно ожидать прибыли. Работоспособность и упорство принесут свои результаты в виде поощрения или увеличения зарплаты. А вот об отпуске пока, похоже, остается лишь мечтать.

ВОДОЛЕЙ. Вам будет относительно легко выполнить старые обязательства, отдать долги и кредиты. В среду проявите настойчивость, и, если вас не испугают трудности, результаты превзойдут ожидания. Планируйте ваши затраты, чтобы в воскресенье не возникло конфликта в семье из-за нехватки денег.

РЫБЫ. Сейчас, увы, не время, чтобы расслабляться и отдыхать. В начале недели вполне возможны важные встречи, которые могут оказать серьезное влияние на ваше материальное положение. Не тратьте деньги по первому порыву, есть опасность спустить их попусту.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.