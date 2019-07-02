Туристы выбирают заповедные тропы Приморья

Приморский край может предложить туристу разнообразный отдых, в том числе и прогулки по заповедным тропам. В регионе расположены особо охраняемые природные территории всех категорий и значений, которые занимают более 20% от общей площади края, поэтому выбор у путешественников обширен. Газета «Золотой Рог» предлагает подборку самых интересных заповедных маршрутов, которые проложены в национальных парках и заповедниках Приморья.

Самый южный остров России

В Приморском крае находится настоящая жемчужина особо охраняемых природных территорий – единственный в России Дальневосточный морской биосферный заповедник, 98% которого находятся в акватории залива Петра Великого. Здесь, в огромной акватории и на миниатюрных заповедных островах живет множество редких видов. К основным объектам охраны морского заповедника принадлежат дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог, тюлень ларга, гребешок приморский, колонии морских птиц. Периодически в воды заповедника заходят даже киты-малые полосатики, а также косатки и дельфины.

Одна из популярных экскурсий заповедника ведет к самой южной точке России – острову Фуругельма. Здесь туристы могут понаблюдать настоящий птичий базар – остров облюбовала крупнейшая в мире колонии чернохвостой чайки и уссурийского баклана. Здесь же находятся единственные в России места гнездования редчайших для мировой фауны птиц – желтохвостой цапли и малой колпицы.





Через криволесье и луга – к мысу Северный

Экскурсионный маршрут «Мыс Северный» – одна из самых любимых и легкодоступных троп Сихотэ-Алинского заповедника. Маршрут берет свое начало у ручья Сухой и проходит через лес и луг до мыса Северного.

С июня по октябрь на лугах можно наблюдать обильное цветение трав и цветов, многие из которых занесены в Красную книгу. Туристы могут любоваться не только цветением, но и встретить представителя местной фауны на пути к конечной точке маршрута. Луга являются местами кормежки и отдыха косуль, пятнистых оленей, изюбрей и кабанов. Норы барсуков и следы их жизнедеятельности встречаются на всем участке тропы. Довольно часто можно увидеть белок и бурундуков.

Мыс Северный – одно из немногих мест побережья Японского моря, где собирается большое количество тюленей. Ларги живут здесь круглый год. Летом и во время осенне-зимних миграций на рифах в море можно одновременно увидеть до 400 тюленей. Туристы могут наблюдать за жизнью ларг со смотровой площадки. Также взору открываются красивые виды на Японское море, озеро Благодатное, бухту Удобную.

На мысе Северном также расположено криволесье с карликовыми березками и дубками, не достигающими и полуметра. Такая растительность характерна только для тундры. С карликовыми деревьями мирно соседствует редкое горное растение – эдельвейс. Считается, что этот цветок можно встретить только в Альпах.

От смотровой площадки тропа спускается на берег бухты Удобной, где на песчаном пляже часто встречаются следы лисицы и енотовидной собаки, а иногда - и следы тигра. Полосатый царь тайги неравнодушен к красоте морского прибоя и частенько приходит насладиться шумом волн. Также на берегу можно увидеть останки морских моллюсков, ежей, морские растения.





Вершины и водопады «Зова тигра»

Национальные парки в Приморском крае с каждым годом все активнее развивают экологический туризм, внедряя не только новые методы охраны природы, но и занимаясь экологическим просвещением населения. Под эгидой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 гг. гостем особой охраняемой территории может стать каждый желающий.

Национальный парк «Зов тигра» - один из старейших в Приморском крае. Его обширная территория позволяет туристам отправиться во множество увлекательных путешествий. Например, в парке расположено 56 горных вершин высотой более 1000 м, среди них - гора Облачная (1854 м) - самая высокая точка Приморья. «Зов тигра» может порадовать туристов живописным видом струящейся воды: многочисленные водопады перетекают по цветным скалистым уступам, обрушиваясь с высоты более 7 м. Красоту водопадов можно сполна оценить в рамках маршрута «Река Милоградовка».

В национальном парке популярна экскурсия «Гора Сестра и Камень Брат». Вершины находятся на главной оси главного хребта Приморского края – Сихотэ-Алиня. Свою известность они обрели не столько из-за обычной для таких вершин экзотикой панорамы окрестных гор, но прежде всего - множества скальных останцев - «столбов» причудливой формы и различной высоты на гребне хребта по обе стороны от горы Камень Брат.

Оказаться в логове леопарда

Еще один национальный парк Приморья выполняет миссию сохранения самой редкой крупной дикой кошки на планете - дальневосточного леопарда. В этом парке она соседствует еще с тремя представителями кошачьих: амурским тигром, рысью и дальневосточным лесным котом. Несмотря на то, что повстречаться с этими обитателями «Земли леопарда» туристам практически никогда не удается, они смогут узнать много интересного о животном мире парка, а также обнаружить следы пятнистого или полосатого хищника, и даже побывать в логове леопарда. Именно этот маршрут пользуется особой любовью туристов.

Маршрут «Логово леопарда» полностью оправдывает свое название: путь ведет к пещере, похожей на те, где выращивают свое потомство дальневосточные леопарды. Еще в автобусе на подъезде к национальному парку туристов предупреждают о необходимости соблюдения мер безопасности. Следы диких кошек периодически встречаются на дороге, с которой начинается пеший маршрут. Туристов ждет небольшой подъем на гору Скалистую, в которой еще в советские годы альпинисты обнаружили 11 пещер, некоторые из них периодически служат укрытием для леопардов. Наиболее известные – Барбарисовая, Леопардовая и Барабашевская. Именно последняя становится конечной точкой маршрута. Здесь туристы смогут найти различные подтверждения нахождения редких кошек – следы на влажной земле или данные с фотоловушек.

Отдых в заповедной бухте

Лазовский заповедник знаменит не только своими экскурсиями на таинственный остров Петрова, где расположилась тисовая роща. Заповедная территория предлагает уединенный отдых на побережье красивейшей бухты Приморского края – Проселочной. Ее береговая полоса и дно песчаные, а протяженность составляет около полутора километров. Тихий и спокойный пляж отлично подойдет для семейного отдыха. Максимальная дневная антропогенная нагрузка в бухте Проселочная – 30 человек. Туристы могут остановиться в комфортном гостевом доме недалеко от побережья.

На фото: Заповедные тропы Приморья уникальны и гостеприимны.

Фото Дианы БЕЛОЙ