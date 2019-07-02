"Чёрное золото" вновь заблестело

Котельные в городах и поселках Приморья переводят на уголь и природный газ

Межотопительный период – время активизации работ не только по замене ветхих сетей, но и по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения. Одна из главных задач проводимых мероприятий – это переход с дорогого мазута на более дешевые и экологичные виды топлива – газ и уголь. Модернизация котельных или замена их на более эффективные модульные котельные ведется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы и инвестпрограмм теплоснабжающих предприятий.

В настоящее время новые угольные котельные проектируются в поселке Рудный Кавалеровского района и селе Краснореченский Дальнегорского городского округа. Здания ныне существующих котельных были построены в 1962 и 1955 годах соответственно, а работают они на дорогом привозном мазуте. Ожидается, что мощность новой котельной в Рудном составит 4,25 гигакалорий в час, в Краснореченском – 7,309. При этом затраты на производство тепловой энергии снизятся на 70 млн рублей ежегодно. Строительство объектов запланировано на 2020 год.

Кроме того, заключен договор на разработку проектной документации по строительству котельной в Фокино, которая будет работать на природном газе. Объект мощностью 40 гигакалорий предполагается построить рядом с существующей мазутной котельной. Работы по строительству новой котельной планируется начать в 2020 году и завершить в течение двух лет.

«Газовые котельные максимально автоматизированы, экономичны и долговечны. Преимущество таких котельных состоит в том, что для их работы требуется меньшее количество узлов и механизмов, что снижает эксплуатационные расходы и уменьшает общий износ оборудования. Важным аспектом является высокая безопасность современных газовых котельных», – сообщил заместитель главного инженера КГУП «Примтеплоэнерго» Алексей ФИЛИН.

Кроме этого, в нынешнем году «Примтеплоэнерго» приобретет и установит еще 18 автоматизированных модульных котельных, а также завершит техническое перевооружение двух крупных котельных в Находке и Партизанске. Новые котельные установят в Надеждинском, Хасанском, Яковлевском, Ольгинском, Кировском, Пожарском, Хорольском районах, Владивостокском, Дальнегорском и Находкинском городских округах.

Досье "Золотого Рога": Подпрограмма «Автоматизированные модульные котельные» действует в «Примтеплоэнерго» c 2015 года, ее цель – повысить качество теплоснабжения, увеличить эффективность расхода топлива. В числе первых были заменены котельные, находящиеся в аварийном состоянии, работающие на мазуте и дизельном топливе, имеющие высокую топливную составляющую себестоимости тепловой энергии. За этот период установлено 139 автоматизированных модульных котельных, в том числе, 22 смонтированы в конце прошлого года в селах Гвоздево, Малиново, Марьяновка, Марково, Иннокентьевка, Глазовка, Васильевка, Ширяевка, Козьмино, Краскино, Зима Южная, Увальное, Крутой Яр, Пантелеймоновка, Дзержинское, Хороль, Новодевица и Снегуровка, в Находке и Лесозаводске. Опыт эксплуатации показал высокую надежность новых котельных: их использование позволяет более эффективно расходовать уголь, улучшать качество теплоснабжения потребителей и исключить фактор человеческих ошибок. Всего в рамках программы до 2026 года планируется установить еще 93 автоматизированные модульные котельные.

Добавим, что в рамках принятой два месяца назад программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности КГУП «Примтеплоэнерго» предполагается строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, автоматизация котельных, внедрение устройств разогрева и слива мазута из железнодорожных цистерн, замена ветхих трубопроводов и восстановление изоляции тепловых сетей. Кроме этого, она включает в себя установку автоматизированных модульных котельных. Это позволит выводить из эксплуатации малоэффективные теплоисточники, а там, где это требуется, объединять котельные. Источниками финансирования программы энергосбережения являются собственные средства КГУП «Примтеплоэнерго» и субсидии из бюджета Приморского края.

Активными темпами идет перевод на газ муниципальных котельных Уссурийска. Этим летом из-за прокладки нового трубопровода к котельной №5, которая обеспечивает теплом около 1,2 тысяч домов, часть жителей города осталась без горячей воды до начала июля. Полностью завершить работы по переводу котельной на газ и замене труб планируется в срок до 20 сентября.

А в начале июня были введены в эксплуатацию муниципальные котельные №№ 13, 24, 27, 40, 66, где также установлено газовое оборудование. После того, как сети газораспределения 1-го пускового комплекса пройдут экспертизу Госстройнадзора, 13-я, 40-я и 66-я котельные смогут принять газ. Продолжаются работы на 7-ом пусковом комплексе, после сдачи которого газ поступит на котельные Междуречья, №24 и 27. На всех пяти котельных предусмотрены два варианта работы горелок: по использованию сжиженного природного газа и по мазутной схеме – на случай отсутствия «голубого топлива». После перехода на газ котлы будут работать в автоматическом режиме под постоянным наблюдением операторов.

Кроме того, завершено проектирование 4-ого пускового комплекса – работы по его строительству начнутся летом и завершатся в октябре, после чего газ поступит в поселок Радужный. Следующим этапом станет строительство газопровода к новой котельной УМУПТС, которая объединит котельную №25 (ул.Промышленная, 3-а) и котельную №3 (ул.Владивостокское шоссе, 115-б) в микрорайоне «Южный». Сейчас идут предпроектные работы в рамках подготовки к выполнению проектной документации на строительство котельной.

Фото Дианы БЕЛОЙ