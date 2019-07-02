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Рост цен во Владивостоке на новое жилье опередил среднероссийский показатель на 11,6%
Специалисты отметили, что такого резкого роста цены на рынке жилья не отмечалось уже несколько лет
По данным федерального портала «Мир квартир», только за первое полугодие 2019 года средняя цена квадратного метра нового жилья во Владивостоке выросла на 11,6%, поднявшись до 111 471 рубля. За это же время средняя владивостокская квартира в новострое выросла на 10,3% - до 5 948 742 рублей.
Рост цен во Владивостоке на новое жилье опережал среднероссийский, который по среднему квадрату составлял 9,1% , а по средней квартире – 10,3% Специалисты этого электронного ресурса отметили, что такого резкого роста на рынке жилья не отмечалось уже несколько лет и связывают его с «законодательным регулированием рынка новостроек». Если сказать проще, то взлет цен связан с директивным переводом долевого строительства на принципы проектного финансирования и эскроу-счета. С 1 июля эта мера затронула около 30% всего российского новостроя, возводившегося на принципах долевого строительства. Около 70% объектов продолжает строиться на прежних условиях – застройщики сумели доказать, что их готовность составляет более 30% и свыше 10% их площадей уже реализованы покупателям. Это было важно для «пропуска» на достройку объекта без административно-рыночной новации.
В рейтинге самого дорогого новостроя среди крупных городов России, по данным портала «Мир квартир», Владивосток по-прежнему остается на 4 месте, уступая Сочи, Санкт-Петербургу и Москве. Сократить разрыв с Сочи Владивосток не смог, поскольку жилье в этом городе продолжает показывать более высокие темпы роста цен – в этом городе «квадрат» за полугодие подорожал на 15,3% , а средняя квартира – на 12,9%. Однако лидером роста цен на новострой с начала этого года оказалась Пенза – 18,2%. А средняя новая квартира более всего подорожала в Новокузнецке – 21,4%. Из 69 рассмотренных крупных российских городов эксперты усмотрели отрицательную динамику роста цен только в Саранске и Ульяновске.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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