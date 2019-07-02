Как приблизить желанный комфорт

Настойчивость собственников жилья и ответственность управляющих компаний – факторы, которые могут повлиять на ускорение проведения капитального ремонта в многоквартирном доме. В краевом законодательстве предусмотрены механизмы, которые позволяют вносить коррективы в планы по капремонту МКД на очередной год, исходя из реального технического состояния дома.

Напомним, что мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в Приморье проводятся в рамках соответствующей подпрограммы государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы. Полностью отремонтировать весь жилой фонд края предполагается к середине 2040-х годов, но эта долгосрочная программа ежегодно актуализируется. Как и краткосрочные планы работ на очередной год.

Кроме того, в ряде случаев дома, изначально включенные в программу, впоследствии признаются аварийными и подлежащими сносу. А согласно принятым в 2019 году поправкам в краевой закон о капремонте, из программы будут исключены дома с количеством квартир менее пяти. Раньше из программы убирали только дома из двух квартир, в которых жильцы следят за своей собственностью самостоятельно.

Однако жильцов крупных домов, построенных 30-40 лет назад, как правило, волнует другой вопрос – как приблизить проведение капремонта в своем доме? Несколько недель назад этот вопрос обсудили на заседании комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству. Представители городской администрации подчеркнули, что главный документ, на основе которого органы местного самоуправления вправе обратиться в краевую администрацию с предложением о корректировке сроков проведения капремонта – это акт весеннего или осеннего осмотра МКД. Весенние и осенние осмотры проводятся управляющими либо обслуживающими организациями по заданию собственников помещений в многоквартирном доме, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или других специализированных кооперативов, органов местного самоуправления. В актах отражаются сведения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома.

По словам начальника управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григория ПЕЙХВАССЕРА, сегодня подавляющее большинство УК Владивостока своевременно предоставляет в администрацию акты осмотров обслуживаемых ими МКД. Ситуация изменилась, в том числе, благодаря настойчивости собственников жилья. А вот ТСЖ в этом плане, как ни странно, менее дисциплинированы.

- Никакие дополнительные экспертизы не нужны. В первую очередь, необходим качественный акт осмотра, подтверждающий необходимость в ремонте, - подчеркнул чиновник.

- Управляющая организация делает акт осмотра и подает документы в администрацию города. Там предложения рассматривают и передают в администрацию края. На их основе департамент по ЖКХ и топливным ресурсам может инициировать изменения в план работ по капитальному ремонту МКД на очередной год, - объяснила председатель комитета по городскому хозяйству Наталья ВОЙНОВСКАЯ.

Добавим, что опережающими темпами в рамках программы капремонта МКД проводятся работы по капитальному ремонту крыш. Кроме того, для скорейшей замены выработавших нормативный срок подъемников, разрабатывается проект программы с краевым и федеральным софинансированием.

В соответствии со ст. 16 краевого закона №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» определение очередности проведения капитального ремонта для целей формирования и актуализации региональной программы капремонта должно осуществляться органами местного самоуправления, исходя из следующих критериев: наличие судебных решений в части обязательного проведения капитального ремонта по конкретному виду работ за счет средств местного бюджета; продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта; техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества и имущества граждан); необходимость приведения в надлежащее противопожарное состояние многоквартирных домов с этажностью выше пяти этажей; полнота поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирном доме; степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной или сметной документации, положительных заключений специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства, наличие результатов энергетического обследования (энергетического паспорта многоквартирного дома); качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта. Последний критерий предусматривает приоритет повышения энергоэффективности, включая мероприятия по энергосбережению, установку или замену общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов и систем регулирования теплопотребления.

Отдельно следует сказать о капитальном ремонте, который проводится администрацией Владивостока в рамках исполнительных производств. Большинство судебных решений по капремонту МКД было вынесено еще в 2009-2011 годах, однако возможности городского бюджета не позволили выполнить все эти решения одномоментно. На сегодняшний день из 1,2 тысяч производств неисполненными остаются менее 400. В перспективе нескольких лет вопрос будет закрыт полностью – уже сейчас исполнены все решения по замене лифтов. Бюджетные средства, которые были сэкономлены при проведении конкурсных процедур для определения подрядных организаций, идут на проведение ремонтов в следующих по очереди домах.

Фото Дианы БЕЛОЙ.