Приморская база отходит на остров

«Преображенская база тралового флота» к началу осени полностью перейдет под контроль компании из соседнего региона

Как и прогнозировала Деловая газета «Золотой Рог», ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), в прошлом году перешедшее под контроль владельца холдинга «Гидрострой» и бывшего сенатора Александра ВЕРХОВСКОГО, недолго сохраняло приморскую прописку владельцев и к началу осени полностью перейдет под контроль компании с Сахалина.

Напомним, что приобретение ПБТФ в прошлом году за $400 млн позволило холдингу «Гидрострой» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. Кроме того, с ПБТФ у холдинга появились квоты на вылов краба. Собственником контрольного пакета акций ПАО «ПБТФ» стало ЗАО «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск).

20 июня «Остров Сахалин» направил акционерам ПБТФ обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций. Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней с момента получения ПАО «ПБТФ» обязательного предложения - по 29 августа 2019 года. Предлагаемая цена выкупа акций - 39 рублей 85 копеек за акцию. Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 17 дней с момента истечения срока принятия обязательного предложения.

«Все заявления (о продаже акций – Прим. авт.) и отзывы заявлений должны быть получены регистратором (ПБТФ) до истечения срока принятия обязательного предложения, то есть до 29 августа 2019 года (включительно). Заявления и отзывы заявлений, поступившие позднее 29 августа 2019 года, рассматриваться не будут. Заявления и отзывы заявлений в случае направления их почтой должны быть нотариально удостоверены», - говорится в тексте предложения.

На данный момент «Острову Сахалин» принадлежит 96,8575% (82 млн 184 тыс. 139 штук) акций ПАО «ПБТФ». Уставный капитал ПБТФ составляет 87 тыс. 468 рублей, он разделен на 8 млн 746 тыс. 800 обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Выкупу подлежат 2 млн 666 тыс. 421 акция, а на их приобретение может быть направлено 106,257 млн рублей.

«Средневзвешенная цена приобретаемых акций по результатам торгов организаторов торговли на рынках ценных бумаг не определялась в связи с тем, что приобретаемые акции не обращались на организованном рынке ценных бумаг. Для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «ПБТФ» привлекался независимый оценщик: ВОЙЛОШНИКОВ Михаил Владиленович – вице-президент Ассоциации по содействию оценочной и консультационной деятельности «Клуб Профессионал», действительный член Российского общества оценщиков», - говорится в тексте предложения.

Досье "Золотого Рога": «Преображенская база тралового флота» (пос. Преображение) в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего госпредприятия, начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Основная деятельность компании – океанический промысел. Предпочтение отдается собственной переработке. Флот компании насчитывает девять промысловых судов и два транспортных судна. Промысловые виды - минтай, сельдь, сайра, терпуг, лосось, краб, креветка. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. В компании работает около 2,5 тыс. человек. В состав ПБТФ сегодня входят береговые подразделения: судоремонтный завод, цех орудий лова, холодильный комплекс, автотранспортное хозяйство, участок по розливу воды, погрузоразгрузочный участок, цех пластмасс, которые осуществляют вспомогательную деятельность для обеспечения работы основного производства. Среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

Как уже сообщала газета «Золотой Рог», cахалинцы начали переформатирование бизнеса ПБТФ с реорганизации компании в форме присоединения к ней АО «Преображенский рыбокомбинат» и выделения ООО «Залив». ООО «Залив», как и ПБТФ, зарегистрировано в пос. Преображение Лазовского района Приморского края. Уставный капитал выделяемого общества сформирован за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ПБТФ путем передачи ООО «Залив» денежных средств в размере 1 млн рублей в соответствии с передаточным актом. 100% доли в уставном капитале выделяемого общества принадлежат ПАО «ПБТФ». Директором ООО утвержден Андрей КАРЕПОВ. Кроме того, 4 апреля акционеры ПБТФ приняли решение присоединить к компании ООО «Транзит» (Южно-Сахалинск) и выделить из компании ООО «Оплот» с регистрацией последнего в городе Невельск.

Новый состав совета директоров ПБТФ был сформирован по заявке ЗАО «Остров Сахалин». В него вошли председатель совета директоров АО «Гидрострой» Александр Верховский, бывший гендиректор ПБТФ Анатолий ФУКСМАН, гендиректор ЗАО «Остров Сахалин» Василий ВЕЛЬМЕСКИН, гендиректор АО «Гидрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ, финансовый директор АО «Гидрострой» Наталья МЕРЗЛЯКОВА, начальник юридической службы АО «Гидрострой» Оксана СИРОХА и начальник производственно-коммерческого отдела ЗАО «Пиленга» Антон ВЕРХОВСКИЙ.

«Главной задачей совета директоров и руководства ПАО «ПБТФ», наряду с другими запланированными проектами на ближайший период, является выполнение программы по обновлению и модернизации флота, - отмечается в годовом отчете ПБТФ. - За последние годы в строй введено несколько крупнотоннажных судов типа РКТС в рамках программы обновления и модернизации флота. Реализация этой стратегии позволяет ПБТФ существенно экономить на топливе, снижать затраты на ремонт и эксплуатацию устаревших среднетоннажных судов, использовать суда с циклом добычи водных биологических ресурсов и выпуска продукции. Уменьшать непроизводительные потери промыслового времени в море, используя суда более высокого класса, наиболее приспособленные к непростым дальневосточным штормовым погодным условиям. У базы появились новые возможности для глубокой переработки рыбы и расширения ассортимента выпускаемой продукции, поскольку все поступающие на предприятие траулеры оснащаются более современными технологическими линиями. Вместе с тем, имеющиеся промысловые суда устарели и требуют обновления, поэтому программа замены флота остается одной из приоритетных, несмотря на необходимость привлечения значительного объема собственных и заемных средств. Советом директоров и руководством общества принято решение в 2019 году, после окончания основной промысловой экспедиции года, провести ремонт и замену технологического оборудования двух крупнотоннажных промысловых судов с привлечением значительных финансовых средств, используя прибыль 2018 года и нераспределенную прибыль прошлых лет».

Ранее сообщалось, что ПАО «ПБТФ» в 2018 году увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом, до 518,933 млн рублей. Несмотря на рост прибыли, акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды за 2018 год (в 2018 году компания направила на дивиденды чисто символические 20,3 млн рублей.

На фото: Командовать на приморских судах будут сахалинцы.

Фото из архива