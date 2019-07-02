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Группа компаний ННК поздравила Владивосток с днем рождения

02 Июля 2019, 11:37 | Приморье

Столица Приморья отметила 159-летие!

В минувшие выходные Владивосток отметил 159-летнюю годовщину со дня своего основания. Несмотря на непогоду горожане и многочисленные гости столицы Дальнего Востока собрались на центральной площади, чтобы поздравить любимый город, послушать выступление артистов, посмотреть красочные представления и принять участие в развлекательных мероприятиях.

Группа компаний ННК организовала собственную праздничную площадку в центре города. Ни шквальный ветер, ни дождь и довольно прохладная погода не смогли испортить настроение посетителям различных игровых и развлекательных зон компании. Детский городок с мини-АЗС для будущих автомобилистов не оставил равнодушными ни детей, ни их родителей – с восторгом детвора каталась на радиоуправляемых машинах, старательно соблюдая правила дорожного движения, «заправляя» баки на игрушечной АЗС ННК. В подарок маленькие владивостокцы получали брендированные магниты, воздушные шары и флажки, а светоотражающие значки, обеспечивающие видимость на дороге в темное время суток, особенно пришлись малышам по душе.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Особый интерес не только среди жителей, но и у многочисленных иностранных туристов вызвал павильон, где можно было посетить мастер-класс и разрисовать базовую футболку с логотипом ННК. Якоря, чайки и маяки украшали футболки, которые горожане и гости города с удовольствием получали на память о праздничном дне.

Все, кому посчастливилось выиграть в интеллектуальной викторине – пришедшие на площадь отвечали на непростые вопросы о компании, бензине Green Eco, количестве АЗС ННК – получили в подарок фирменные кружки с ярким логотипом ННК. В специальной фото-зоне можно было сфотографироваться всей семьей, а в соседнем павильоне - написать поздравление для любимого города.

Замерзшие и проголодавшиеся гости мероприятия могли подкрепиться фирменными горячими хот-догами и гамбургерами, которые традиционно пользуются популярностью у клиентов сети АЗС ННК.

«Мы ежегодно принимаем участие в праздновании Дня города. «ННК-Приморнефтепродукт» в будущем году отмечает свой 125-летний юбилей, а Владивосток – свое 160-летие. Символично, что компания с момента своего основания развивалась и росла вместе с родным городом. И сегодня мы здесь, чтобы вновь признаться в любви к Владивостоку, - отметили сотрудники ННК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ннк  день города 



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