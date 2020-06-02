ДНС потратила громадные деньги в новый завод в Приморье

Дело за малым – получить доступ к сырьевой базе, а это, как выясняется, весьма непросто

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «ДНС Лес» (входит в группу DNS) инвестировала 1,38 млрд рублей в строительство завода по производству OSB-плит в Спасске-Дальнем. Запуск предприятия в эксплуатацию состоялся во вторник. Ранее президент группы DS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ жаловался на сложности с получением сырьевой базы. «Она вроде как есть, но определенности с ней нет никакой. За это время мы не смогли получить ни метра лесосеки, в Приморье вообще не проведено ни одного аукциона на лес», - отмечал ранее г-н Алексеев.

На Дальнем Востоке РФ OSB-плиты раньше не производились, их приходилось вести из центральной России, Карелии и Башкортостана.

Предполагается, что предприятие сможет производить до 60 тыс. кубометров продукции в год, что позволит обеспечить OSB-плитами весь Дальний Восток и Сибирь.

«Спрос есть: мы уже заключили более 20 контрактов со строительными компаниями и дистрибьюторами региона. Параллельно мы ведем переговоры о заключении экспортных контрактов с китайскими партнерами, в перспективе до 50% продукции будем продавать за границу», - приводит слова директора ООО «ДНС Лес» Никиты ТИМОХОДЦЕВА пресс-служба АО «КРДВ».

Досье газеты «Золотой Рог»: ООО «ДНС Лес» зарегистрировано во Владивостоке в июне 2016 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «распиловка и строгание древесины». Учредителем компании выступает ООО «ДНС Групп». Группа DNS специализируется на продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники, а также производстве компьютеров. Помимо завода «ДНС Лес» группа реализовала два других инвестпроекта - крупнейший на Дальнем Востоке РФ частный логистический комплекс «Авиаполис Янковский» и завод по производству железобетонных изделий «Домостроительный комбинат Приморье».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.