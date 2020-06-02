Стройка на карантин не ушла

Представителей строительной отрасли Приморья обнадеживает конструктивная позиция местной власти

Во Владивостоке в формате видео-конференцсвязи прошло совещание застройщиков с губернатором Приморского края и профильными министрами, на котором были проработаны текущие проблемы строительной отрасли региона. Впервые за много лет застройщики были услышаны властью.

«Сегодня мы можем выразить искреннюю благодарность правительству Приморского края и мэрии города за оперативную работу в решении накопившихся вопросов», - отмечает председатель совета Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимир ИСАКОВ.

Представители Ассоциации рассказали газете «Золотой Рог» о конструктивном диалоге, состоявшемся в рамках совещаний с главой региона Олегом КОЖЕМЯКО и мэром Владивостока Олегом ГУМЕНЮКОМ.

Председатель совета Ассоциации застройщиков Владивостокской городской агломерации Владимир ИСАКОВ:

- На днях состоялась встреча застройщиков Владивостокской городской агломерации с главой региона Олегом Кожемяко, которая прошла в режиме ВКС. Хочется отметить максимальную конструктивность диалога, в котором также приняли участие замминистра строительства Приморского края Руслан МИРСАЯПОВ и ответственные лица. Застройщики хотят выразить благодарность сотрудникам министерства строительства, чиновникам и непосредственно губернатору Приморья. В ходе онлайн-встречи были проговорены ключевые проблемы строительной отрасли: подключение сетей и их стоимости, возможное субсидирование сетей застройщикам по большим проектам, скорость оформления проектов планировок и многое другое. На особый контроль губернатора было поставлено прохождение документов по крупным застройщикам. На совещании мы обсудили и те меры, которые принимаются застройщиками по борьбе с коронавирусом. Все стройки обеспечены масками, санитайзерами и другими средствами защиты. Застройщики ввели жесткий пропускной режим на территорию строек.

Еще одно совещание прошло с мэром города Владивостока Олегом Гуменюком, на которой обозначенные проблемы отрасли были проработаны более детально. В частности, работники мэрии значительно ускорились в рассмотрении проектов планировки территорий. Длительность данной процедуры всегда усложняла работу застройщиков. Очень радует то, что, несмотря на пандемию, сотрудники Управления муниципальной собственности (УМС) и Управления градостроительства и архитектуры (УГА) активно подключились к решению острых вопросов строительной отрасли Приморского края. Выражаем им благодарность от лица всех застройщиков нашей ассоциации.

Председатель совета директоров ГК «Армада» Евгений ПИМЕНОВ:

- Впервые за 15 лет нашей строительной деятельности коммуникация застройщиков с властью проходит не в формальном, а в реальном формате. Ключевые проблемы отрасли четко обозначены строителями. Идет открытый диалог застройщиков с руководителем края и города, конструктивная работа с сотрудниками министерства строительства Приморья и управлений города. Первый шаг сделан. Дальше предстоит непростая работа в рабочих группах, с общей целью - развитие строительной отрасли Приморья. Все заинтересованы в конструктивной работе, всем нужен результат. Кроме того, мы надеемся на то, что открытый диалог бизнеса и власти примет долгосрочный характер. Хочется поблагодарить главу региона Олега Кожемяко за то, что он стал не только первым руководителем, который услышал представителей строительной отрасли, но взял проблемы застройщиков, тормозящие строительство в крае, под свой личный контроль. Также отмечу важную роль губернатора и мэра города в действенном выстраивании диалога между застройщиками и общественностью. Ведь затянувшиеся противостояния разрешать собственными силами не получалось несколько лет. Сейчас мы видим существенные подвижки в достижении компромиссов между жителями Владивостока и застройщиками.

Директор ООО «ДНС Девелопмент» Александр ГОЛУТВИН:

- Мне очень радостно, что губернатор лично решил наладить отношения бизнеса и власти в области реализации строительных проектов. Это внушает определенный оптимизм. Посмотрим, что будет дальше, пока есть договоренность, что подобные встречи будут проходить систематически. Я надеюсь, что формат подобных совещаний будет предполагать не публичную порку виновных, а поиск решений для продвижения и решения проблем по проектам застройщиков.

Генеральный директор ООО «Восточный ЛУЧ» Владислав ДАРЬИНСКИЙ:

- Хочется отметить, что взаимодействие бизнеса и власти наблюдалось и ранее, однако имело достаточно формальный характер. Совещания проводились и раньше, но обратную связь мы получали только через 2-3 недели. Сегодня ситуация в корне изменилась, и это радует. Даже несмотря на вынужденные меры в части проведения совещаний в онлайн-режиме, Олег Кожемяко прорабатывает вопросы немедленно. На сегодняшний день, с приходом Олега Николаевича к власти, диалог вошел в активную фазу, что не может не обнадеживать представителей строительной отрасли.

Главная цель застройщиков на сегодняшний день - сделать жилье максимально доступным для населения. Для этого необходимо вводить в эксплуатацию как можно больше жилых объектов. В этой связи, нужно создавать оптимальные условия для работы строительной отрасли в Приморье. Наши проблемы не решались годами. Поэтому сейчас первому лицу региона приходится лично контролировать текущие вопросы отрасли, хотя, в принципе, это должно быть в компетенции профильных департаментов. Безусловно, устранить накопившиеся проблемы в короткий срок невозможно, но первые шаги в верном направлении, наконец, сделаны. И я уверен, что со временем ситуация будет меняться в лучшую сторону. Так, после совещания с главой региона, буквально через два дня состоялся диалог застройщиков с мэром города Олегом Гуменюком, и такая оперативность очень вдохновляет. На сегодняшний день мы видим, что совещания проводятся не для «галочки», но с целью создания реальных рычагов для решения текущих проблем отрасли. В частности, был проработан вопрос подключения сетей в разрезе уменьшения тарифов. В выстраивании диалога с властью огромную роль сыграла ассоциация и ее руководители, объединившие застройщиков в одну команду, работающую максимально эффективно. Очень грамотно и корректно формулируются и доносятся до власти ключевые вопросы отрасли. Ранее, по одиночке, многие проблемы решить было невозможно. Сейчас, благодаря созданному объединению, нас, очевидно, услышали, и мы оптимистично настроены на дальнейшее сотрудничество с представителями власти.

Учредитель ООО «СК Система» Сергей ВАХНИН:

- Одна из главных проблем, с которыми сталкивалась наша компания, - несанкционированные митинги, останавливающие строительство. Ранее мы работали так: покупаем земельный участок, делаем проект планировки, ставим забор, начинаем рыть котлован, и люди выходят с протестами. Власть, как правило, занимала сторону общественности и останавливала стройку. У нас, как у инвесторов, не было возможности просчитать риски, и в итоге нередко застройщики несли колоссальные убытки. Сейчас ситуация изменилась. Перед тем, как купить участок, мы изучаем и просчитываем риски, чтобы иметь возможность на начальном этапе, перед вложением денег, досконально просчитать рациональность инвестирования.

Сегодня мы имеем возможность обратиться в комиссию при мэрии города, чтобы совместными усилиями обрести понимание того, насколько рентабельно будет то или иное строительство. Пытаясь найти компромиссы с горожанами, мы составляем проект планировки территории с учетом интересов жителей не только строящегося объекта, но и близлежащих домов. Рассматриваем благоустройство территорий, строительство спортивных объектов, ремонт дорог, обустройство зеленых зон и так далее. Сегодня при поддержки власти в большинстве случаев нам удается выстраивать конструктивный диалог с общественностью перед началом строительства. Если взаимодействие власти с застройщиками войдет в систему, то динамика в строительной отрасли города станет более прогрессивной. А значит, будет меньше конфликтных строек и больше вводимого жилья.

На фото: Застройщики Владивостока готовы строить дешево и качественно, власти обещают поддержку.

Фото Ольги ДОБРОЛЮБОВОЙ

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



