Приморский бизнесмен готов хорошо вложиться в развитие уникального острова

Находкинский бизнесмен готов вложить в развитие уникального острова значительные инвестиции

Идея написать о жизни на острове Путятин появилась после разговора с генеральным директором стивидорной компании ООО «Порт Ливадия» Василием ВАСИЛЬЕВЫМ, который однажды невзначай приоткрыл свои сокровенные планы по возрождению и развитию острова. Находкинский бизнесмен готов вложить частные инвестиции в организацию оленеводства, туризма и других направлений, чтобы жизнь в этом живописном уголке вошла в нормальное русло, а остров стал меккой для туристов. Но, к сожалению, его идея длительное время не находит поддержки со стороны администрации ЗАТО Фокино, в чьё территориальное деление входит остров Путятин.

На протяжении трёх последних лет Василий Васильев сам или его представители не раз бывали в ЗАТО Фокино с деловыми предложениями по развитию острова. Свои задумки в письменной форме он изложил главе ЗАТО, аналогичные письма направил депутатам закрытой территории. Но дальше обращений дело не пошло. Местные чиновники выставляют невыполнимые требования и не идут на компромисс. В то время как в других уголках Приморья эти вопросы решаются куда проще.

За последние годы Василий Васильев сумел хорошо познакомиться с жителями Путятина, среди которых есть предприимчивые люди, готовые подставить плечо бизнесмену в совместной реализации проекта. Притом, все прекрасно понимают: особой прибыли в течение ближайших пяти-шести лет ждать от капиталовложений не приходится. Но главное не это, а стремление вдохнуть новую жизнь в умирающий посёлок с одноимённым названием Путятин. Идея непростая, но раскрутить можно любое дело, если подойти к нему правильно, уверен Василий Васильев.





Работницы Дома культуры Анна Бакланова и Татьяна Карсалова.



Фермер Андрей Журкин.







Остров с богатой историей

Около 30 лет назад жизнь тут кипела. Рыбозавод «Путятин» четырьмя своими рыболовными сейнерами и пятью МРСами занимался прибрежным промыслом, выпуская свежемороженую продукцию и несколько видов рыбных консервов. Здесь было занято около полутора тысяч человек. В островном зверосовхозе содержалось две тысячи оленей и 12 тысяч норок. Это были градообразующие предприятия. Работал торговый кооператив, обеспечивающий островитян продовольственными и промышленными товарами. В конце 80-х годов население составляло почти 2400 человек, а Путятин получил статус посёлка городского типа, с надеждой на то, что численность будет расти и дальше.

Но пришли лихие 90-е и внесли в его жизнь свои коррективы. Предприятия, где была занята большая часть населения, вскоре приказали долго жить и в бесхозном состоянии простояли долгие годы. Только несколько лет назад зверосовхоз выкупил предприимчивый бизнесмен из Большого Камня. Но, не сумев возродить производство, бросил его, и сегодня от хозяйства, кроме полуразрушенных зданий, фактически ничего не осталось. Рыбозавод вместе с москитным флотом приобрела компания «Доброфлот» и присоединила его к ОАО «Южморрыбфлот». Правда, до сих пор никакой активности по реанимации прибрежного предприятия не заметно.

Что же представляет собой остров Путятин сегодня? При регистрации в 760 человек фактически проживает 420. Есть средняя школа, где в совокупности в 11 классах в этом году обучалось около 70 детей. Большая часть выпускников по-прежнему уезжает. В посёлке остаются в основном дети из малообеспеченных семей и те, кто слабо учился. Последние пять лет школа не взрастила ни одного золотого медалиста. При учебном учреждении имеется музейная комната, где хранятся экспонаты редких раскопок, информация о первопроходце острова и основателе знаменитого кирпично-фарфорового завода в конце 19 века, меценате Алексее СТАРЦЕВЕ. Музейные экспозиции регулярно обновляются. Смотрителем комнаты многие годы является учитель биологии и химии Галина ПОПИК.

Первопроходец острова и основатель знаменитого кирпично-фарфорового

завода меценат Алексей Старцев еще в конце XIX века увидел на Путятине большие перспективы.

Работает Дом культуры, где под руководством директора Татьяны КАРСАЛОВОЙ и культорганизатора Анны БАКЛАНОВОЙ проводится большая культурная, просветительская и патриотическая работа. В смешанной группе детсада воспитывается 22 ребёнка. Есть амбулаторно-фельдшерский пункт с фельдшером и тремя медсёстрами, котельная, отапливающая четыре двухэтажных жилых домика и объекты соцкульбыта, генераторная подстанция, питающая посёлок электричеством. Торговлю осуществляют семь индивидуальных предпринимателей. Давно не работает общественная баня, нет почтового и отделения банка, зато действует небольшая церквушка, которую почти два года назад построил бывший глава ЗАТО Фокино, а ныне предприниматель Сергей ТЕРЕНТЬЕВ. Последнее десятилетие здесь наблюдается стабильный отток молодёжи. Частный дом на острове можно купить за 600-700 тысяч рублей, но прописаться непросто.

Из производств - работает ООО «Нерей», обеспечивающее островитян хлебом и мучными изделиями, небольшой цех по засолке и копчению морепродуктов ООО «Нептун», возглавляет который предприниматель Владимир УКОЛОВ. Он же занимается добычей и посадкой гребешка на морских огородах. Все бухты вокруг острова находятся в его ведении. Лишь немногие смогли найти работу на месте, большая часть населения Путятина вынуждена трудиться в Фокино, Дунае или Большом Камне.

В этих местах обосновался и Андрей ЖУРКИН, приехавший из Владивостока. Он взял в аренду на 49 лет шесть гектаров земли и зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство «Родное». Территорию обнёс забором, подвёл электричество, пробил скважину под воду и поставил несколько хозпостроек. Даётся ему всё это непросто, практически всё приходится везти с «большой земли» баржей.

- Мой основной бизнес пока во Владивостоке. Что заработал авторемонтом, вкладываю сюда. Начал строить помещения для содержания бычков, баранов и птицы на мясо. Сделаю конюшню и организую агротуризм. Часть лошадей на эти цели уже закупил. Построю тепличное хозяйство. Сломаю полуразрушенные здания зверосовхоза, которые оказались на моей территории, а на их месте поставлю холодильник, площадью в 100 квадратов. Чуть ниже будет искусственный водоём, где разведу толстолобика, карася и других пресноводных рыб. Построю для людей общественную баню. А здесь будет спортплощадка, чтобы ребята бесплатно занимались спортом. У меня трое своих детей. Планов много, на всё пока не хватает денег, - поделился глава КФХ «Родное» Андрей Журкин.

Проезжая вглубь острова, Андрей притормозил свой микроавтобус и указал на полуразрушенное здание с пустыми «глазницами».

- Там когда-то было общежитие мотористов рыбозавода. Если бы на острове появился хороший хозяин и восстановил здание, можно было бы сделать гостиницу для туристов, - сказал он и как бы невзначай поднял из-под ног обломок красного кирпича. – Этому кирпичу сто с лишним лет, а он сохранился. Значит, высокого качества. Его делал на своём кирпично-фарфоровом заводе основатель посёлка Путятин Алексей Дмитриевич Старцев. Сохранилось и клеймо «АДС». Из этого кирпича построены многие здания Владивостока, его даже отправляли на экспорт. Говорят, при Старцеве на острове были лучшие дороги. А ещё он выращивал чернобурых лис на мех, держал серпентарий, а яд змей продавал за большие деньги. Вот такой хозяин сегодня нужен острову, - подчеркнул Андрей.

Нелёгкую ношу взвалил Андрей Журкин на свои плечи, но от поставленной цели не отступает. За помощью обращался в департамент сельского хозяйства администрации Приморского края с просьбой выделить ему на программу развития сельского хозяйства грант. Но там поставили несколько условий. Одно из них - в КФХ должен быть специалист по сельскому хозяйству из семьи фермера. Пришлось отправить жену Елену на заочную учёбу по специальности «зоотехник-технолог сельхозпродуктов». Дочь скоро получит образование бухгалтера и планирует вернуться в КФХ. Вот-вот подрастут остальные дети, фермер надеется, что вместе создадут крепкий семейный бизнес, который потом станет их наследством.

- Пока особой помощи от государства не вижу. Чтобы оформить землю, потребовалось около четырёх лет хождений по инстанциям. Процедура непростая: сделал топосъёмку, проект планировки, утвердил их в местной думе - народные слушания по этим вопросам у нас проходят раз в год. После этого поставил участок на кадастровый учёт и получил резолюцию от Минобороны, в чьё ведение входят эти земли. Затем мой участок был выставлен на торги, после чего я получил его в аренду, потому что не оказалось других претендентов. Хотел оформить в собственность - не дали. А что такое аренда? Есть риск, что при случае тебя могут подвинуть, и все твои капиталовложения насмарку. И ешё вопрос, который беспокоит всех островитян: хотелось, чтобы нам вернули островное положение и форму самоуправления. Будучи автономией, все вопросы посёлка, в том числе по ремонту дорог, решали бы сами, - убеждён глава КФХ «Родное».

Любовь к родине выше проблем

С кем из островитян ни беседовал на улице, в ответ - только сетования на жизнь.

- Раньше у нас была пилорама, а сейчас умрёт человек, даже гроб некому сделать. Баржа - единственное транспортное звено с материком. В прошлом году она вышла из строя на всё лето, переправляться на другой берег приходилось на катерах или моторной лодке. На барже проезд для человека стоит десять рублей в один конец, у частников - 1500. Сложнее переправить груз. Чтобы съездить на микрогрузовике на другой берег, к примеру, за стройматериалами, нужно выложить пятёрочку. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Если бы нас наделили островным положением, жить стало бы легче. Местные депутаты больше о себе заботятся, чем о простых людях. Раньше трактор «Беларусь» с прицепной ёмкостью развозил воду по оплаченным талончикам в отдалённые дома. Уже год как нет этой услуги. Обращались к главе посёлка, вопрос не решился. Перед выборами обещал побывать у нас Олег КОЖЕМЯКО. Не доехал. Жаль, что никому до нас нет дела, и до того, что посёлок умирает, - посетовала Галина.

- Чтобы попасть на приём к врачу в поликлинику ЗАТО Фокино, записываться нужно за два месяца вперёд. Аптеки нет. Прошлым летом, когда баржа не ходила три месяца, даже простых таблеток было не достать. Сегодня количество рейсов баржи сократилось в два раза. Время в пути от Путятина до Дуная, в среднем, 20 минут. Опоздал на рейс, следующий - только через пять часов. День потерял. Вот так и живём. У некоторых пенсионеров - проблемы с водой. Привозная фляга в 40 литров обходится им в 250 рублей. А что такое 40 литров для частного дома? - пожаловалась другая островитянка.

- С работой - проблемы, условия жизни – непростые… Как выживают люди? – интересуюсь у начальника отдела администрации ЗАТО Фокино в посёлке Путятин Людмилы ПОЛУБОЯРКИНОЙ.

- Основная часть населения – пенсионеры, которые кормятся со своих огородов и домашнего подворья. Кто помоложе - служат в воинских частях погрангарнизона ЗАТО Фокино. В любое время года нас хорошо выручает море. Промышлять морем умеют даже подростки и дети. Оно помогло выжить в трудные 90-е, помогает и сегодня, - сказала она.

- Дороги разбиты, на острове нет ни одного участкового. Как решается вопрос с питьевой водой, общественным порядком? - продолжаю допытываться у главы поселения.

- С порядком всё нормально. Питьевой водой пользуемся со скважин и нескольких водонапорных колонок. В четыре двухэтажных домика и школу подведено централизованное водоснабжение. На некоторых улицах есть колодцы родниковой воды. Раньше был организован подвоз в отдалённые частные дома, потом предприниматель отказался заниматься этим делом. Сегодня за определённую плату тракторист в специальной ёмкости привезёт воду любому, кто закажет. Почти в каждом доме - по два-три автомобиля, многие этот вопрос решают сами. В прошлом году подсыпали дороги грунтом и подровняли грейдером. Но прошли дожди, они снова просели, и появились колдобины. Потому что изначально были предназначены для пешеходов и легкового автотранспорта, а не большегрузов.

Являясь главой поселения, одновременно преподаю в школе физику и математику. У нас с мужем двое своих детей, четверо приёмных, с рождения воспитываем внука. Поэтому я не меньше других заинтересована в процветании Путятина. Но чтобы оно было, нужно попасть в госпрограмму или нацпроект. Хорошие направления у местных предпринимателей Журкина и Уколова, но на их предприятиях занято менее 25 человек, поэтому их не включают в госпрограмму. Проблем, конечно, хватает, но немало здесь и положительного. Мы – как одна большая семья. А на государство надежды мало. Остаётся уповать, что придёт частник с большими инвестициями и поможет поправить наше положение, - пояснила Людмила Михайловна.

И такой частник есть

Высокий интерес к острову у Василия Васильева не случаен. В 80-х годах, работая в рыболовецком колхозе «Новый мир» бригадиром прибрежного лова, а затем начальником добычи в районе островов Аскольд и Путятин, в бухтах Сысоева и Безымянной, рыбаки во главе с Васильевым ставили ставные невода, а пойманную рыбу сдавали на завод «Путятин». Тогда остров жил совершенно другой жизнью. Почему же постигла его печальная участь? Причин несколько.

Главная из них, по словам Василия Васильева - недальновидная государственная политика. При советской власти рыболовные участки, к примеру, в Шкотовском районе были прикреплены к территориальным прибрежным предприятиям. В начале 90-х эту систему успешно разрушили, а рыбучастки выставили на аукционы. Местным маломощным предприятиям оказалось не под силу тягаться с «китами». А в большинстве случаев особо ценные морские участки выкупались иностранцами через подставных лиц, с намерением возделывать морские огороды в наших чистых водах.

В результате фактически все рыболовные участки оказались в частных руках. Государство, получив сиюминутную выгоду, откачало деньги в Москву, а людей на местах бросило на произвол судьбы. Из приморских в подобном положении оказались не только «Путятин», но и рыбоколхозы «Огни» в Тернейском и «Моряк-Рыболов» в Ольгинском районах, «Валентин» в Лазовском районе, колхозы «им. Чапаева», «1 Мая» и др. Разрушен рыбокомбинат на о. Попова. С подобными проблемами столкнулись и посёлки, расположенные на побережье в Хабаровском и Камчатском краях. Если государство не заботится о своих людях, чтобы прокормить себя и семью, им остаётся, перешагнув закон, заниматься браконьерством. Хорошо бы вернуть прежнюю систему распределения рыболовных участков, чтобы те, кто действительно хочет заниматься марикультурой, открывали прибрежные предприятия, получали квоты на вылов биоресурсов и вкладывали инвестиции в развитие производства. Если это рядом с Путятиным, значит, и работу здесь должны получать путятинцы.

- Несмотря на запустение на острове, интерес к его развитию ещё не потерян. Не скрою, есть более лёгкие пути и выгодные варианты для вложения частного капитала. К примеру, Свободный порт Владивосток, где, в отличие от ЗАТО Фокино, резидентам предоставляются определённые льготы, также можно брать землю вне конкурсов. Но именно в развитии Путятина вижу большую перспективу. Можно добиться статуса островного положения, что позитивно скажется на реализации проектов и уровне жизни населения. Здесь богатая природа. Если разводить оленей или других животных, что стоит в моих планах, территорию не нужно огораживать. Есть намерения создать охотничье хозяйство, в том числе развести фазанов для мяса. Можно заняться свиноводством. Кстати, мы уже закупили 20 свиноматок породы «Венгерская монголица». Это свиньи, которые в основном сами кормятся в лесу и нуждаются только в незначительной зимней подкормке.

Планирую организовать прибрежное рыболовство. Я по образованию - рыбак, чем и занимался всю жизнь. В этом направлении имею огромный опыт. На моём счету немало изобретений орудий лова для прибрежного промысла. Не секрет, на Путятине сегодня процветает браконьерство, и я прекрасно понимаю этих людей. Когда государство отобрало у них всё легально, осталось одно - промышлять нелегально, чтобы хоть как-то выжить. В противовес ему можно было бы создать хозрасчётные бригады по добыче морепродуктов с хорошей зарплатой рыбаков и работать в рамках закона, - сказал Василий Васильев. Судя по всему, бизнесмен просто влюблён в этот остров. Ежегодно приезжает сюда, чтобы покататься на квадроциклах по его дорогам, сродни таёжным. В разгар цветения лотосов прилетает на двухместном самолёте, чтобы увидеть это неописуемое зрелище и сфотографироваться на фоне благоухающего озера.

- Остров Путятин - место, на мой взгляд, очень интересное. После каждого путешествия хочется вновь заняться этой территорией. Но проходит время, и желание начинает постепенно угасать, потому что очень много препон со стороны властей ЗАТО, - посетовал бизнесмен.

Есть у Васильева определённые взгляды на развитие на острове туризма. И тут как раз могла бы пригодиться десантная самоходная баржа, которую «Порт Ливадия» недавно приобрёл для собственных нужд. Одновременно она может перевозить четыре автомобиля и людей. Параллельно компания строит пассажирский парусник-катамаран, который может доставлять туристов на Путятин из Дуная, Фокино, Находки и даже Владивостока. Много других задумок и планов по развитию острова. Недавно Василию Васильеву попалась на глаза дипломная работа одного из выпускников ДВФУ по организации туризма на о. Путятине. И он увидел в ней рациональные зёрна. Но каким бы ни был хорошим проект, без денег он так и останется на бумаге.

Побывав на острове, получаешь впечатление, что администрация Фокино не особо заинтересована в развитии этой территории. Почему тогда кадастровая стоимость земли завышена в несколько раз? Почему высокие транспортные расходы по доставке сюда любых грузов? И ещё масса «почему». Скорее всего, этими вопросами, по большому счёту, здесь не занимается никто. Непонятно, по каким критериям оценивается главой региона деятельность администраций районов, если они не горят желанием заниматься развитием своих территорий?

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- Берясь за проект по развитию Путятина, намерен плотно поработать с администрацией и депутатами ЗАТО Фокино по пересмотру условий аренды, вводу льготной сетки для островитян. Понимаю, проект имеет высокий риск, но цель оправдывает средства. Сегодня у компании есть свободные средства для инвестирования. Большая часть объектов моего бизнеса находится на Камчатке и в Находке, они работают стабильно и приносят прибыль. Мог бы продать что-то ненужное для увеличения суммы инвестиций.

Есть желание и деньги, но нет компромисса со стороны администрации ЗАТО Фокино. Все сегодня чего-то выжидают. Пришло время поменять подход в управлении территорией. Администрация ЗАТО должна быть заинтересована в получении дохода от сдачи своих земель в аренду и развитии там определённых видов деятельности. А не в том, чтобы как можно дольше оставаться при должностях. Попробую убедить её в этом. Думаю, сил моих хватит ещё на год-полтора. Если не получится с проектом по Путятину, переключусь на другие, - подытожил Василий Васильев.

На верхнем фото: Одноименный паром везет на Путянин его жителей. Но есть те, кто готов привезти на остров инвестиции.

Фото автора.

Владимир ПАНТЮХОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.