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Во Владивостоке возводят детсады и новые пришкольные стадионы

02 Июня 2020, 10:45 | Приморье

Во Владивостоке продолжается строительство муниципальных детских садов – в микрорайонах Патрокл, Снеговая Падь и на Маковского, 157а, а также двух пришкольных стадионов и трехэтажного спортивного комплекса

В микрорайоне Патрокл ведется строительство сразу двух детских садов. На одном из объектов – в районе улицы Сочинской - подрядчик уже завершил возведение трех этажей, и сейчас здесь предстоит внутреннее обустройство помещений и благоустройство территории, которое будет вестись параллельно строительству здания.

Неподалеку, на улице Басаргина, подрядчик приступил к строительству еще одного детского сада. Уже установлено ограждение и разравнивается площадка под фундамент.

Возобновилось строительство дошкольного учреждения в микрорайоне Снеговая Падь, на улице Анны Щетининой, 28. А строительство детсада на Маковского, 157а уже близко к завершению.

«Новые детские сады очень нужны жителям нашего города. Поэтому этот вопрос находится под моим личным контролем», - заявил глава города Олег ГУМЕНЮК и подчеркнул, что перед подрядчиками поставлена задача – ввести дошкольные учреждения в эксплуатацию в установленные сроки.
Современные спортивные сооружения вскоре появятся у школы № 58 на улице Чкалова, школы № 60 на улице Русской и школы № 6 на улице Казанской.
Спортплощадку на Русской сделали многофункциональной. На нижнем уровне разместился большой стадион с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями и беговыми дорожками. На верхнем – полоса препятствий и хоккейная коробка. Основные работы здесь уже выполнены: на дорожках и площадке с турниками уложено резиновое покрытие, на поле – искусственный газон. Сейчас завершается монтаж освещения, установка ограждения поля и обустройство лестницы между площадками.

Близко к завершению и строительство пришкольного стадиона на улице Чкалова - подрядчик приступил к укладке резинового покрытия и готовит основание под искусственный газон.

На Казанской продолжается строительство трехэтажного спорткомплекса школы № 6. Уже практически завершено возведение наружных стен и внутренних перегородок первого этажа спортивного комплекса, и рабочие приступили к возведению второго этажа, который будет соединен со зданием школы переходом. Одновременно со строительными работами готовится под благоустройство внешняя территория.

Новый спорткомплекс вместит в себя два тренажерных зала, зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, раздевалки и душевые. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

На фото: Строительство детсада на Маковского, 157а практически завершено. Здесь уже установлены игровые площадки, высажен газон, уложена брусчатка и заасфальтирован проезд.

Фото Vlc.Ru.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: детсады  гуменюк  строительство  стадионы 



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