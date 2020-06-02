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Во Владивостоке возводят детсады и новые пришкольные стадионы
Во Владивостоке продолжается строительство муниципальных детских садов – в микрорайонах Патрокл, Снеговая Падь и на Маковского, 157а, а также двух пришкольных стадионов и трехэтажного спортивного комплекса
В микрорайоне Патрокл ведется строительство сразу двух детских садов. На одном из объектов – в районе улицы Сочинской - подрядчик уже завершил возведение трех этажей, и сейчас здесь предстоит внутреннее обустройство помещений и благоустройство территории, которое будет вестись параллельно строительству здания.
Неподалеку, на улице Басаргина, подрядчик приступил к строительству еще одного детского сада. Уже установлено ограждение и разравнивается площадка под фундамент.
Возобновилось строительство дошкольного учреждения в микрорайоне Снеговая Падь, на улице Анны Щетининой, 28. А строительство детсада на Маковского, 157а уже близко к завершению.
«Новые детские сады очень нужны жителям нашего города. Поэтому этот вопрос находится под моим личным контролем», - заявил глава города Олег ГУМЕНЮК и подчеркнул, что перед подрядчиками поставлена задача – ввести дошкольные учреждения в эксплуатацию в установленные сроки.
Современные спортивные сооружения вскоре появятся у школы № 58 на улице Чкалова, школы № 60 на улице Русской и школы № 6 на улице Казанской.
Спортплощадку на Русской сделали многофункциональной. На нижнем уровне разместился большой стадион с футбольным, баскетбольным и волейбольным полями и беговыми дорожками. На верхнем – полоса препятствий и хоккейная коробка. Основные работы здесь уже выполнены: на дорожках и площадке с турниками уложено резиновое покрытие, на поле – искусственный газон. Сейчас завершается монтаж освещения, установка ограждения поля и обустройство лестницы между площадками.
Близко к завершению и строительство пришкольного стадиона на улице Чкалова - подрядчик приступил к укладке резинового покрытия и готовит основание под искусственный газон.
На Казанской продолжается строительство трехэтажного спорткомплекса школы № 6. Уже практически завершено возведение наружных стен и внутренних перегородок первого этажа спортивного комплекса, и рабочие приступили к возведению второго этажа, который будет соединен со зданием школы переходом. Одновременно со строительными работами готовится под благоустройство внешняя территория.
Новый спорткомплекс вместит в себя два тренажерных зала, зал для общей физической подготовки, помещение для хранения и ремонта спортивного инвентаря, тир, холл-балкон для зрителей, раздевалки и душевые. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.
На фото: Строительство детсада на Маковского, 157а практически завершено. Здесь уже установлены игровые площадки, высажен газон, уложена брусчатка и заасфальтирован проезд.
Фото Vlc.Ru.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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