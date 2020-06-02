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В Приморье резидент ТОР "Михайловский" начнет выпуск охлажденной свинины

02 Июня 2020, 08:40 | Приморье
Почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе планирует выпускать компания «Русагро – Приморье». Это позволит полностью закрыть потребность жителей края в охлажденном мясе. Губернатор края Олег Кожемяко побывал на свинокомплексе «Ленинский» в рамках рабочей поездки в Михайловский район в понедельник, 1 июня.
 
На данный момент корпуса находятся в высокой степени готовности, ведутся пуско-наладочные работы. Россельхознадзор проверяет выполнение ветеринарных требований, чтобы не допустить заражения поголовья. Уже в августе сюда завезут первое поголовье свиней на осеменение и откорм. Запуск предприятия позволит до конца года создать почти 1000 рабочих мест.
 
«На плановую мощность предприятие должно выйти в октябре 2021 года. Это важный проект, который позволит решить вопрос занятости местного населения и обеспечения жителей края охлажденным мясом свинины», – заявил Олег Кожемяко.
 
Глава региона отметил собственную кормовую базу предприятия – поля ухожены, засеяны соей и кукурузой.
 
«В зимний период все поголовье будет обеспечено кормами и надлежащим за ними уходом», – подчеркнул Олег Кожемяко.
 
Напомним, в ТОР «Михайловский» строится шесть свинокомплексов и племенная ферма общей производительностью почти 80 тысяч тонн свинины в живом весе в год, а также комбикормовое и убойное производства.
 
Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: тор  михайловский 



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