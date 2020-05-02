www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.73 р. 100 JPY: 68.2 р.
EUR: 79.12 р. 10 CNY: 10.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Знай наших!
Распечатать

Журналист "Золотого Рога" занял первое место в конкурсе "Защитим агробизнес вместе" – 2019

02 Мая 2020, 20:00 | Приморье
Национальный союз агростраховщиков подвел итоги Всероссийского конкурса СМИ «Защитим агробизнес вместе» на лучшее освещение в средствах массовой информации тематики агрострахования с государственной поддержкой.
 
Как сообщили в пресс-службе НСА, в соответствии с Протоколом №1 заочного голосования Конкурсной комиссии Национального союза агростраховщиков от 27 марта текущего года, в конкурсе «Защитим агробизнес вместе» – 2019 на лучшее освещение в СМИ сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой победителями стали следующие участники:
 
- в номинации «Агрострахование» – Е. Абашева (статья «Ящур как наказание», ИК «Золотой Рог», г. Владивосток) – за лучший информационно-аналитический материал об агростраховании;
 
- в номинации «Простые истины» – О. Котенева (статья «Поделят риск», «Российская газета», выпуск «Экономика Юга России», г. Симферополь) – за лучший материал для широкой аудитории;
 
- в номинации «Актуальное интервью» – С. Алёшин (интервью «Засуха – это дорогой риск», газета «Волжская коммуна», г. Самара) – за лучшее интервью со специалистами агрострахования, экспертами и представителями науки.
 
В конкурсе принимали участи как журналисты – физические лица (сотрудники или внештатные авторы), так и юридические лица – редакции печатных и электронных СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
 
 
 
Автор:
Теги: СМИ  конкурс  сельское хозяйство 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]