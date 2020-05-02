Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Журналист "Золотого Рога" занял первое место на всероссийском конкурсе
02 Мая 2020, 20:00 | Приморье
Национальный союз агростраховщиков подвел итоги Всероссийского конкурса СМИ «Защитим агробизнес вместе» на лучшее освещение в средствах массовой информации тематики агрострахования с государственной поддержкой.
Как сообщили в пресс-службе НСА, в соответствии с Протоколом №1 заочного голосования Конкурсной комиссии Национального союза агростраховщиков от 27 марта текущего года, в конкурсе «Защитим агробизнес вместе» – 2019 на лучшее освещение в СМИ сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой победителями стали следующие участники:
- в номинации «Агрострахование» – Е. Абашева (статья «Ящур как наказание», ИК «Золотой Рог», г. Владивосток) – за лучший информационно-аналитический материал об агростраховании;
- в номинации «Простые истины» – О. Котенева (статья «Поделят риск», «Российская газета», выпуск «Экономика Юга России», г. Симферополь) – за лучший материал для широкой аудитории;
- в номинации «Актуальное интервью» – С. Алёшин (интервью «Засуха – это дорогой риск», газета «Волжская коммуна», г. Самара) – за лучшее интервью со специалистами агрострахования, экспертами и представителями науки.
В конкурсе принимали участи как журналисты – физические лица (сотрудники или внештатные авторы), так и юридические лица – редакции печатных и электронных СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации.
Автор:
Теги: конкурс сельское хозяйство СМИ
Новости партнеров
Новости тематики
- Журналист "Золотого Рога" занял первое место на всероссийском конкурсе
- Бизнес-Премия Приморского края вышла на финишный этап
- Предприниматели Приморья доставляют продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам
- Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в сентябре
- Взгляд на Владивосток: Америка, Прибалтика, Египет, Грузия, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск
- На фестивале "Сделано в Приморье" распродали пять тонн продукции
- Награды для экспортеров
- Гран-при премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завоевал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- Владивостокский тоннель Мировая тоннельная ассоциация назвала лучшим проектом 2019 года
Новости раздела
- Журналист "Золотого Рога" занял первое место на всероссийском конкурсе
- Гостиницам Приморья помогут бесплатно пройти классификацию
- Тысячи продуктовых наборов предоставил нуждающимся приморцам социально ответственный бизнес
- Импортный запах
- Китайцы расставляют садки
- Владелец одного из крупнейших предприятий Приморья рассчитывает на помощь государства
- Вирус посевной не помеха
- Зацветающая отрасль
- Автопарковки никому не нужны?
- Уха жиже не стала
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Замораживание вкладов, безработица, доллар по 90 рублей...
- Рассказы о Корейско-Российском Саммите
- Болезни проходят – приоритеты остаются
- "Если всё плохо - объявляйте ЧС!"
- В Приморье в бухте Витязь расположился "морской огород" с прицелом на туристов
- Министр здравоохранения Приморья бросила клич
- Обладатели итальянских рецептов строят крафтовую сыроварню в Приморье
- Россиян не пустят на работу до 12 мая
- На Камчатке официально подтверждено 195 случаев заражения СOVID-19
- В Хабаровском крае безработными признаны почти две тысячи человек
Loading...