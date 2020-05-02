Журналист "Золотого Рога" занял первое место на всероссийском конкурсе

Национальный союз агростраховщиков подвел итоги Всероссийского конкурса СМИ «Защитим агробизнес вместе» на лучшее освещение в средствах массовой информации тематики агрострахования с государственной поддержкой.

Как сообщили в пресс-службе НСА, в соответствии с Протоколом №1 заочного голосования Конкурсной комиссии Национального союза агростраховщиков от 27 марта текущего года, в конкурсе «Защитим агробизнес вместе» – 2019 на лучшее освещение в СМИ сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой победителями стали следующие участники:

- в номинации «Агрострахование» – Е. Абашева (статья «Ящур как наказание», ИК «Золотой Рог», г. Владивосток) – за лучший информационно-аналитический материал об агростраховании;

- в номинации «Простые истины» – О. Котенева (статья «Поделят риск», «Российская газета», выпуск «Экономика Юга России», г. Симферополь) – за лучший материал для широкой аудитории;

- в номинации «Актуальное интервью» – С. Алёшин (интервью «Засуха – это дорогой риск», газета «Волжская коммуна», г. Самара) – за лучшее интервью со специалистами агрострахования, экспертами и представителями науки.

В конкурсе принимали участи как журналисты – физические лица (сотрудники или внештатные авторы), так и юридические лица – редакции печатных и электронных СМИ, зарегистрированных на территории Российской Федерации.