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Гостиницам Приморья помогут бесплатно пройти классификацию
В Приморском крае запустили новую меру поддержки для предпринимателей туристической сферы – классификация гостиниц и объектов туриндустрии. Получить услугу можно бесплатно, обратившись в центр «Мой бизнес».
Как рассказала директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория ПЕТРОВА, постепенно классификация гостиниц становится обязательной. В этом году эту процедуру должны пройти гостиницы с номерным фондом от 15 номеров. «Понимая, что сейчас для отрасли непростой период, мы приняли решение софинансировать эту процедуру. Чтобы к моменту, когда границы будут открыты, и обстановка станет благоприятной, они были готовы к приему гостей и туристов», – обозначила она.
Отметим, что в Приморье приняты антикризисные меры для поддержки туристической отрасли в условиях распространения COVID-19. Так, для гостиниц и хостелов, санаториев (ОКВЭД 55 и 86.90.4) отменен налог на имущество на 2020 год, и снижен УСН до 1%, а также предусмотрены льготные кредиты под 0,5% годовых.
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