Гостиницам Приморья помогут бесплатно пройти классификацию

В Приморском крае запустили новую меру поддержки для предпринимателей туристической сферы – классификация гостиниц и объектов туриндустрии. Получить услугу можно бесплатно, обратившись в центр «Мой бизнес».



Как рассказала директор Центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Виктория ПЕТРОВА, постепенно классификация гостиниц становится обязательной. В этом году эту процедуру должны пройти гостиницы с номерным фондом от 15 номеров. «Понимая, что сейчас для отрасли непростой период, мы приняли решение софинансировать эту процедуру. Чтобы к моменту, когда границы будут открыты, и обстановка станет благоприятной, они были готовы к приему гостей и туристов», – обозначила она.



Отметим, что в Приморье приняты антикризисные меры для поддержки туристической отрасли в условиях распространения COVID-19. Так, для гостиниц и хостелов, санаториев (ОКВЭД 55 и 86.90.4) отменен налог на имущество на 2020 год, и снижен УСН до 1%, а также предусмотрены льготные кредиты под 0,5% годовых.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.