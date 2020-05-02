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Тысячи продуктовых наборов предоставил нуждающимся приморцам социально ответственный бизнес

02 Мая 2020, 15:15 | Приморье

Социально ответственный бизнес помогает с формированием и доставкой продуктовых наборов нуждающимся жителям Приморья

Крупные, средние и малые предприятия вместе с волонтерами оказывают гуманитарную помощь лицам старшего возраста и представителям маломобильных групп населения.

Так, к работе уже подключилась группа компаний Slavda Group. Предприятие взяло обязательства по обеспечению минеральной питьевой водой пациентов и персонала региональных медицинских учреждений. Отгрузка гуманитарной помощи уже начата и доставляется в больницы Владивостока по согласованию с министерством здравоохранение Приморского края.

«Славда» откликнулась на инициативу губернатора Приморского края Олега Николаевича КОЖЕМЯКО и присоединилась к работе по оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Для формирования продовольственного фонда была предоставлена природная питьевая вода в объеме 100 тысяч литров», – уточнили в компании.

В стороне от добрых дел не остался и судостроительный завод «Звезда», и компания «Доброфлот», и «Рыбозавод Большекаменский». Компания «Белуга Групп» также оказала помощь тем, кому это так необходимо – предоставила 2 тысячи продуктовых наборов для лиц старшего поколения. ООО «Восход» сформировал продуктовых наборов в общей сложности на 300 тысяч рублей. Волонтеры уже развозят продовольствие по Владивостоку. Кроме того, гуманитарную помощь предоставляет сеть супермаркетов «Самбери».

Одной из первых компаний, подключившихся к благотворительному процессу, стало автокафе Coffee Machine, предоставляющее вне очереди бесплатные обеды бригадам скорой помощи.

Компания «Леруа Мерлен» предоставила мебель и воздухоочистители для оснащения волонтерских центров.

Помимо коммерческих организаций, на просьбу о помощи откликнулись и общественники. Так, Центр социального обслуживания «Родные люди» под руководством Натальи КОКОРЕВОЙ помогает в работе с продуктовыми наборами для нуждающихся жителей Приморья.

«Крупные организации уже сейчас организуют «горячие линии», предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена ТОМЧУК.

Отметим, ранее губернатор края Олег Кожемяко заявлял о необходимости создания продовольственного фонда для малообеспеченных граждан в Приморье. Глава региона обратился к социально ответственному бизнесу с просьбой оказать посильную помощь в решении этого вопроса. Запасы продуктов было поручено сформировать во всех муниципальных образованиях.

Глава региона подчеркнул, что в период самоизоляции в первую очередь нужно оказывать помощь социально незащищенным слоям населения: многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам.

 

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: общество  бизнес  коронавирус 



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