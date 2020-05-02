Импортный запах

Для отечественных цветоводов ситуация с коронавирусом дает шанс для развития собственных производств и импортозамещения, но для этого отрасли нужна серьезная поддержка государства

Спрос на цветы в России с конца марта, по данным ряда участников рынка, упал на 80-95%. Сейчас основные убытки терпят те, кто не успел переформатировать офлайн-продажи в онлайн. Компании, которые изначально специализировались на доставке, пострадали значительно меньше. Спрос на цветы все еще сохраняется, потому что приморцы как праздновали свои дни рождения, так и празднуют, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом вынуждены находиться дома.

«Доля импортных цветов на рынке - та цифра, которая близится к 100%. Вся роза - это Эквадор, все остальное - Голландия. Есть еще какие-то мелкие, точечные производители - в основном это Москва, Подмосковье и Краснодарский край. У Краснодарского края есть такая возможность, у них природа позволяет. Что касается Москвы и Подмосковья - это уже бизнес-истории», - говори собственник оптовой сети «Клумба ДВ» Екатерина КРАСИКОВА.

«Российский цветок есть, но он неконкурентоспособный по своей стойкости, например, по размеру. Наши люди привыкли к розам из Эквадора - там толстая нога, огромный бутон - и не хотят покупать кабы что и почти за те же самые деньги. Поэтому импортный цветок пользуется спросом, а российский цветок появляется на рынке от безысходности: когда бывают перебои или не хватает цветка», - отмечает владелица цветочного бутика во Владивостоке.

Российские производители устанавливают высокие цены при закупках малыми партиями, поэтому, чтобы цена была приемлемой необходимо заказывать продукцию крупными партиями, а это не всегда удобно. При работе с зарубежными поставщиками такой проблемы не возникает.