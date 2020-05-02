www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 72.73 р. 100 JPY: 68.2 р.
EUR: 79.12 р. 10 CNY: 10.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Импортный запах

02 Мая 2020, 15:13 | Приморье

Для отечественных цветоводов ситуация с коронавирусом дает шанс для развития собственных производств и импортозамещения, но для этого отрасли нужна серьезная поддержка государства

Спрос на цветы в России с конца марта, по данным ряда участников рынка, упал на 80-95%. Сейчас основные убытки терпят те, кто не успел переформатировать офлайн-продажи в онлайн. Компании, которые изначально специализировались на доставке, пострадали значительно меньше. Спрос на цветы все еще сохраняется, потому что приморцы как праздновали свои дни рождения, так и празднуют, несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом вынуждены находиться дома.

«Доля импортных цветов на рынке - та цифра, которая близится к 100%. Вся роза - это Эквадор, все остальное - Голландия. Есть еще какие-то мелкие, точечные производители - в основном это Москва, Подмосковье и Краснодарский край. У Краснодарского края есть такая возможность, у них природа позволяет. Что касается Москвы и Подмосковья - это уже бизнес-истории», - говори собственник оптовой сети «Клумба ДВ» Екатерина КРАСИКОВА.

«Российский цветок есть, но он неконкурентоспособный по своей стойкости, например, по размеру. Наши люди привыкли к розам из Эквадора - там толстая нога, огромный бутон - и не хотят покупать кабы что и почти за те же самые деньги. Поэтому импортный цветок пользуется спросом, а российский цветок появляется на рынке от безысходности: когда бывают перебои или не хватает цветка», - отмечает владелица цветочного бутика во Владивостоке.

Российские производители устанавливают высокие цены при закупках малыми партиями, поэтому, чтобы цена была приемлемой необходимо заказывать продукцию крупными партиями, а это не всегда удобно. При работе с зарубежными поставщиками такой проблемы не возникает.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: торговля  коронавирус  цветочный бизнес 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]