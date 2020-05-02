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Китайцы расставляют садки в водах Приморья
Китайский бизнес продолжает осваивать приморскую акваторию - компания Dalian Haiyangdao, один из крупнейших производителей морского гребешка в Китае, планирует вложить около 1 млрд рублей в создание морской фермы на акватории залива Петра Великого.
В течение 2017-2019 годов на Дальнем Востоке РФ по итогам аукционов на рыбоводные участки было разыграно 45 тыс. гектаров. В настоящее время в регионе распределено 68 тыс. га акватории (около 290 участков). Пользователями рыбоводных участков являются 90 компаний, в том числе восемь из них владеют площадью более 1 тыс. га каждый. По факту, сегодня практически закончилась вода, свободная от ограничений на ведение рыбоводной деятельности.
В то же время, проекты в сфере марикультуры по-прежнему вызывают интерес со стороны китайских инвесторов. «Рост объемов производства аквакультуры на Дальнем Востоке напрямую связан с привлечением технологических партнеров в проекты. Сейчас производство аквакультуры в Китае не растет на протяжении последних 3-5 лет из-за систематической гибели урожаев молоди у крупнейших производителей. Налицо рост интереса китайских производителей аквакультуры к российской акватории на фоне возросших рисков производства аквакультуры в Северной Корее. И мы видим высокий спрос в АТР на экологически чистую продукцию аквакультуры (wild catch)», - сказал глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид ПЕТУХОВ.
Dalian Haiyangdao уже провела ряд аналитических и научно-исследовательских работ для разработки ТЭО проектов на Дальнем Востоке и в настоящее время ведет подготовку к участию в новых аукционах на рыбоводные участки акватории.
Отметим, что ООО «Гиперион», резидент Свободного порта Владивосток, летом прошлого года приступило к реализации проекта по выращиванию трепанга в акватории бухты Новгородская Хасанского района. «Гиперион» и китайская компания Dalian Shangpintang планируют инвестировать до 3 млрд рублей в проект по строительству берегового комплекса по выращиванию, переработке и продаже трепанга и морского гребешка. Китайская компания выступает соинвестором.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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