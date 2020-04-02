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Во Владивостоке временно ограничили проезд автомобилей в районе Токаревского маяка

02 Апреля 2020, 17:38 | Приморье
В краевой столице продолжают ограничивать проезд автомобилей к местам массового отдыха. Сегодня, 2 апреля, сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе Токаревского маяка.
 
Отметим, что такие меры связаны с введением режима полной самоизоляции во Владивостоке. Проезд автомобилей к местам отдыха запрещают временно – на период действия ограничительных мер. Всем посетителям пляжей специалисты разъясняют правила самоизоляции и просят не покидать дома без экстренной необходимости.
 
Накануне ограждения были размещены в районе зоны отдыха на Моргородке. В ближайшее время также будут закрыты для посещения места массового отдыха на Русском острове.
 
Напомним, согласно постановлению «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции», гражданам, проживающим и временно находящимся на территории края, следует не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
 
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
 
следования к месту (от места) работы;
 
следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;
 
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
 
выноса мусора до ближайшего места накопления отходов.
 
Кроме того, в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.
 
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Теги: коронавирус  маяк  безопасность 



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