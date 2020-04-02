Проезд автомобилей к местам массового отдыха ограничивают во Владивостоке

Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе зоны отдыха на Моргородке. Это связано с введением режима полной самоизоляции во Владивостоке и ограничением проезда автомобилей к местам массового отдыха.

Как рассказали специалисты городской администрации, ограждения для автомобилей устанавливают временно - на период ограничительных мер.

Напомним, в Приморье введены дополнительные меры борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории края, следует:

– не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) работы;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

– соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).

Евгений Кулешов (фото)