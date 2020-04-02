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Проезд автомобилей к местам массового отдыха ограничивают во Владивостоке
02 Апреля 2020, 18:20 | Приморье
Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили бетонные ограждения в районе зоны отдыха на Моргородке. Это связано с введением режима полной самоизоляции во Владивостоке и ограничением проезда автомобилей к местам массового отдыха.
Как рассказали специалисты городской администрации, ограждения для автомобилей устанавливают временно - на период ограничительных мер.
Напомним, в Приморье введены дополнительные меры борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Гражданам, проживающим и временно находящимся на территории края, следует:
– не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:
обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;
следования к месту (от места) работы;
следования к ближайшему месту приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;
– соблюдать в общественных местах, местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством, дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра («социальное дистанцирование»).
Евгений Кулешов (фото)
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Теги: безопасность парк коронавирус
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