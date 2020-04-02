www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Транспорт
Распечатать

В Приморье проверили "антивирусные" меры на железной дороге

02 Апреля 2020, 16:40 | Приморье

В поездах дальнего следования будут выявлять пассажиров, недавно побывавших за границей

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил, как соблюдаются меры по нераспространению коронавируса на железнодорожном транспорте в четверг, 2 апреля.
 
На железнодорожном вокзале Владивостока Олег Кожемяко встретил поезд, прибывший из Ружино, пообщался с его пассажирами. Как доложила начальник вокзала Ирина Тарабарова, каждые два часа проводится дезинфекция вокзала, четыре раза в сутки уборка.
 
«Прибывший поезд сейчас отправляется на санобработку в депо Первая Речка», – добавила начальник вокзала.
 
На «пятиминутке» в здании вокзала Олег Кожемяко обозначил основные требования по соблюдению санитарных мер. Среди них – дезобработка поездов на каждой конечной станции, информирование людей о режиме самоизоляции и об ответственности за ее нарушение.
 
«При входе на вокзал измерять температуру у всех входящих, непосредственно в поездах проводники также должны быть обеспечены бесконтактными градусниками, а сами проводники должны работать в масках и перчатках», – подчеркнул губернатор.
 
В поездах дальнего следования необходимо проводить анкетирование пассажиров для выявления тех, кто недавно побывал за границей, после чего анкеты передаются в транспортную полицию и Роспотребнадзор.
 
«Мы должны принять все меры чтобы наши вокзалы, поезда не стали “воротами” для короновируса», – заявил глава Приморья.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

 

Автор:
Теги: вокзалы  коронавирус  транспорт  ржд 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]