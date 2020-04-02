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В Приморье проверили "антивирусные" меры на железной дороге
02 Апреля 2020, 16:40 | Приморье
В поездах дальнего следования будут выявлять пассажиров, недавно побывавших за границей
Губернатор Приморья Олег Кожемяко проверил, как соблюдаются меры по нераспространению коронавируса на железнодорожном транспорте в четверг, 2 апреля.
На железнодорожном вокзале Владивостока Олег Кожемяко встретил поезд, прибывший из Ружино, пообщался с его пассажирами. Как доложила начальник вокзала Ирина Тарабарова, каждые два часа проводится дезинфекция вокзала, четыре раза в сутки уборка.
«Прибывший поезд сейчас отправляется на санобработку в депо Первая Речка», – добавила начальник вокзала.
На «пятиминутке» в здании вокзала Олег Кожемяко обозначил основные требования по соблюдению санитарных мер. Среди них – дезобработка поездов на каждой конечной станции, информирование людей о режиме самоизоляции и об ответственности за ее нарушение.
«При входе на вокзал измерять температуру у всех входящих, непосредственно в поездах проводники также должны быть обеспечены бесконтактными градусниками, а сами проводники должны работать в масках и перчатках», – подчеркнул губернатор.
В поездах дальнего следования необходимо проводить анкетирование пассажиров для выявления тех, кто недавно побывал за границей, после чего анкеты передаются в транспортную полицию и Роспотребнадзор.
«Мы должны принять все меры чтобы наши вокзалы, поезда не стали “воротами” для короновируса», – заявил глава Приморья.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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Теги: вокзалы коронавирус транспорт ржд
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