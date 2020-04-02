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"Спасскцемент" за год стал убыточным

02 Апреля 2020, 14:43 | Приморье

Один из «локомотив» приморской экономики в 2019 году не досчитался доходов

АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента на Дальнем Воостоке РФ) по итогам 2019 года получил 388 млн рублей чистого убытка по РСБУ, хотя еще в 2018 году компания была суперприбыльной - 924 млн рублей!

При этом основные финансовые показатели компании в минус не ушли. Так, выручка выросла на 29% - до 10,333 млрд рублей, себестоимость - на 18,5%, до 4,893 млрд рублей.

Ухудшение «общей температуры» вызвано резким сокращением показателя «прочие доходы» - 1,737 млрд рублей в 2018 году и лишь 191,67 млн рублей в 2019 году. При этом показатель «прочие расходы» вырос на 23,3%, до 1,96 млрд рублей.

АО «Спасскцемент» контролируется семьей и родственниками экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА. Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал г-на Пушкарева виновным в коррупции и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 500 млн рублей. Брат экс-мэра Андрей ПУШКАРЕВ осужден условно на 8 лет с выплатой штрафа в размере 500 млн рублей, бывший руководитель МУП «Дороги Владивостока» Андрей ЛУШНИКОВ получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ИТАР-ТАСС

 

Автор: Олег Клименко
Теги: Игорь Пушкарев  доходы  "спасскцемент"  генпрокуратура  убыток  суд 



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