"Горьковка" не хочет быть памятником

Аварийный дом царской постройки просится из частной собственности в государственную

Жителей Владивостока уже много лет волнует судьба небольшого трехэтажного здания на ул. Светланской, 119. В списке объектов культурного наследия Российской Федерации оно значится под кодом 2500049000. В настоящее время здание находится в крайне аварийном состоянии, и если решение вопроса как быть с ним будет затягиваться, то город его лишится.

Здание на ул. Светланской, 119 было построено в качестве доходного дома купцом Василием Анисимовичем ЖАРИКОВЫМ в период с 1902 по 1906 годы по проекту архитектора И.В. МЕШКОВА. Когда оно было готово, владелец открыл винно-бакалейный магазин и значительную часть помещений стал сдавать в аренду. Однако дела у него пошли здесь недостаточно успешно, и в 1912 году он передал этот дом в дар Владивостоку для размещения публичной городской библиотеки им. Гоголя. Основанная 15 апреля 1887 года, она до этого ютилась в здании городской управы, начиная свою биографию с небольшого «кабинета для чтения».









Как угас очаг культуры

С появления в городе в 1899 году Восточного института, библиотека быстро наращивала свой книжный фонд, обслуживавший тогда преимущественно студентов и интеллигенцию города. Ей скоро потребовалось отдельное здание. И новоселье в переданном под нее доме 28 декабря 1913 года было очень кстати. В дальнейшем она была переименована в Приморскую государственную публичную библиотеку им. А.М. ГОРЬКОГО (в просторечии - «Горьковка»).

В середине 70-х вновь остро встал вопрос о нехватке помещений. Кроме того, по стенам здания пошли трещины, которые вызывали опасения работников. В 1984 году «горьковке» передали новую пристройку на ул. Некрасовской, которую изначально предполагалось использовать под общепит и производство кулинарных изделий. После недолгого приспособления новых помещений под библиотеку большая ее часть переехала туда, оставив в здании на ул. Светланской, 119 только зал периодики.

Долгое время после этого бывший купеческий дом ждал капитального ремонта. Библиотечные работники надеялись, что он еще долго сможет послужить десяткам тысяч читателей, которые посещали ее здесь. Но ремонта так и не дождались.

Прихватизация

Под видом того, что ремонт все-таки будут делать, объект изъяли из пользования библиотеки, а 18 января 2007 года в результате незаконно проведенного аукциона дом был продан, и КГУП по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» выручило на этой продаже компании ООО «Роуз» всего 5,4 млн рублей.

После продажи здание библиотеки, в числе 30 объектов краевой и федеральной собственности, оказалось в поле зрение Фемиды, узревшей, что странная приватизация этих объектов группой Игоря МЕЩЕРЯКОВА - Юрия СТЕПАНЧЕНКО, в которую входило еще 11 фигурантов уголовного дела, была проведена преступно.

С тех пор продолжалась долгая череда судебных разбирательств и решений, которая завершилась лишь в конце января этого года, когда Арбитражный суд первой инстанции постановил вернуть бывшее здание библиотеки в государственную собственность. Договор купли-продажи был признан недействительным, и КГУП «Госнедвижимость» было предписано вернуть ООО «Роуз» деньги.

Закрой личико

К сожалению, за 15 лет, с тех пор как здание забрали у библиотеки, его состояние стало просто страшным, и чтобы оно не пугало прохожих, его фасадную часть, видимую с главной улицы города, затянули баннером, выполненным под исторический облик объекта. Однако тыльная часть объекта просто ужасает поперечными трещинами, которые поднимаются от фундамента, то того, что можно называть остатками крыши. Внутрь попасть невозможно, но, судя по одному из описаний семилетней давности, все внутренние коммуникации здания уничтожены, балки сгнили, крыша не спасает конструкции от осадков, то есть ускоренно идет разрушение.

Весной 2017 года КГУП «Госнедвижимость» объявляло конкурс на разработку рабочей документации по консервации объекта. Но, судя по внешности здания, оно так и не было подвергнуто этой нужной операции. Ему невозможно было сделать и капитальный ремонт, потому что бюджетные средства никоим образом нельзя было направить на эти цели в отношении «частной собственности», вернее, - спорного в то время объекта.

Теперь препятствия вроде бы устранены, и можно наконец-то принять решение: что же с этим зданием делать дальше?

Есть мнения, что его вообще надо снести, и на этом месте построить совершенно новое. Однако столь радикальное решение вызвало бы у многих недоумение и протесты. Поэтому есть надежда, что объект придется спасать. И, может быть, удастся.

Вероятно, в первую очередь, как и было определено три года назад, надо будет оперативно провести противоаварийные работы в отношении фундаментов, наружных стен, несущих конструкций и ограждения балкона, перекрытий, стропильной системы и кровли. И уже после этого можно будет в каком-то виде вернуть зданию жизнь.

Миражи «книжного рая»

Общая площадь здания на ул. Светланская, 119 составляет всего 1 273 квадратных метров. Директор библиотеки им. Горького Александр БРЮХАНОВ считает, что, как памятник истории и культуры, оно может быть восстановлено в первозданном виде. Но возможны и другие варианты. Например, реконструкция с созданием нового дополнительного объема здания на территории между ним и школой. Подобные решения во Владивостоке уже есть - это кинотеатр «Уссури» и здание на ул. Светланской, 111. Такое же проектное решение сейчас воплощается в отношении «Дома книги» на ул. Светланской, 43.

Действительно, за этим зданием находится участок, за счет которого его площадь можно, по крайней мере, удвоить. Однако Александр Георгиевич отмечает, что возвращение этого здания сегодня этому учреждению культуры уже не столь актуально, как было раньше. Сегодня это всех проблем не решит.

- У нас в распоряжении в здании на Некрасовской - около 1,9 тыс. квадратных метров помещений, а книг - до миллиона экземпляров, говорит Брюханов. - Наш огромный фонд разбросан по разным точкам города, законсервирован музейно-нотный отдел. Нам давно уже нужно новое здание, в котором мы могли бы развивать новые библиотечные технологии, где процесс получения книги был бы автоматизирован. Активно строительство нового здания библиотеки обсуждалось еще когда губернатором края был Сергей ДАРЬКИН. Недавно губернатор Олег КОЖЕМЯКО запросил у нас технические характеристики для нужного нам здания. Но пока что разговора о его строительстве с ним еще не было.

Главная библиотека столицы Дальневосточного федерального округа и края должна соответствовать современным требованиям, и ее руководитель отметил, что недавно встречался с коллегой - директором такой же по статусу библиотеки из Иркутска Ларисой СУЛЕЙМЕНОВОЙ, которая сообщила, что в ее распоряжении находится здание площадью 19 тыс. квадратных метров, то есть в 10 раз больше!

В прошлом, как варианты, для приморской библиотеки рассматривались вопросы о передаче ей во Владивостоке того или иного здания большего объема и площадей. Однако те разговоры оказались бесплодны. И сегодня трудно сказать: в каком виде, и как скоро Владивосток получит новый культурно-общественный библиотечный центр. Не окажется ли и это решение столь же тяжелым, как это оказалось в отношении исторического здания на ул. Светланской, 119.

На фото: Фасад исторического здания, видимый с главной улицы города, спасает баннер, выполненный под исторический облик объекта. Однако тыльная часть просто ужасает поперечными трещинами.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



