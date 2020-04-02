Дальневосточная авиакомпания не успела взлететь

Масштабный экономический кризис, вкупе с коронавирусом, вносит серьезные коррективы в карту полетов на Дальнем Востоке

Сложная ситуация в экономике отсрочит процесс создания единой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке РФ, основы которой с конца прошлого года прорабатывает правительство РФ по поручению главы государства. На данный момент известно, что создание новой авиакомпании на базе авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») уже не рассматривается. Неизвестно пока и кто будет ей управлять - кто-то из крупнейших корпораций, регион или действующая авиакомпания. Ранее планировалось профинансировать проект из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Президент РФ Владимир ПУТИН по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Также он поручил определить сроки начала и объемы серийного производства самолетов для региональных и местных перевозок.

Министр транспорта РФ Евгений ДИТРИХ сообщил, что дальневосточный авиаперевозчик может быть создан либо на базе существующей компании, либо на базе нового юрлица.

Одним из очевидных вариантов является создание авиакомпании на базе «Авроры» или авиакомпании «Якутия» (контролируется правительством Якутии).

Досье "Золотого Рога": Авиакомпания «Аврора» была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» (Сахалинская область) и «Владивосток Авиа» (Приморский край). В настоящее время она является основным перевозчиком на территории ДФО. 51% акций АО «Авиакомпания «Аврора» принадлежит ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии», еще 49% - правительству Сахалинской области. В настоящее время флот АК «Аврора» насчитывает 23 самолета, включая десять A319, десять DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6 Twin Otter. На регулярной основе «Аврора» выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления авиакомпании представлены маршрутами в Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Также авиакомпания выполняет регулярные социально значимые рейсы внутри Сахалинской области и Приморского края.

Лайнеры «Суперджет 100» уже доказали свою неэффективность на Дальнем Востоке.



«Сейчас проводится работа по созданию дальневосточной авиационной компании, которая будет обслуживать региональные и местные рейсы всех регионов Дальнего Востока. Мы предложили нашу «Аврору», потому что мы считаем, что это одна из самых успешных компаний, она может справиться, - отмечал губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. - Для Сахалинской области это расширение объемов работ, это диверсификация рынков и возможность привести соответствующие налоги, а в большей степени - это создать хаб для развития авиаперевозок».

Похоже, что это направление признано бесперспективным. «Информация о том, что «Ростех» намерен создать авиакомпанию на базе компании «Аврора» для перевозок на Дальнем Востоке, не соответствует действительности. Решений на этот счет нет, такой сценарий является нецелесообразным и не рассматривается», - сообщила в марте пресс-служба «Ростеха».

В случае создания перевозчик будет эксплуатировать только российскую авиатехнику, а значит, неизбежно столкнется с проблемой обслуживания техники и повышенной прожорливостью лайнеров отечественного производства, на что в свое время жаловалась авиакомпания «Якутия».

Пока планируется, что дальневосточную авиакомпанию намерены укомплектовать новейшими российскими среднемагистральными лайнерами МС-21 (его конкурентами являются европейский Airbus A320neo и американский Boeing 737 MAX) с дальностью полета в 6 тыс. км, ближнемагистральными «Суперджет 100» (SSJ-100) с дальностью полета в 3 тыс. км, региональными турбовинтовыми Ил-114-300 и легкими многоцелевыми самолетами «Байкал» (он же ТВС-2ДТС) для местных маршрутов.

«У нас есть планы создания Дальневосточной авиакомпании, которая будет осуществлять регулярное пассажирское авиасообщение между регионами, расположенными на Дальнем Востоке. Мы хотим, чтобы это делалось нашими самолетами, произведенным в ДФО на базе Улан-Удэнского авиационного завода», - сказал вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, подводя итоги V Восточного экономического форума в сентябре прошлого года.

В середине февраля глава Минпромторга РФ Денис МАНТУРОВ заявил, что новая авиакомпания получит около двадцати самолетов SSJ-100. «Конечно, да. В объеме, который может потребить эта дальневосточная компания. Предварительно, по крайней мере, то, что мы обсуждали с Минтрансом и Миндальвостока, это порядка 20 машин. Для ОАК это хороший заказ», - сказал г-н Мантуров, отвечая на вопрос, планируется ли поставлять SSJ-100 для новой дальневосточной компании.

Интересно, что приморцы уже успели озвучить свои предпочтения по выбору маршрутов для единой дальневосточной компании. «Свои ответы дали около тысячи человек. Самыми ожидаемыми названы прямые авиарейсы в Нерюнгри, Оху, Комсомольск-на-Амуре, Читу, а также Совгавань и Хабаровск из отдаленных сел Тернейского района. Именно с учетом мнения людей будет формироваться маршрутная сеть создаваемой авиакомпании», - пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по итогам проведенного в регионе опроса.

Фото из архива

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



