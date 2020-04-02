"У нашего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой зарплаты, налогов, аренды…"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина

Президент России Владимир ПУТИН озвучил новый план поддержки экономики в ситуации пандемии, который предстоит осуществить правительству РФ в ближайшее время. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства, губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО на днях также подписал законопроект о снижении ставок по трем региональным налогам.

Ситуацию газете «Золотой Рог» прокомментировала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА:

Досье "Золотого Рога": В настоящее время наблюдается полная остановка деятельности транспортных компаний Приморского края, работающих на международном направлении и экскурсионном обслуживании. Согласно мониторингу, в регионе осуществляет деятельность 1248 предприятий размещения (гостиницы, хостелы), с общим числом работников – 18,6 тысяч человек. На 18 марта 2020 года средняя загрузка указанных предприятий составляла 22%, что на 38% ниже аналогичного периода прошлого года, далее прогнозная загрузка составит 12% до конца месяца (-63% к 2019). При этом уровень доходности гостиниц упал на 50% и более). Туристские предприятия региона представлены 302 предприятиями, из которых 111 предприятий – туроператоры, 186 – турагенты и 5 предоставляют экскурсионные услуги. На сегодняшний день выручка практически всех предприятий упала до ноля. Снижение выручки предприятий общественного питания за два месяца составило на 30-40% от показателей 2019 года

- Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам озвучил антикризисный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от снижения заказов и выручки в связи с пандемией.

На уровне Приморского края также вводятся дополнительные экстренные меры поддержки МСП, эта работа ведется при участии Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае и общественных бизнес-объединений.

Что волнует бизнес

Бизнес больше всего волнует сегодня неопределенность при убывающих оборотах, наличие различных финансовых обязательств и непонимание как их исполнить на практике.

Два месяца назад по отношению к обороту прошлого года туристические компании уже ощутили спад на 70%. Наполняемость отелей сегодня - от силы 5%. Одной из колоссальных финансовых нагрузок на этот бизнес являются коммунальные платежи, которые в некоторых случаях составляют от 300 до 500 тыс. руб. ежемесячно. В этой связи, главный вопрос для отельеров - о возможности реструктуризации платежей с ресурсоснабжающими организациями в условиях, когда доходы отсутствуют априори.

Из-за сложившейся ситуации малый бизнес несет потери. Запрет на массовые скопления наложил негативный отпечаток уже на другие сектора экономики. Нам пишут предприниматели, что посещаемость торгово-развлекательных центров значительно снизилась, а отсутствие людей в ТРЦ, как известно, отрицательно сказывается на рентабельности работающих там компаний. То же происходит и с ресторацией, с культурно-массовым сектором. Население старается минимизировать поездки как в самих городах края, так и пригородные.

У малого и среднего бизнеса назревает огромная проблема с выплатой заработной платы, налогов, аренды.

Безусловно, какая-то часть бизнеса сгруппируется, сократит издержки, оптимизируется, найдет новые ниши, но понятно, что поддержка государства малому бизнесу сейчас жизненно необходима.

Очень многие представители МСБ вынуждены переводить своих сотрудников на неполную занятость. Сокращать людей не только нецелесообразно, но и убыточно. С одной стороны, терять квалифицированных обученных сотрудников в ситуации дефицита кадров для бизнеса - катастрофа. С другой стороны, сокращение предполагает определенную процедуру предупреждения за два месяца, с выплатой заработной платы за период 2-3 месяца. В нынешней ситуации это - тоже большая проблема.

Об эффективности принятых мер поддержки МСБ

Объявлено об отсрочке по всем налогам, кроме НДС на шесть месяцев для компаний малого и среднего бизнеса тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, а микробизнесу - и отсрочка по страховым взносам. Сложно говорить, не имея нормативных документов, но очень надеюсь, что перечень отраслей будет расширен, и «малыши» на ЕНВД тоже смогут воспользоваться отсрочкой.

Есть одно но: указанные меры - это перенос финансовых обязательств на более поздний срок, а не их отмена, отложенные платежи будут накапливаться за период вынужденного простоя, но ведь их потом нужно будет заплатить! Вопросов очень много. Поэтому неудивительно, что бизнес ждет от власти каких-то более решительных действий.

В адрес Правительства от Уполномоченного Бориса Юрьевича ТИТОВА, от предпринимательских объединений направлены предложения об отмене налогов для малого бизнеса на четыре месяца. Бизнес надеется, что правительство РФ прислушается и примет это предложение, ведь в условиях обстоятельств непреодолимой силы необходимо не отсрочить, не снизить, а освободить бизнес от налогов для сохранения компаний и рабочих мест.

Радует, что Президент объявил о снижении размера страховых взносов для малого бизнеса на 50% от страховых платежей. Эту меру можно назвать долгожданной и, тем более, что она объявлена не только на период карантина. Теперь ждем нормативных документов, чтобы понять механизм и эффективность указанной меры.

Большая часть МСБ в качестве развития бизнеса использует заемные средства банков. Хорошо, что Президент РФ в своем выступлении отметил меру поддержки в этой части – отсрочка по кредитным и ипотечным обязательствам, в том числе для граждан. Многие индивидуальные предприниматели берут кредиты на развитие бизнеса как физические лица. Это мера очень нужна, чтобы они не приобрели отрицательную кредитную историю.

А что в Приморье?

Правительство Приморского края уже приняло ряд мер по снижению налоговой нагрузки на предприятия, связанные с туристической отраслью. Аппарат Уполномоченного работал над внесением изменений в соответствующий законопроект вместе с общественными бизнес объединениями.

Принимаемые меры позволят снизить налоговые отчисления для более чем трех тысяч хозяйствующих субъектов края, что позволит сохранить до 7,5 тысячи рабочих мест.

Законом теперь предусмотрено снижение ставок по трем региональным налогам по определенным видам деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, в первую очередь это касается сфер бизнеса, которые наиболее пострадали от эпидемии.

По налогу по упрощенной системе налогообложения - до 1% от выручки или 5% от выручки, уменьшенной на величину расходов. По налогу на имущество ряд организаций освобождаются в 2020 году при определенных условиях. По транспортному налогу - в 2020 году для организаций и индивидуальных предпринимателей снижена ставка налога с 37,5 до 10 рублей с каждой лошадиной силы.

В целом, мы очень надеемся, что принят первый пакет мер поддержки экономики регионов Российской Федерации, что за ним, по мере изменения ситуации, последуют дополнительные меры, которые будут иметь более решительный характер и более жесткие формулировки, если это будет необходимо. Со своей стороны отмечу: Аппарат Уполномоченного продолжает работать в этом направлении: мы мониторим ситуацию ежедневно и прорабатываем новые предложения, которые позволят минимизировать потери для бизнеса.

Хочу отметить, что очень существенную поддержку бизнесу предлагает сегодня Приморская микрокредитная организация. Предприниматели могут получить от 10 тысяч до 5 млн рублей по льготной ставке 1,5 % годовых и направить деньги на оплату действующих договоров на поставку товаров, работ и услуг, а также покрыть за счет заемных средств оплату коммунальных услуг, аренду помещения, выплату текущей заработной платы сотрудникам. До 300 тыс. руб можно получить без залога на срок до 1 года.

Оформить льготный займ можно на период до 3 лет.

На фото: Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина: «На уровне Приморского края также вводятся дополнительные экстренные меры поддержки МСП, эта работа ведется при участии аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае и общественных бизнес-объединений».

Фото из архива

Записала Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.