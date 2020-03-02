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"Ростелеком" и "РТК — Сетевые технологии" проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных

02 Марта 2020, 17:15 | Приморье
ПАО «Ростелеком» и ООО «РТК — Сетевые технологии» подписали договор о крупномасштабной модернизации региональных сетей передачи данных (РСПД). Планируется, что аудит, а также описание высокоуровневой архитектуры и топологии сети, используемых компонентов и технологий (HLD или high-level design) пройдет во всех регионах страны. Глубокая модернизация региональных сетей запланирована в регионах с высокой загрузкой каналов связи и сетевого оборудования.
 
В соответствии с договором стороны проведут оптимизацию самой сети, оценят количество необходимого оборудования и технологических площадок, заменят устаревшее оборудование, а также организуют мониторинг и техническую поддержку для обеспечения надежного управления и функционирования РСПД «Ростелекома».
 
Структура договора уникальна для российского телекоммуникационного рынка, так как сочетает традиционные поставки и сервисы с гибкими механизмами подписки на лицензии и ПО, отсрочками платежей, а также высокой вариативностью формирования состава технических решений на узлах сети «Ростелекома». За счет включения финансовых инструментов в консолидированный пакет услуг «РТК — Сетевые технологии», плановые сроки реализации проекта сокращены в два раза без увеличения общего бюджета проекта.
 
Модель реализации проекта, разработанная специалистами «Ростелекома» и «РТК — Сетевые технологии», нацелена на повышение эффективности развития и эксплуатации РСПД: снижается стоимость владения сетью, сокращаются затраты на электроэнергию, расширяется емкость сети под прогноз роста трафика на шесть лет вперед. Это позволит в ближайшем будущем существенно ускорить развитие новых цифровых продуктов и услуг на инфраструктуре «Ростелекома».
 
«При создании “РТК — Сетевые технологии” мы договорились о приоритете этой компании в развитии технологического ландшафта “Ростелекома”. Масштабная модернизация региональных сетей передачи данных — именно такой проект, задачей которого является замена разнообразного оборудования и переход от набора всевозможных технических решений к единому универсальному принципу построения сетей. Это очень крупный и значимый шаг для оптимизации нашей региональной сетевой инфраструктуры», — сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов.
 
«Сочетание финансовых инструментов и высокой технической экспертизы позволило разработать уникальное решение для ускорения модернизации сети федерального масштаба в соответствии с жесткими требованиями нашего стратегического заказчика — компании “Ростелеком”. Реализация такого масштабного проекта требует высокой ответственности, но, без сомнений, мы выполним обязательства в срок и с высоким качеством. Этот проект — важный этап в развитии бизнеса нашей компании.
 
Полученный опыт может быть эффективно адаптирован и предложен другим операторам связи, крупным корпоративным и государственным организациям», — отметил генеральный директор «РТК — Сетевые технологии» Максим Папин.
 

 

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Теги: РТК — Сетевые технологии  Ростелеком 



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