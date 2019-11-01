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Все дары осени – на общегородской ярмарке во Владивостоке
Торговые ряды в центре столицы Приморья будут работать и в субботу, 2 ноября
1 ноября на площади Борцов революции во Владивостоке развернулась общегородская сельскохозяйственная ярмарка. Жители и гости дальневосточной столицы могут приобрести свежие фермерские фрукты и овощи урожая этого года.
Традиционно на ярмарку урожай со своих участков свозят более 200 фермеров со всего Приморья. На центральной площади Владивостока в пятницу и субботу можно приобрести хлебобулочные изделия, молочную продукцию, мясо, рыбу, колбасные изделия, яйцо куриное, дикоросы, продукцию пчеловодства и многое другое.
Специалисты городской администрации рассказывают, что торговые ряды с продуктами от приморских сельхозпроизводителей на центральной площади будут разворачиваться каждую пятницу и субботу до 16 ноября.
Администрация Владивостока приглашает всех жителей и гостей города за свежими продуктами на общегородскую ярмарку. Режим работы: пятница, 1 ноября, с 8 до 18 часов, суббота, 2 ноября, с 9 до 17 часов.
Анастасия Котлярова (фото)
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