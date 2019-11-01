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В Приморье открыт еще один центр "Мой бизнес"
Центр «Мой бизнес» на одной площадке объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края
Представительство краевого центра «Мой бизнес» открыли в Артеме в четверг, 31 октября. Офис находится по адресу: Красноармейская, 2. Теперь местные предприниматели в режиме «одного окна» могут узнать обо всех государственных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку на их получение.
Заместитель генерального директора краевого центра «Мой бизнес» Ольга Потарусова отметила, еще до открытия представительства в Артеме проводили много обучающих мероприятий для предпринимателей. Например, тренинги «Маркетинговый класс», «Школа предпринимателей», «Азбука предпринимательства», а также круглые столы по актуальным вопросам бизнеса и технологиям продаж. Теперь с открытием офиса центра «Мой бизнес» к бесплатному обучению добавятся дополнительные меры господдержки. И чтобы ими воспользоваться, предпринимателям Артема больше не нужно будет ехать во Владивосток.
«В новом центре уже ждут предпринимателей, к каждому будет обеспечен индивидуальный подход в подборе мер поддержки с учетом специфики бизнеса и задач по его развитию. Наша задача – сделать так, чтобы получать государственную поддержку малому бизнесу было удобно и просто. Предприниматели могут обращаться к специалистам центра по разным вопросам: от предоставления льготных займов и помощи в модернизации производства до продвижения продукции на экспорт», – подчеркнула на открытии офиса Ольга Потарусова.
Как отметила начальник управления потребительского рынка администрации Артемовского городского округа Александра Пак, в Артеме активное предпринимательское сообщество – в городе становиться больше индивидуальных предпринимателей. Всего в муниципалитете зарегистрировано 4 540 субъектов малого и среднего предпринимательства: 2 994 – индивидуальные предприниматели, 1 538 малых и восемь средних предприятий.
«Для артемовских предпринимателей поддержка, которую они получат в центре “Мой бизнес”, – очень хорошее подспорье. Они смогут развиваться дальше, осваивать новые направления, создавать новый бизнес. Очень удобно, что новое учреждение находится в центре города, рядом с администрацией и другими общественными организациями», – сказала Александра Пак.
Центр «Мой бизнес» на одной площадке объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края. Здесь можно бесплатно получить развернутые консультации квалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, узкоспециализированных экспертов, которых индивидуальный предприниматель или небольшая компания не всегда может содержать в штате. На базе центра проводятся бесплатные семинары и мастер-классы на различные темы – от нюансов бухгалтерского учета до тайм-менеджмента, которые ничем не уступают дорогостоящим бизнес-тренингам.
Компаниям-экспортерам в центре «Мой бизнес» помогут подготовить продукцию в соответствии с международными стандартами, презентовать ее на крупнейших международных выставках, начать поиск потенциальных иностранных оптовых покупателей через электронные торговые B2B-площадки. Производственным предприятиям окажут поддержку в разработке и внедрении программ модернизации, которые помогут сократить издержки и нарастить объемы выпускаемой продукции.
Особое внимание уделяется финансовой поддержке. Предприниматели могут оформить поручительство по банковским кредитам Гарантийного фонда или получить льготный займ до 5 миллионов рублей на развитие бизнеса в Микрокредитной компании Приморского края по льготной ставке от 6,5% годовых.
Это уже седьмой центр «Мой бизнес», который открыт в Приморье. В настоящее время главный офис работает во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7. Представительства открыты в муниципалитетах: Уссурийск (Тимирязева, 29), Арсеньев (Ломоносова, 24), Находка (Школьная, 4), Дальнегорск (Сухановская, 1), Лесозаводск (Пушкинская, 36) и Артем (Красноармейкая,2).
Кроме того, узнать обо всех действующих мерах поддержки бизнеса, зарегистрироваться на семинары и тренинги, получить консультации можно и удаленно – на Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края.
Напомним, что улучшение условий ведения предпринимательской деятельности – ключевая задача национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Планируется, что к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе в Приморье увеличится почти в 4 раза и составит 340 тысяч человек. Отметим, что уже сегодня треть всех субъектов МСП Дальнего Востока приходится на Приморский край.
Фото – центр «Мой бизнес»
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