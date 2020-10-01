www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 78.78 р. 100 JPY: 74.57 р.
EUR: 92.43 р. 10 CNY: 11.57 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

9 000 кустарников и деревьев высадят во Владивостоке

01 Октября 2020, 18:23 | Приморье

Голубые ели, клёны, ясени, спиреи, гортензии – эти и другие деревья и кустарники появятся на улицах Владивостока этой осенью. Высадкой уже занимаются специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Всего улицы города украсят ещё более тысячи деревьев и около восьми тысяч кустарников.

В числе адресов, где появились новые деревья и кустарники, – улица Баляева. Здесь в районе транспортной развязки, рядом со световой надписью «Владивосток», высадили голубые ели и гортензии. Голубые ели также украсили Фирсовскую развязку. Клёны, вязы и лиственницы появились на улицах Русской, Енисейской, Луговой, Бородинской.

«Посадка деревьев лиственных и хвойных пород и кустарников запланирована в сквере на Магнитогорской, а также на Пихтовой, Фастовской, Сахалинской и других улицах города», – рассказали в управлении дорог и благоустройства.

Специалисты также отметили, что в этом месяце также начнется подготовка цветников и зеленых насаждений к зиме. Кроме того, на городские клумбы будут высажены луковицы тюльпанов различных видов.

«Посадка тюльпанов осуществляется именно осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле. Уже будущей весной во Владивостоке зацветут 80 тысяч тюльпанов», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что в этом году во Владивостоке также создали дополнительно 19 новых клуб. Таким образом, их число в городе выросло до 134.

«На клумбах и цветниках нашего города высажено в этом году почти 400 тысяч цветов. Ассортимент цветочной рассады большой. Своим великолепным цветением и яркой окраской радуют агератум, бегония вечноцветущая, виола, ирезине, колеусы, георгины, пеларгония, петуния, калибрахоа, сальвия, тагетес, цинния, фестука, канны, капуста декоративная, флоксы, лаванда, остеоспермум, гвоздика, цинерария и многие другие цветы», – подчеркнули специалисты.

Всего в парках, скверах и вдоль дорог в этом сезоне появились тысячи новых деревьев и кустарников, установлено 30 топиарных фигур, сейчас ведётся монтаж арт-объектов. В числе последних – утки-мандаринки на улице Успенского, креветка и гребешок на набережной Спортивной гавани. Работы по установке таких фигур будут продолжены.

Фото – Анастасия Котлярова и Евгений Кулешов

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: владивосток  озеленение  благоустройство 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]