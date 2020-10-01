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9 000 кустарников и деревьев высадят во Владивостоке
Голубые ели, клёны, ясени, спиреи, гортензии – эти и другие деревья и кустарники появятся на улицах Владивостока этой осенью. Высадкой уже занимаются специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». Всего улицы города украсят ещё более тысячи деревьев и около восьми тысяч кустарников.
В числе адресов, где появились новые деревья и кустарники, – улица Баляева. Здесь в районе транспортной развязки, рядом со световой надписью «Владивосток», высадили голубые ели и гортензии. Голубые ели также украсили Фирсовскую развязку. Клёны, вязы и лиственницы появились на улицах Русской, Енисейской, Луговой, Бородинской.
«Посадка деревьев лиственных и хвойных пород и кустарников запланирована в сквере на Магнитогорской, а также на Пихтовой, Фастовской, Сахалинской и других улицах города», – рассказали в управлении дорог и благоустройства.
Специалисты также отметили, что в этом месяце также начнется подготовка цветников и зеленых насаждений к зиме. Кроме того, на городские клумбы будут высажены луковицы тюльпанов различных видов.
«Посадка тюльпанов осуществляется именно осенью, чтобы луковицы прошли период зимнего покоя в земле. Уже будущей весной во Владивостоке зацветут 80 тысяч тюльпанов», – добавили в городском управлении дорог и благоустройства.
Напомним, что в этом году во Владивостоке также создали дополнительно 19 новых клуб. Таким образом, их число в городе выросло до 134.
«На клумбах и цветниках нашего города высажено в этом году почти 400 тысяч цветов. Ассортимент цветочной рассады большой. Своим великолепным цветением и яркой окраской радуют агератум, бегония вечноцветущая, виола, ирезине, колеусы, георгины, пеларгония, петуния, калибрахоа, сальвия, тагетес, цинния, фестука, канны, капуста декоративная, флоксы, лаванда, остеоспермум, гвоздика, цинерария и многие другие цветы», – подчеркнули специалисты.
Всего в парках, скверах и вдоль дорог в этом сезоне появились тысячи новых деревьев и кустарников, установлено 30 топиарных фигур, сейчас ведётся монтаж арт-объектов. В числе последних – утки-мандаринки на улице Успенского, креветка и гребешок на набережной Спортивной гавани. Работы по установке таких фигур будут продолжены.
Фото – Анастасия Котлярова и Евгений Кулешов
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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