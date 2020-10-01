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Дорожные службы Владивостока приводят в порядок альтернативную дорогу
Проезд на участке от улицы Нефтеветка до ДОСААФ сохраняется двухсторонним, вне зависимости от времени суток
Спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) в эти дни работают на участке грунтовой дороги от улицы Нефтеветка до военно-патриотического спортивного клуба ДОСААФ, расположенного по проспекту 100-летия Владивостока, 57. Здесь грейдируют дорожное полотно и отсыпают его фрезерованной асфальтовой крошкой.
Планируется, что данный участок дороги также станет альтернативным проездом для автотранспорта на время проведения ремонта Некрасовского путепровода.
«Дорогу вначале грейдируют, после этого ведётся отсыпка асфальтовой крошкой и уплотнение. Работы планируем завершить в течение двух-трех дней», – рассказали специалисты.
Отметим, что также на время ремонтных работ Некрасовского путепровода автомобилистам Владивостока предлагают воспользоваться объездной дорогой Нефтеветка – Кунгасный.
Направление движения автотранспорта на участке дороги Нефтеветка – Кунгасный меняется в зависимости от времени суток. Соответствующие дорожные знаки и информационные таблички уже установлены. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
«С 6 часов утра до 16 часов движение будет осуществляться по направлению от проспекта 100-летия Владивостока в центр города. Во второй половине дня – с 16 часов до 6 часов утра – движение будет открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель», – сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Анастасия Котлярова (фото)
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