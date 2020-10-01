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Грандиозный объект в Приморье возводится качественно и в срок
Зампред Правительства России и Губернатор Приморья проинспектировали строительство крупнейшего сухого дока страны
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в рамках рабочего визита в Приморский край в четверг, 1 октября, побывал на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне, где возводят крупнейший сухой док в стране. Масштабный строительный объект гостю представил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Сухой док ССК «Звезда» является уникальным сооружением для национальной судостроительной отрасли – таких крупных гидротехнических объектов в России не строили никогда.
Зампред Правительства и губернатор Приморья проверили ход пуско-наладочных работ, оценили процесс строительства достроечных набережных и причалов сухого дока, а также общую готовность проекта. Увиденным остались довольны – грандиозный объект возводится качественно и в срок.
Кроме того, Марат Хуснуллин и Олег Кожемяко побывали с инспекцией на строительстве инфраструктурных объектов судостроительного комплекса, в том числе жилых домов для работников «Звезды».
Напомним, сухой док ССК «Звезда» предназначен для строительства буровых платформ, супертанкеров, газовозов, судов снабжения и других видов морской техники, в том числе для работы в Арктике. Строительство объекта ведется при участии ученых Дальневосточного федерального университета, о кончание запланировано на 2020 год. В настоящий момент специалисты судоверфи во взаимодействии с Ростехнадзором и Госэкспертизой проверяют сухой док и оборудование на предмет готовности машин и механизмов к работе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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