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Режим электронных очередей у пунктов пропуска в Приморье продлен

01 Октября 2020, 09:00 | Приморье

Действие режима электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу, расположенным в Приморье, продлевается до 1 ноября текущего года. Соответствующее постановление подписал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 30 сентября.  

Новым постановлением действие режима электронных очередей прекращено на территории Октябрьского муниципального округа. Таким образом, въезд на территорию, прилегающую к МАПП «Полтавка», с 1 октября будет осуществляться в обычном режиме, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

«Это решение обусловлено тем, что на территории, прилегающей к пункту пропуска “Полтавка”, нет скоплений транспорта и людей, соответственно нет угрозы ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки», – уточнили в агентстве международного сотрудничества Приморского края.

Напомним, режим электронных очередей начал действовать в мае этого года, после того, как в результате ограничений на пересечение границы введенных китайской стороной, на территории, прилегающей к МАПП «Пограничный» скопилось значительное количество автотранспорта, что создало угрозу возникновения вспышки коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что впоследствии ограничения были сняты, фактическая очередь некоторое время сохранялась.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Пограничный  пункт пропуска  граница  Полтавка 



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