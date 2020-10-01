Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Режим электронных очередей у пунктов пропуска в Приморье продлен
Действие режима электронных очередей на въезд на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу, расположенным в Приморье, продлевается до 1 ноября текущего года. Соответствующее постановление подписал Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в среду, 30 сентября.
Новым постановлением действие режима электронных очередей прекращено на территории Октябрьского муниципального округа. Таким образом, въезд на территорию, прилегающую к МАПП «Полтавка», с 1 октября будет осуществляться в обычном режиме, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
«Это решение обусловлено тем, что на территории, прилегающей к пункту пропуска “Полтавка”, нет скоплений транспорта и людей, соответственно нет угрозы ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки», – уточнили в агентстве международного сотрудничества Приморского края.
Напомним, режим электронных очередей начал действовать в мае этого года, после того, как в результате ограничений на пересечение границы введенных китайской стороной, на территории, прилегающей к МАПП «Пограничный» скопилось значительное количество автотранспорта, что создало угрозу возникновения вспышки коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что впоследствии ограничения были сняты, фактическая очередь некоторое время сохранялась.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Новости партнеров
Новости тематики
- Режим электронных очередей у пунктов пропуска в Приморье продлен
- Олег Кожемяко: Ни в этой отрасли, ни в дорожной нет грамотных руководителей
- Дороги Приморья становятся надёжнее
- Фестиваль архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok design week откроется во Владивостоке
- Незаконную торговлю зачищают с улиц Владивостока
- Популярный пляж дождался цивилизации
- Подбили на взлете
- Съездил к своим
- Нетерпимость к нарушителям
- Высокотехнологичное производство домов из клеенного бруса откроют на севере Приморья
Новости раздела
- Режим электронных очередей у пунктов пропуска в Приморье продлен
- Олег Кожемяко: Ни в этой отрасли, ни в дорожной нет грамотных руководителей
- Новая зона отдыха создана в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- Владивосток очистили от 3000 старых автопокрышек
- Строительство сразу нескольких мостов ведется в Приморском крае
- Безопасное соседство с природой
- НЗМУ организовал урок археологии на свежем воздухе
- Дороги Приморья становятся надёжнее
- "Золотой Рог" на десерт
- Никто не бьется за металл
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- 21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
- Новую технику и оборудование получили "тигриные" ООПТ на Дальнем Востоке
- Фестиваль "Владивостокская крепость" состоится 27 сентября в Приморье
- "Беговой нулевой километр" открыли во Владивостоке
- Популярный пляж дождался цивилизации
- Власть и бизнес среагировали незамедлительно
- Незаконную торговлю зачищают с улиц Владивостока
- 13 плюшевых тигрят запрятаны по всему Владивостоку
- COVID-19: Еще 70 случаев заражения коронавирусом выявили в Приморье
- Приморье и Якутия лидируют по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека"