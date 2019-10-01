Проект "1000 дворов" охватил почти всю территорию Приморья

Придомовые территории, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы

В Приморском крае завершен основной объем работ по губернаторской программе «1000 дворов». Оставшиеся мероприятия предполагается завершить до конца октября. Инициатор программы, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, подтвердил планы продолжить благоустройство придомовых территорий по всему краю. По словам главы региона, опыт первого года реализации «1000 дворов» будет учтен на следующих этапах.

Программа «1000 дворов» стартовала в Приморье в ноябре 2018 года по инициативе главы региона Олега Кожемяко. За время проекта около 15 тыс. человек приняли участие в голосовании, и почти 70 тысяч человек поставили подписи за благоустройство своих дворов. Всего с 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет проекта поступило более 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья. Количество населенных пунктов, принявших участие в программе, достигло 199.

















Так выглядят придомовые территории, уже попавшие в программу



От сертификата до нового двора – меньше года

Оценив запрос приморцев на создание комфортной среды, Олег Кожемяко принял решение расширить программу, включив в нее не 400, как планировалось изначально, а 1 тыс. дворов. По правилам конкурса, в число победителей вошли, прежде всего, первые 400 корректно оформленные заявки, а последующие победители отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения.

Для финансового обеспечения дополнительных объемов Олег Кожемяко обратился в Министерство развития Дальнего Востока, и Приморью было направлено около 500 млн рублей. Были разработаны типовые проекты детских, спортивных, спортивно-игровых площадок. Перед муниципалитетами поставлена задача не просто установить тот или иной спортивный или детский объект, но и организовать соответствующее освещение, удобные подходы, водоотводы.

Сертификаты – официальное подтверждение того, что во дворе будет реализован выбранный проект – победителям конкурса вручили в декабре 2018 года. До 1 марта 2019 года администрации муниципальных образований сформировали подпрограммы в муниципальных программах благоустройства, с указанием списка адресов, включенных в программу, с указанием типов работ, выбранных жителями. Далее местные власти подготовили дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, согласовав их с собственниками жилья и другими заинтересованными лицами - ТСЖ или управляющими компаниями.

В свою очередь, администрация Приморского края внесла необходимые изменения в программу «Формирование комфортной городской среды» и заключила соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из бюджета Приморского края. Активно работы по проекту «1000 дворов» начались в июне-июле, после определения подрядчиков.

Благоустройство идет по плану

В конце сентября крупнейшие муниципальные образования Приморья отчитались о промежуточных итогах реализации проекта «1000 дворов». Так, во Владивостоке по состоянию на 24 сентября были полностью завершены работы по благоустройству 149 придомовых территорий. В 81 дворе проведено асфальтирование, в 41 - установлены детские, и еще в 27 – спортивные площадки. Оплата за выполненные полностью работы направлена мэрией подрядчикам по 99 адресам. Всего в этом году в краевой столице планируется благоустроить 317 дворов.

Все работы по программе «1000 дворов» проводятся с учетом пожеланий жителей, и для комплексного благоустройства дворов городской бюджет нередко выделяет дополнительные средства. Например, возле дома №26 на ул. адмирала ЮМАШЕВА возникла необходимость отремонтировать лестницу и укрепить подпорную стену, что и было сделано. На Кирова, 8 пришлось искать технические решения для обустройства дренажа, чтобы зарегулировать грунтовые воды, которые обнаружились после вскрытия придомовой дороги. Попали в список «100 дворов» и придомовые территории возле памятников архитектуры – например, двор исторического дома первого редактора газеты «Владивосток» Николая СОЛЛОГУБА на Пушкинской, 7. Здесь демонтировано старое дорожное покрытие и уложен новый асфальт.

В Уссурийске по губернаторскому проекту «1000 дворов» из 104 дворов к 20 сентября были приняты 39. Если в стадии приемки выявляются недоработки, то подрядчик устраняет их в короткие сроки. Всего в городском округе в течение 2019 года планируется благоустроить 104 дворовые территории: по 34 адресам произведут асфальтирование, по остальным 70 – установят детские и спортивные площадки.

На территории дома по улице Пушкина, 17 была установлена современная спортивная площадка с тренажерами и воркаут оборудованием. Для удобства горожан на объекте было уложено резиновое покрытие. А дом по улице Крестьянской, 60 вошел сразу в две программы. По программе «Формирование комфортной городской среды» был заасфальтирован двор, а затем подрядная организация приступила к установке детской спортивной площадки в рамках проекта «1000 дворов». Ремонт во дворе был проведен впервые с момента его постройки в 1990 году.

Во дворе дома по улице Агеева, 44 подрядчик уложил асфальт объемом около 900 квадратных метров, установил лавочки и урны. На территории жилого дома по адресу ул. Францева, 13 был также заасфальтирован двор, а на улице Ушакова, 45 благоустроена детская игровая площадка. Здесь строители выровняли грунт, завезли песок, установили спортивные конструкции, баскетбольное кольцо, теннисный стол, качели, лавочки и беседку для детей.

В Находке к середине сентября в рамках программы «1000 дворов» было благоустроено 16 из 79 придомовых территорий, заявленных на этот год. С учетом пожеланий участников программы, бригады рабочих привели в порядок дворы и территории вокруг них. На придомовых территориях уложили новый асфальт, построили пешеходные дорожки из тротуарных плит, ливнеперехваты, проложили системы отвода грунтовых вод, возвели монолитную подпорную стену.

Мини-стадион появился на улице Железнодорожная. Жильцы домов №2 и №4 объединили сертификаты участников губернаторской программы, чтобы оборудовать во дворе баскетбольный корт и зону уличных тренажеров. А на Озерном бульваре, 11а установлен игровой городок – горки, качели, карусель и «лазалки». Жители дома №84 на Находкинском проспекте решили использовать свой сертификат для устройства спортивной площадки. Рабочие установили турники, брусья, беговую дорожку, шагоход, гимнастические скамьи, «эллипс». Также завершается монтаж оборудования игрового комплекса на улице Пирогова, 54б, а в дальнейшем бетон закроют покрытием из резиновой крошки.

Ремонт территорий по программе «1000 дворов» продолжается и в Артемовском городском округе. Из 60 дворов-победителей по 37 объектам жильцы выбрали капитальный ремонт придомовых территорий с заменой асфальта, установкой бордюрных камней и канализационных люков. В 14 дворах будут установлены спортивные площадки, а еще девять обзаведутся современными детскими площадками. Все жители, получившие сертификат победителя по программе, использовали его по назначению. Перед тем как приступить к обновлению придомовых территорий, специалисты городской администрации лично встречались с жителями каждого двора, выясняя их пожелания по расположению детской или спортивной площадки.

- Наши специалисты находятся в постоянном диалоге с жителями города, постоянно получают от них обратную связь. Это хорошо, когда проделанную работу оценивают сами жители. Особенно радует, что устанавливаются детские площадки и площадки для занятий спортом - WorkOut, которые популярны у молодежи. По планам, работы во всех дворах должны завершиться до 20 октября, - прокомментировал ход реализации проекта глава городского округа Александр АВДЕЕВ.

А в Арсеньеве в середине сентября была торжественно открыта новая спортивная площадка во дворе дома №12а по улице Ленинская. Спортивные тренажеры и другие элементы для площадок выбирали сами жители, которые в 2018 году подавали заявки на участие в конкурсе «1000 дворов Приморья». Всего в этом году в Арсеньеве в программе принимают участие 27 дворов. В восьми из них будут установлены детские площадки, в шести - спортивные площадки, в 13 – проведено асфальтирование дворовых проездов и тротуаров.

В Большом Камне к 20 сентября были отремонтированы внутриквартальные проезды и благоустроена придомовая территория на улице Приморского Комсомола №№ 11-13 и 37, Блюхера, 39, Маслакова, 18. Благоустройство дворовых территорий с оборудованием спортивных и детских площадок запланировано еще по нескольким адресам, и почти везде готовы основания для монтажа площадок.

В Партизанске из 23 включенных в программу адресов 12 домов выбрали асфальтирование придомовых территорий. Эти работы также были в основном завершены в сентябре, причем помимо проездов в порядок привели тротуары, бордюры и лестничные марши. По остальным адресам, где запланирована установка детских и спортивных площадок, работы по программе «1000 дворов» должны быть завершены в срок до 23 октября. Общая сумма затрат на благоустройство дворов городского округа составит 28,5 млн рублей.

Тысячей не ограничатся

В общей сложности, в рамках первого этапа программы по благоустройству дворов в Приморском крае будут выполнены работы по ремонту 367 проездов (либо лестниц или тротуаров), строительству 323 детских площадок, 103 спортивно-игровых площадок, 210 спортивных площадок. Как подчеркнула врио вице-губернатора Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО, все запланированные объекты будут сданы до конца этого года.

- Рисков того, что работы не будут завершены в срок, нет. Были отставания из-за погоды, но сейчас подрядчики наращивают темпы. У некоторых компаний пришлось перераспределить объемы, так как они не справлялись, – пояснила врио вице-губернатора.

Важно, что при приемке объектов решающим является мнение жителей домов. Вместе со специалистами из администрации муниципалитетов они следят за качеством благоустройства территорий.

- Проверяется все – технология проведения земельных работ, укладки асфальта, ГОСТы на детские и спортивные площадки. Оплата подрядчику производится только после приемки объекта комиссией. У нас уже были случаи, когда из-за нарушений технологии производства работ во Владивостоке подрядчику пришлось переделывать практически готовую детскую площадку, – отметила Елена Пархоменко.

За качеством ремонта следят и сами жители, и специалисты администрации города. Приемка работ также ведется совместно. После ремонта спортивные и детские площадки принимают на баланс управляющие компании и ТСЖ. На все виды работ есть гарантии, однако от жителей тоже зависит сохранность горок, качелей и тренажеров, ведь после завершения работ детская площадка или спортивные тренажеры принадлежат дому и являются общедомовым имуществом.

Еще в конце 2018 года, когда в Приморье отбирали придомовые территории для благоустройства в 2019 году, глава региона Олег Кожемяко пообещал: дворы, которые не попали в первую тысячу, обязательно будут ремонтироваться в последующие годы. А несколько недель назад, осматривая отремонтированные по программе «1000 дворов» объекты во Владивостоке, губернатор сообщил, что им дано поручение за ближайшие пять лет привести в порядок подавляющее число дворовых территорий Приморского края.

Кроме того, Олег Кожемяко акцентировал внимание на вопросе сохранности установленного инвентаря и использования новых спортивных и детских площадок.

- Безусловно, проект будет продолжен по всему краю – он нужен людям. Сейчас мы смотрим, на что обратить внимание, что изменить, улучшить. Так, например, обязательным будет установка освещения, мягкого, безопасного покрытия новых площадок, – пояснил руководитель региона. По мнению Олега Кожемяко, покрытие из песка, которое использовано на нескольких площадках, не подходит для Владивостока с его ветрами и дождями. Поэтому на последующих этапах реализации программы по благоустройству дворов будет учтен опыт первого года, исправлены все недочеты.

Добавим, что благоустройство общественных пространств является одним из приоритетов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

ВАЖНО

География победителей проекта «1000 дворов» охватила почти всю территорию Приморского края – от поселка Хасан на юге региона до поселков Восток и Светлая на севере. Почти половина дворов-победителей находится в трех крупнейших городах Приморья – Владивостоке, Находке и Уссурийске. В Артеме отремонтируют 60 дворов, в Спасске-Дальнем – 36 дворов, в Большом Камне – 21 двор, в Дальнегорске и Лесозаводске – по 22 двора, а в Арсеньеве новый облик обретут 17 придомовых территорий.

На фото: Одним из важных остается вопрос сохранности установленного инвентаря и использования новых спортивных и детских площадок.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА