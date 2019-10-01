Попробуй тайгу на вкус

28 сентября в Приморье стартует ресторанный фестиваль, формирующий интерес к местным продуктам

Гастрономический туризм – направление, которое не первый год активно развивается в Приморском крае. Департамент туризма Приморья называет его одним из приоритетных, что находит отражение в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы.

Фестиваль тайги проходит под эгидой бренда Pacific Russia Food, объединяющего целый ряд гастрономических фестивалей, посвященных дальневосточной кухне. Гастрофестивали, которые появились всего три года назад, уже стали визитной карточкой региона. В третьем ежегодном Фестивале тайги примут участие 29 ресторанов из Владивостока и Хабаровска. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.

Туристы хотят экзотики…

«Владивосток в течение 10 лет стабильно входит в пятерку городов - флагманов ресторанной индустрии, - объясняет член Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае Роман ИВАНИЩЕВ. - У нас есть большое преимущество, позволяющее удерживать эти позиции. Мы - Европа в Азии, и Азия в Европе. Со всеми гастрономическими преимуществами. Гости из Европы, Америки и центральных регионов России находят для себя здесь разнообразие азиатской кухни. Гости из Азии получают европейскую кухню хорошего уровня. Благодаря фестивалям локальных продуктов - корюшки, наваги, мидии и, конечно, таежных, это приобретает мощное локальное звучание. И это привлекательно для туриста, вдвойне. Гастрономические фестивали во всем мире составляют одну из основ генерации турпотока. Эти основы - что есть, что смотреть, как добираться, где ночевать. Гастрономический фестиваль - это и про «есть» и про «смотреть».

Фестиваль тайги, инициированный Тихоокеанским туристическим союзом, становится все обширнее, благодаря его правильной организации. Он уже сейчас входит в перечень поводов для посещения края туристами. В частности, это продляет сезон, позволяет туристам отдохнуть и осенью.

Ешь тайгу, пей тайгу, дыши тайгой!

Именно эта фраза является девизом третьего Фестиваля тайги.

«На мой взгляд, Фестиваль тайги пока не так известен иностранным туристам, как фестивали морепродуктов, - отмечает заместитель директора ресторанного холдинга «Би-Эс-Би Медиа» по маркетингу (рестораны Port Cafe, Syndicate) Андрей ХАУСТОВ. - Азиатским гостям региона все-таки более привычно и понятно то, что дарит море. Это же мероприятие отличается от других гастрономических фестивалей и больше нацелено скорее на местную аудиторию. Особенность Фестиваля тайги - в отсутствии монопродукта. Шеф-поварам ресторанов дана полная свобода выбора. В качестве основы для сета могут выступать грибы, орехи, ягоды, речная рыба, мясо. Главная задача мероприятия – подружить человека с тайгой. Ведь жители городов Приморья часто даже не подозревают, насколько богата наша природа, какое количество вкусных и интересных блюд можно приготовить из её даров».

Во время Фестиваля рестораны будут предлагать гостям таежный сет за 888 рублей. В некоторых заведениях будут дополнительно готовить специальные фестивальные блюда, отведать которые можно будет только в период с 28 сентября по 13 октября. Гостям будут предлагать такие лакомства, как шурпу из оленины, охотничью похлебку из изюбря, пате из спинки оленя с бальзамической айвой, утиный бульон с кореньями и ягодами дерезы или сорбет из калины и можжевельника. Фестиваль тайги – это единственный фестиваль не монопродукта в линейке фестивалей дальневосточной кухни. Отсюда большое разнообразие блюд. Кедровый орех, папоротник орляк, грибы и таёжные ягоды, речная и озерная рыба, мясо диких животных – варианты сочетаний продуктов ограничиваются только фантазией шефов.

«Образ тайги – таинственный, мощный, полный природных сил, пропитанный мифами и легендами удэгейцев, историями охотников и путешественников, - рассказывает шеф-повар ресторана дальневосточной региональной кухни Port cafe Вячеслав АНЗУЛИС. - На дарах тайги и моря строится дальневосточная кухня, рецептурная составляющая которой только складывается. Эта энергия и мощь таежных лесов стоит за блюдами, которыми мы накормим на Фестивале тайги наших гостей».

В рамках Фестиваля тайги в ресторанах состоятся гастрономические события. 28 сентября, в день начала фестиваля, организатор и идейный вдохновитель таежной истории Татьяна ЗАРЕЧНЕВА по приглашению бара «Виноваты звезды» будет готовить авторские таежные коктейли. 13 октября в ресторане Novik Country Club состоится ужин-закрытие. В арт-парке «Штыковские пруды» 12 октября состоится семейный праздник, на котором пройдут мастер-классы, лектории, выставки и ярмарка даров тайги.

На фото: Таежные деликатесы в дни фестиваля будут очень даже доступные.

Фото Дианы БЕЛОЙ