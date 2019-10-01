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Извещение об окончании конкурса
01 Октября 2019, 12:37 | Приморье
ООО «Первомайская управляющая компания-2» информирует об окончании конкурса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу ул. Катерная,5а, Катерная,7а.
С итогами конкурса можно ознакомиться по адресу ул. Героев Хасана,34, офис Управляющей компании или по тел.(423) 263-02-28 в рабочее время с 8-00 до 17-00.
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Теги: конкурс капитальный ремонт жкх
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