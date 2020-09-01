У богатых свои маршруты

Приморье продолжает привлекать бизнес-туристов

Относительно новое направление туристической отрасли - деловой туризм - позволяет совместить изучение интересных мест с повышением уровня деловых компетенций. Около 70% поездок с деловыми целями сейчас приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В то же время, благодаря реализации Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, стабильно растет деловая активность и на территории Приморья. При этом аудитория бизнесменов с каждым годом становится все серьезнее. Чем так привлекателен регион в разрезе делового туризма - разбиралась газета «Золотой Рог».

Мощным толчком для развития делового туризма в столице Приморья во многом стал Восточный экономический форум (ВЭФ), учрежденный в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ получил международное признание, что подтверждается ростом инвестиционной привлекательности ДФО, активным развитием MICE-индустрии (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) и увеличением въездного и внутреннего потока бизнес-туристов.

По данным аэропорта Владивосток, только в дни ВЭФ пассажиропоток вырастает более чем на треть.

Комбинированная деятельность

В настоящее время деятельность культурных площадок комбинируется с деловой. Например, посетители ВЭФ с удовольствием осматривают «Улицы Дальнего Востока». Таким образом, у участников форума появилась возможность на одной площадке познакомиться с потенциалом девяти субъектов Дальнего Востока, совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам Дальнего Востока, попробовать продукцию из дикоросов, получить мастер-классы по декоративному прикладному искусству и спортивному танцу.

Такой комбинированный подход способствует развитию и других направлений в Приморье - например, культурно-познавательный и событийный туризм.

Участникам и гостям деловых мероприятий в Приморском крае помимо основной деловой программы предлагается разнообразный культурный досуг. Рассказывая о нем в соцсетях, размещая фотографии, сделанные, например, на выставке, концерте или в музее, туристы делают своеобразную рекламу региону.

Выгодный туризм

Как отмечают в Правительстве Приморского края, деловой туризм, кроме всего прочего, является существенным фактором пополнения краевого бюджета. Так, турист, приехавший в регион на двух- или трехдневное деловое мероприятие, в среднем тратит от 30 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входят проживание, питание, транспорт и покупка сувениров.

«В целом проведение международных конгрессных мероприятий приносит в региональную экономику в четыре раза больше средств, чем организация каких-либо других массовых мероприятий», - отмечают в краевой администрации. Для сравнения, на Сахалине эта сумма гораздо меньше и составляет всего 8-12 тыс. рублей в сутки.

Эксперты отмечают, что если раньше гостей интересовал исключительно Владивосток, то сейчас туристы все чаще интересуются достопримечательностями края. И эта тенденция также возникла благодаря формированию узнаваемого и привлекательно образа региона на деловых мероприятиях.

Туристы все чаще подчеркивают, что столицу ДФО уже посещали, а Приморье еще не изведано, поэтому они вернулись, чтобы познакомиться с остальной территорией региона.

Привлекательность региона

В первую очередь, туристическую привлекательность Дальнего Востока обусловливает электронная виза, которая снижает административные издержки потенциальных туристов. Она является бесплатной, и срок рассмотрения заявки составляет четыре дня.

Еще одним важным преимуществом можно назвать транспортный потенциал как внутрироссийских, так и зарубежных авиаперевозок международного аэропорта Владивосток, новую взлетно-посадочную полосу в Петропавловске-Камчатском, развитие транспортной сети авиакомпании «Аврора» с открытием перспективных международных авиалиний и внутрирегиональных воздушных перевозок в Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский.

Также, в Приморском крае сосредоточено большое количество культурно-развлекательных предложений. Филиалы Эрмитажа и Мариинского театра, интегрированная курортно-развлекательная зона «Приморье», Дальневосточный федеральный университет и его Медицинский центр, институты Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморский океанариум, — все это предлагается бизнес-туристам с возможностью продолжения экскурсионных туров.

Пожалуй, лучшие инфраструктурные возможности конгрессной направленности реализованы на базе Дальневосточного федерального университета и обеспечиваются конференц-залами для проведения крупных форумов с числом участников до 1 тысячи человек. Небольшие мероприятия проводятся в центральных гостиницах Владивостока. Для массовых мероприятий часто используется концертно-спортивный комплекс в пригороде Владивостока, рассчитанный на 5,5 тысяч мест.

Восстановление и развитие туриндустрии

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета по туризму, физической культуре и спорту, которое прошло в Благовещенске 18 августа. Глава региона отметил, что еще в начале этого года отрасль туризма являлась одной из самых быстрорастущих в мировой экономике. Со слов губернатора, мировой кризис, вызванный распространением COVID-19, лишь в очередной раз подтвердил значимость туристской отрасли. Об этом говорят потери бюджета и меры поддержки, которые в туристических регионах пришлось направить на предприятия общественного питания и сферы услуг.

«С учетом обстоятельств, связанных с текущей кризисной ситуацией, Ростуризмом совместно с Правительством Российской Федерации сформированы основные подходы к восстановлению и дальнейшему системному развитию национальной туристской индустрии. Предполагается обеспечить комплексное ускоренное развитие регионов, которые обладают наибольшим туристским потенциалом, на основе региональных проектов», – рассказал глава Приморья.

При этом особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ. В качестве одного из путей привлечения новых туристов на Дальний Восток Олег Кожемяко предложил создание внутренних круизных маршрутов, которые обеспечивались бы отечественными круизными судами. С соответствующей инициативой губернатор Приморского края обратился к представителям Минтранса России.

Олег Кожемяко обратил внимание и на то, что обеспечение комфорта гостей региона должно стать приоритетным направлением работы туристической отрасли. И здесь решающее значение будут иметь усилия, которые приложат власти на местах, развитие логистики и туристской инфраструктуры, создание экологической полиции и разработка единого подхода по соблюдению сервиса в гостиницах.

«И со стороны государства, и со стороны регионов внимание должно быть уделено тому, чтобы к основным туристическим базам и объектам была подведена дорожная, коммунальная инфраструктура, электричество. Предстоит еще много сделать, чтобы пляжные места отдыха были или муниципальными, или переданы инвесторам, которые смогли бы сделать наши островные территории чистыми и доступными для отдыха. Туризм в мире дает 10% ВВП, каждый десятый человек занят в этой сфере. Пока мы этот потенциал не используем полностью», – подчеркнул губернатор Приморского края.

Напомним, по поручению президента России Владимира ПУТИНА, Ростуризм ведет работу над национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что документ примут до конца года.

МНЕНИЕ

Добро пожаловать в «велком-зоны»

Представитель федерального министерства транспорта Сергей ЕГОРШЕВ подчеркнул, что уже возникла необходимость развивать круизные перевозки; в том числе, планируется работа по созданию так называемых «велком-зон» – таких мест, куда бы приходили круизные корабли, и где могли бы одновременно быть обслужены тысячи туристов.

«Вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в Минпромторге России», - добавил Сергей Егоршев.

На фото: Турист, приехавший в регион на двух- или трехдневное деловое мероприятие, в среднем тратит от 30 тысяч рублей в сутки.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



