www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.8 р. 100 JPY: 69.71 р.
EUR: 87.83 р. 10 CNY: 10.77 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Туристическое Приморье
Распечатать

У богатых свои маршруты

01 Сентября 2020, 11:00 | Приморье

Приморье продолжает привлекать бизнес-туристов

Относительно новое направление туристической отрасли - деловой туризм - позволяет совместить изучение интересных мест с повышением уровня деловых компетенций. Около 70% поездок с деловыми целями сейчас приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа. В то же время, благодаря реализации Госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, стабильно растет деловая активность и на территории Приморья. При этом аудитория бизнесменов с каждым годом становится все серьезнее. Чем так привлекателен регион в разрезе делового туризма -  разбиралась газета «Золотой Рог».

Мощным толчком для развития делового туризма в столице Приморья во многом стал Восточный экономический форум (ВЭФ), учрежденный в 2015 году для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ получил международное признание, что подтверждается ростом инвестиционной привлекательности ДФО, активным развитием MICE-индустрии (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) и увеличением въездного и внутреннего потока бизнес-туристов.

По данным аэропорта Владивосток, только в дни ВЭФ пассажиропоток вырастает более чем на треть.

Комбинированная деятельность

В настоящее время деятельность  культурных площадок комбинируется с деловой. Например, посетители ВЭФ с удовольствием осматривают «Улицы Дальнего Востока». Таким образом, у участников форума появилась возможность на одной площадке познакомиться с потенциалом девяти субъектов Дальнего Востока, совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам Дальнего Востока, попробовать продукцию из дикоросов, получить мастер-классы по декоративному прикладному искусству и спортивному танцу.

Такой комбинированный подход способствует развитию и других направлений в Приморье - например, культурно-познавательный и событийный туризм.

Участникам и гостям деловых мероприятий в Приморском крае помимо основной деловой программы предлагается   разнообразный культурный досуг. Рассказывая о нем в соцсетях, размещая фотографии, сделанные, например, на выставке, концерте или в музее, туристы делают своеобразную рекламу региону.

Выгодный туризм

Как отмечают в Правительстве Приморского края, деловой туризм, кроме всего прочего, является существенным фактором пополнения краевого бюджета. Так, турист, приехавший в регион на двух- или трехдневное деловое мероприятие, в среднем тратит от 30 тысяч рублей в сутки. В эту сумму входят проживание, питание, транспорт и покупка сувениров.

«В целом проведение международных конгрессных мероприятий приносит в региональную экономику в четыре раза больше средств, чем организация каких-либо других массовых мероприятий», - отмечают в краевой администрации. Для сравнения, на Сахалине эта сумма гораздо меньше и составляет всего 8-12 тыс. рублей в сутки.

Эксперты отмечают, что если раньше гостей интересовал исключительно Владивосток, то сейчас туристы все чаще интересуются достопримечательностями края. И эта тенденция также возникла благодаря формированию узнаваемого и привлекательно образа региона на деловых мероприятиях.

Туристы все чаще подчеркивают, что столицу ДФО уже посещали, а Приморье еще не изведано, поэтому они вернулись, чтобы познакомиться с остальной территорией региона.

Привлекательность региона

В первую очередь, туристическую  привлекательность Дальнего Востока обусловливает электронная виза, которая снижает административные издержки потенциальных туристов. Она является бесплатной, и срок рассмотрения заявки составляет четыре дня.

Еще одним важным преимуществом можно назвать транспортный потенциал как внутрироссийских, так и зарубежных авиаперевозок международного аэропорта Владивосток, новую взлетно-посадочную полосу в Петропавловске-Камчатском, развитие транспортной сети авиакомпании «Аврора» с открытием перспективных международных авиалиний и внутрирегиональных воздушных перевозок в Благовещенск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан и Петропавловск-Камчатский.

Также, в Приморском крае сосредоточено большое количество культурно-развлекательных предложений.  Филиалы Эрмитажа и Мариинского театра, интегрированная курортно-развлекательная зона «Приморье», Дальневосточный федеральный университет и его Медицинский центр, институты Дальневосточного отделения Российской академии наук, Приморский океанариум, — все это предлагается бизнес-туристам с возможностью продолжения экскурсионных туров.

Пожалуй, лучшие инфраструктурные возможности конгрессной направленности реализованы на базе Дальневосточного федерального университета и обеспечиваются конференц-залами для проведения крупных форумов с числом участников до 1 тысячи человек. Небольшие мероприятия проводятся в центральных гостиницах Владивостока. Для массовых мероприятий часто используется концертно-спортивный комплекс в пригороде Владивостока, рассчитанный на 5,5 тысяч мест.

Восстановление и развитие туриндустрии

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета по туризму, физической культуре и спорту, которое прошло в  Благовещенске 18 августа.  Глава региона отметил, что еще в начале этого года отрасль туризма являлась одной из самых быстрорастущих в мировой экономике.  Со слов губернатора, мировой кризис, вызванный распространением COVID-19,  лишь в очередной раз подтвердил значимость туристской отрасли. Об этом говорят потери бюджета и меры поддержки, которые в туристических регионах пришлось направить на предприятия общественного питания и сферы услуг.

«С учетом обстоятельств, связанных с текущей кризисной ситуацией, Ростуризмом совместно с Правительством Российской Федерации сформированы основные подходы к восстановлению и дальнейшему системному развитию национальной туристской индустрии. Предполагается обеспечить комплексное ускоренное развитие регионов, которые обладают наибольшим туристским потенциалом, на основе региональных проектов», – рассказал глава Приморья.

При этом особое внимание будет уделяться развитию внутреннего туризма, популярность которого сильно возросла с закрытием границ. В качестве одного из путей привлечения новых туристов на Дальний Восток Олег Кожемяко предложил создание внутренних круизных маршрутов, которые обеспечивались бы отечественными круизными судами. С соответствующей инициативой губернатор Приморского края обратился к представителям Минтранса России.

Олег Кожемяко обратил внимание и на то, что обеспечение комфорта гостей региона должно стать приоритетным направлением работы туристической отрасли. И здесь  решающее значение будут иметь усилия, которые приложат власти на местах, развитие логистики и туристской инфраструктуры, создание экологической полиции и разработка единого подхода по соблюдению сервиса в гостиницах.

«И со стороны государства, и со стороны регионов внимание должно быть уделено тому, чтобы к основным туристическим базам и объектам была подведена дорожная, коммунальная инфраструктура, электричество. Предстоит еще много сделать, чтобы пляжные места отдыха были или муниципальными, или переданы инвесторам, которые смогли бы сделать наши островные территории чистыми и доступными для отдыха. Туризм в мире дает 10% ВВП, каждый десятый человек занят в этой сфере. Пока мы этот потенциал не используем полностью», – подчеркнул губернатор Приморского края.

Напомним, по поручению президента России Владимира ПУТИНА, Ростуризм ведет работу над национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Предполагается, что документ примут до конца года.

МНЕНИЕ

Добро пожаловать в «велком-зоны»

Представитель федерального министерства транспорта Сергей ЕГОРШЕВ подчеркнул, что уже  возникла необходимость развивать круизные перевозки; в том числе, планируется работа по созданию так называемых «велком-зон» –  таких мест, куда бы приходили  круизные корабли, и где могли бы одновременно быть обслужены тысячи туристов.

«Вопрос постройки российских круизных лайнеров в ближайшее время будет поднят в Минпромторге России», - добавил Сергей Егоршев.

На фото: Турист, приехавший в регион на двух- или трехдневное деловое мероприятие, в среднем тратит от 30 тысяч рублей в сутки.

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

Автор:
Теги: туризм  индустрия гостеприимства  туристическая отрасль 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]