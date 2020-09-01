О передовых идеях в наркологии рассказал главврач Приморского краевого наркологического диспансера Аркадий Юхименко

Снижение заболеваемости наркоманией в Приморском крае происходит во многом благодаря профилактической работе Краевого наркологического диспансера. На сегодняшний день отмечается уменьшение употребления так называемых дизайнерских наркотиков – спайсов и стимуляторов-катионов. При этом спрос на опиаты незначительно подрос. Что касается употребления конопли, оно стабильно на высоком уровне: дает знать о себе специфика региона.

О том, какие меры предпринимаются по борьбе с наркозависимостью населения в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы, в интервью газете «Золотой Рог» рассказал главный врач Краевого наркологического диспансера Аркадий ЮХИМЕНКО.

- Аркадий Валерьевич, что такое вообще - наркозависимость?

- Наркотическая зависимость - это общее понятие, которое характеризуется неконтролируемым употреблением психоактивных веществ, изменяющих сознание. Если ее разбивать на «зависимости» по конкретным веществам, то можно сказать однозначно: сколько наркотиков существует в мире - столько и зависимостей: от конопли и опия до синтетических наркотиков. Возрастные категории людей, принимающих любого вида наркотические вещества, как правило, из года в год стабильны - в среднем это население от 20 до 40 лет.

- Расскажите о методах борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью, которые используются в КНЦ сегодня?

- Все, что есть лучшего в мировой практике наркологии, мы широко используем - медикаментозные, психологические, психотерапевтические методы. Реабилитационная программа Краевого наркологического диспансера была даже отмечена на федеральном уровне – она заняла второе место по России в конкурсе, который проводила наркологическая лига. Более того - на протяжении нескольких лет во Владивосток приезжают коллеги из других регионов для того, чтобы освоить комплексный подход и применить в своих учреждениях. В Приморском крае из 320 наркологических коек -110 реабилитационных, то есть каждая третья. Это один из лучших показателей в отношении качества и эффективности лечения не только по Дальнему Востоку, но и по России. КНД располагает, пожалуй, самым современным диагностическим оборудованием не только в Приморье, но и в ДФО. А специалисты единственной в крае химико-токсикологической лаборатории, оказывающей помощь в определении наркотических и лекарственных средств, алкоголя в биологических жидкостях человека, ежегодно отправляются в Москву на курсы, которые организуют главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений БРЮН и главный химик-эксперт России Борис ИЗОТОВ. Главная задача – находиться на уровне, не отставать от передовых технологий и идей в наркологии, не снижать планку качества. Достижения, которые мы уже имеем, необходимо развивать. Хочу отметить, что к нам приезжали коллеги из Хакасии, Хабаровска и других регионов, которые успешно перенимали опыт наших коллег. Ежегодно в обязательном порядке мы проводим тренинги для наших врачей, приглашая заслуженных тренеров России по специальностям, связанным с нашей работой.

- Есть ли какие-то инновации в лечении нарко - и алко - зависимых пациентов?

- Если говорить о лекарственной терапии, у нас применяются новые, уникальные препараты, позволяющие сохранить трезвость на длительный период времени. Есть и такие, которые помогают человеку значительно сократить потребление алкоголя или не уходить в состояние запоя. Также существует понятие «немедикаментозные инновации». Речь идет о психотерапевтических программах реабилитации, которые у нас опробированы и успешно применяются.

- Что касается профилактических мер, какая работа ведется по предотвращению распространения наркомании и алкоголизма в крае?

- В рамках госпрограммы «Безопасный край», которая предусматривает позиции, касающиеся непосредственно здравоохранения, проводится большая работа в информировании населения: выпускается печатная продукция, рассказывающая о смертельной опасности наркотических средств и алкоголя, создаются видеоролики. Также на выделенные по программе денежные средства закупаются реагенты для определения наркотических и лекарственных веществ. В этой же программе заложено финансирование ежегодных профилактических осмотров около 10 тысяч учащихся различных общеобразовательных учреждений. Также из выделяемых средств закупается медицинское оборудование для отделений реабилитации пациентов наркологического профиля.

- А что говорят цифры в разрезе тенденции снижения количества наркозависимых в регионе?

- К сожалению, вынужден констатировать, что, если говорить о масштабах Дальнего Востока и даже всей России, то Приморский край пока является одним из лидеров по каннабиноидной наркомании. Однако, есть и ярко выраженные положительные моменты. Так, за последние несколько лет мы в целом наблюдаем снижение количества граждан, у которых выявлена какая-либо форма зависимости от тех или иных веществ. В 2017 год таких лиц было взято на учёт 831 человек, а за 2019 год их количество составило 705 человек. При этом сама структура заболеваемости и потребления наркотиков видоизменяется – за 2017-2019 годы выявлен незначительный рост потребителей опиоидных и каннабиноидных видов наркотиков, и происходит это на фоне снижения числа лиц с зависимостью от «новых» видов наркотиков, «спайсов», психостимуляторов.

- Какое время, как правило, занимает лечение ваших пациентов?

- Длительность лечения зависит от того, насколько глубокие произошли изменения личности, а также от физических и социальных последствий его употребления. Каждому пациенту требуется своя терапия, причем состоит она из нескольких этапов: детоксикация, восстановление и медицинская реабилитация. Сначала мы выводим вредные вещества из организма, потом восстанавливаем его, а после занимаемся реабилитацией. К терапии мы подходим как к многогранному комплексному процессу - воздействуем на тело, душу, психику и социально-духовную составляющую. Программа, которая существует в КНД с 2012 года, заняла второе место в России среди реабилитационных программ по лечению зависимости. Основной ее подход – гуманистический. Его суть в том, чтобы выработать у человека осознанное желание не употреблять психоактивные вещества и достигнуть понимания, что зависимость есть. К нам часто поступают люди, которых направили сюда родственники. Они утверждают, что зависимости у них нет, а мы не спорим. Основа лечения зависимости от психоактивных веществ – метод мотивационного интервью, когда специалист в мягкой форме работает на противоречиях между представлениями пациента о себе и реальным положением вещей. Структура программы построена на том, чтобы человек, находясь среди товарищей по несчастью, при помощи специалистов отделения – врачей-наркологов, психологов, консультантов по химической зависимости, специалистов по социальной работе - постепенно пришел к признанию зависимости. Открытость других пациентов придает ему уверенности и помогает не бояться осуждения. У нас нет назидания, наказаний, только уважительное человеческое отношение. Мы обучаем зависимых работе с гневом и сложными эмоциями. Групповая терапия - максимально эффективный метод для лечения. Первый шаг – осознание своих чувств, второй – осознание потребностей, связанных с чувствами, третий – возможность удовлетворять свои потребности не при помощи спиртного или психоактивных веществ, а другими способами.

- Аркадий Валерьевич, какие ключевые задачи необходимо решить для дальнейшего развития Краевого наркологического диспансера?

- Наше учреждение децентрализовано. Не считая филиалов в Артеме и Находке, во Владивостоке расположены несколько подразделений, оказывающих наркологическую помощь по определенным направлениям. На ул. Станюковича, 53 и ул. 40 лет ВЛКСМ, 19 расположены амбулаторно-поликлинические отделения, где проходят профилактические осмотры, оказывается первичная специализированная помощь, пациенты проходят поддерживающую терапию и находятся под динамическим наблюдением. В стационаре на ул. Гоголя, 35 оказывают неотложную помощь, здесь же работают краткосрочная реабилитация, дневной стационар и химико-токсикологическая лаборатория. В здании на ул. Успенского, 72/74 действует отделение длительной реабилитации, а на ул.Нерчинской, 42 – отделение профилактики детского и подросткового возраста. Все до одного помещения переданы в оперативное управление КНД много лет назад, имеют достаточно высокий износ и мало приспособлены для решения задач учреждения. Поэтому первоочередным для дальнейшего развития является обновление материально технической базы Краевого наркологического диспансера.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Насколько больше люди употребляли алкоголь в период пандемии?

- С конца марта жители Приморского края находились на самоизоляции, и, откровенно говоря, мы ожидали всплеска госпитализации. Но этого не случилось. Напротив, в отделении неотложной помощи КНД было зафиксировано даже небольшое снижение поступления пациентов с острыми состояниями, вызванными злоупотреблением алкоголя.

На фото: Аркадий ЮХМЕНКО: «За последние несколько лет мы в целом наблюдаем снижение количества граждан, у которых выявлена какая-либо форма зависимости от тех или иных веществ».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



