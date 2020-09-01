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Восстановление для развития
В столице ДФО обновляют сети ливневой канализации
Работы по формированию комфортной городской среды, проводимые в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, часто сопряжены с необходимостью приведения в порядок сетей ливневой канализации. Неисправная или замусоренная ливневка, а тем более – ее отсутствие, грозит нанести ущерб отремонтированной территории.
Ранее изношенность городской ливневки была одной из острых коммунальных проблем, приводя к разрушению асфальтового покрытия на дорогах и придомовых территориях во время сильных дождей. Но в последние несколько лет во дворах и на улицах краевой столицы, учитывая ее сложный рельеф, активизировались работы по ремонту и восстановлению пропускной способности ливневой канализации. Этому предшествовала инвентаризация имеющихся в городе сетей, во время которой 159 км из 300км было оформлено в муниципальную собственность.
За последние несколько лет масштабные работы по ремонту сетей ливневой канализации проведены по улицам Космонавтов, Калинина, Ватутина, 4, Снеговой, 123, Экипажной, Котельникова, 20-22, Кирова, 5, Кутузова, 4, Черняховского, 19-21, Добровольского, 5а, 7а, Героев Варяга, 2, перекресток 60 лет ВЛКСМ – Героев Хасана, Воропаева, 31, Добровольского, 9, Кипарисовой,6-Героев Тихоокеанцев, 24, 40 лет ВЛКСМ, Героев Тихоокеанцев, 14, Днепропетровской, 32-36, Карской, Борисенко, 62, Достоевского, Алеутской, 57, Шилкинской, 21, Спортивной, 5, Сафонова, 10, Володарского, Верхнепортовой, Тунгусской, 44, Луговой, 47, Набережной, 10, Пограничной, 10-12, Невельского, 17-19, проспекту 100-летия Владивостока, 103, Муравьева-Амурского, 5-9, Славянской, 17, проспекту 100-летия Владивостока, 12, Борисенко, 70, Фадеева, Всеволода Сибирцева, Яблочковой, 55 и Чапаева, 2-5.
В 2020 году восстановительные работы продолжаются активными темпами. Так, в конце августа был завершен ремонт участка системы ливневой канализации на улице 2-й Строительной. Здесь в районе дома № 18б подрядная организация устранила повреждения сети, заменила плиты перекрытия на водоотводном лотке и смотровом колодце. Подрядчик выполнил все необходимые мероприятия раньше срока, после чего на объекте восстановили благоустройство, уложив новое асфальтовое покрытие. Ранее в текущем году завершился ремонт участков сетей ливневой канализации в районе дома № 14 на улице Зои Космодемьянской, Иртышской, 50, Карбышева, 14, 16, 18, Сахалинской, 41, 45, 59, 57, Уткинской, 8 – 14, Давыдова, 20, Шошина, 25а, Фадеева, 1, Завойко, 4, Крыгина, 82 – 68, Бородинской, 45, Шошина, 70.
Сети ливневой канализации восстанавливают и благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году работы выполнены на Монтажной, Сабанеева, Каплунова, Крыгина и Успенского, за счет субсидий Минвостокразвития - на участке от остановки общественного транспорта «Фабрика Заря» до остановки «Перевал». Скоро работы начнутся на улице Казанской, которую дополнительно включили в программу: здесь строители восстановят систему ливневой канализации, люки и решетки инженерных сетей.
Восстанавливают сети ливневой канализации также в парке Минного городка: овраги, которые возникали от стихийных ливневых стоков, приводили к разрушению дорожного полотна. Поэтому ремонт ливневки стал первым этапом возрождения городского парка. Он включает в себя восстановление более 20 смотровых колодцев, монтаж около 650 м труб, установку 340 м лотков закрытого типа и ряд других работ.
В планах на 2020 год также восстановление и ремонт сетей по десяткам адресов, а кроме того – промывка, прочистка сетей, восстановление люков и решеток на дорогах. Иногда при проведении работ случаются неожиданные находки: например, при восстановлении пропускной способности системы ливневой канализации на улице Космонавтов был найден участок сети, который несколько лет назад оказался засыпанным грунтом и не мог функционировать. Сейчас здесь ведутся работы по восстановлению данного участка, а также по приведению в порядок дождеприемных решеток и люков. Всего промывке, прочистке и восстановлению подлежат сети общей протяженностью около 1 км. На следующем этапе специалисты проведут монтаж новых перепускных труб и коллектора диаметром 1000 мм в районе дома № 15 на улице Добровольского. Работы планируется начать 20 сентября.
- Каждый участок сети ливневой канализации в городе требует постоянного мониторинга, промывки и прочистки. Ведь зачастую в сеть попадает не только мелкий дорожный мусор. Засоры случаются и по вине недобросовестных горожан, которые выбрасывают в сеть старые автопокрышки, пакеты с мусором и другие отходы. Даже небольшое количество мусора может вызвать подтопление участка во время сильных дождей, - прокомментировали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
На фото: Рельеф Владивостока требует порядка в работе ливневки.
Фото автора
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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